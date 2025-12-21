https://sputnik-abkhazia.ru/20251221/obraz-uvazhaemogo-cheloveka-v-predstavleniyakh-zhiteley-abkhazii-1059917297.html

Какую работу предпочли бы жители Абхазии

Работу со стабильным заработком, даже если он небольшой, предпочитают жители Абхазии.

Работу со стабильным заработком, даже если он небольшой, предпочитают жители Абхазии. К такому выводу пришли социологи из АГУ и МГУ. Этот вариант ответа выбрали 36,7% респондентов соцопроса. 27,5% считают, что высокая зарплата привлекательнее стабильности, даже без гарантий на будущее. 20,3% опрошенных рискнули бы вести собственное дело. "Это достаточно высокий показатель для страны с ограниченными возможностями для малого бизнеса, что говорит о наличии потенциала для развития частной инициативы, но также о готовности принимать риск на себя", — уверены исследователи. Для 11,8% большее значение имеет не размер заработка, а количество свободного времени и легкость выполняемых задач. 3,7% затрудняются ответить, какую бы они предпочли работу.

