Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 декабря

21.12.2025

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В понедельник, 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:

