Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 декабря
21.12.2025
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В понедельник, 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум - ночью + 5°С, днем +14°С
Гагра - ночью +5°С, днем +15°С.
Пицунда - ночью +4°С, днем +14°С.
Гудаута - ночью +5°С, днем +14°С.
Новый Афон - ночью +5°С, днем +15°С.
Очамчыра - ночью +4°С, днем +14°С.
Гал - ночью +3°С, днем +14°С.
Ткуарчал - ночью +1°С, днем +12°С.