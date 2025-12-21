Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Какую работу предпочли бы жители Абхазии
Какую работу предпочли бы жители Абхазии
Какую работу предпочли бы жители Абхазии

20:53 21.12.2025 (обновлено: 21:45 21.12.2025)
Подписаться
Какую работу предпочли бы жители Абхазии - Sputnik Абхазия
Работу со стабильным заработком, даже если он небольшой, предпочитают жители Абхазии.
К такому выводу пришли социологи из АГУ и МГУ.
Этот вариант ответа выбрали 36,7% респондентов соцопроса.
27,5% считают, что высокая зарплата привлекательнее стабильности, даже без гарантий на будущее. 20,3% опрошенных рискнули бы вести собственное дело.
"Это достаточно высокий показатель для страны с ограниченными возможностями для малого бизнеса, что говорит о наличии потенциала для развития частной инициативы, но также о готовности принимать риск на себя", — уверены исследователи.
Для 11,8% большее значение имеет не размер заработка, а количество свободного времени и легкость выполняемых задач. 3,7% затрудняются ответить, какую бы они предпочли работу.
