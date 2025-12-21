https://sputnik-abkhazia.ru/20251221/obraz-uvazhaemogo-cheloveka-v-predstavleniyakh-zhiteley-abkhazii-1059917297.html
Какую работу предпочли бы жители Абхазии
Какую работу предпочли бы жители Абхазии
Sputnik Абхазия
Работу со стабильным заработком, даже если он небольшой, предпочитают жители Абхазии. 21.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-21T20:53+0300
2025-12-21T20:53+0300
2025-12-21T21:45+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/15/1059917449_0:65:1249:768_1920x0_80_0_0_f238c733a16fd1579eb91d16e6022833.png
Работу со стабильным заработком, даже если он небольшой, предпочитают жители Абхазии. К такому выводу пришли социологи из АГУ и МГУ. Этот вариант ответа выбрали 36,7% респондентов соцопроса. 27,5% считают, что высокая зарплата привлекательнее стабильности, даже без гарантий на будущее. 20,3% опрошенных рискнули бы вести собственное дело. "Это достаточно высокий показатель для страны с ограниченными возможностями для малого бизнеса, что говорит о наличии потенциала для развития частной инициативы, но также о готовности принимать риск на себя", — уверены исследователи. Для 11,8% большее значение имеет не размер заработка, а количество свободного времени и легкость выполняемых задач. 3,7% затрудняются ответить, какую бы они предпочли работу.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/15/1059917449_69:0:1180:833_1920x0_80_0_0_0d8de27993d707d93bd123cba752e5a9.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, инфографика
инфографика, мультимедиа, инфографика
Какую работу предпочли бы жители Абхазии
20:53 21.12.2025 (обновлено: 21:45 21.12.2025)
Работу со стабильным заработком, даже если он небольшой, предпочитают жители Абхазии.
К такому выводу пришли социологи из АГУ и МГУ.
Этот вариант ответа выбрали 36,7% респондентов соцопроса
.
27,5% считают, что высокая зарплата привлекательнее стабильности, даже без гарантий на будущее. 20,3% опрошенных рискнули бы вести собственное дело.
"Это достаточно высокий показатель для страны с ограниченными возможностями для малого бизнеса, что говорит о наличии потенциала для развития частной инициативы, но также о готовности принимать риск на себя", — уверены исследователи.
Для 11,8% большее значение имеет не размер заработка, а количество свободного времени и легкость выполняемых задач. 3,7% затрудняются ответить, какую бы они предпочли работу.