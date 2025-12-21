Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
От чего зависит успех в устройстве на хорошую работу в Абхазии
От чего зависит успех в устройстве на хорошую работу в Абхазии
От чего зависит успех в устройстве на хорошую работу в Абхазии

14:59 21.12.2025
Успех в устройстве на хорошую работу зависит от профессионализма, считает большая часть опрошенных жителей Абхазии.
Как следует из результатов социсследования, проведенного учеными АГУ и МГУ, это указывает на наличие индивидуальной ответственности и признание ценности компетенций.
23,8% опрошенных считают, что, чтобы получить хорошую должность, необходимо иметь личные связи, что отражает укорененность неформальных практик и патронажно-клиентельных отношений, говорят социологи.
Успех на работе зависит от работодателя, считают 18,8% респондентов. Авторы исследования считают, что в таком случае человек переносит ответственность на субъекта, принимающего решения.
Показатель настойчивости — 17,30% — фиксирует значимость личной активности и готовности к преодолению трудностей, заключают ученые.
Всего 9,8% опрошенных считают важной социально-экономическую ситуацию в стране при устройстве на работу. По мнению исследователей, это может говорить либо о сниженной рефлексии над системными факторами, либо о восприятии текущей экономической ситуации как привычного фона.
