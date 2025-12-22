https://sputnik-abkhazia.ru/20251222/teplolyubivaya-ekzotika-kak-v-abkhazii-vyraschivayut-tropicheskie-frukty-i-chego-im-ne-khvataet-1059804322.html

Теплолюбивая экзотика: как в Абхазии выращивают тропические фрукты и чего им не хватает

Теплолюбивая экзотика: как в Абхазии выращивают тропические фрукты и чего им не хватает

Житель сухумского микрорайона Синоп Валерий Нармания занялся выращиванием папайи у себя в саду около десяти лет назад. 22.12.2025

О том, почему 79-летний Валерий Нармания решил выращивать папайю, какими уникальными свойствами обладает этот фрукт, почему климат Абхазии слишком суров для него, чего ему больше всего не хватает и как пенсионер "закаляет" тропический фрукт, читайте в материале корреспондента Sputnik.Дынное дерево и его свойстваПервые попытки Валерия Нармания вырастить папайю в Абхазии не увенчались успехом, и к реальному результату пришлось идти несколько лет.По рассказу пенсионера, сначала он посадил семена этого экзотического фрукта, вскоре семена взошли, но с наступлением холодов погибли. Дело в том, что папайя любит тепло, температура воздуха не должна быть ниже +18°С.Родина папайи, или дынного дерева, так еще называют этот фрукт, – юг Мексики, Центральная Америка и север Южной Америки. Климат там тропический и во многом отличается от природных условий в Абхазии.Он также поделился своей историей о том, почему занялся выращиванием папайи. Больше десяти лет назад Нармания серьезно заболел, и прогнозы врачей были неутешительные. Он стал изучать свою болезнь и выяснил, что папаин – содержащийся в дынном дереве фермент – обладает уникальным оздоровительным эффектом, и его рекомендуется принимать при некоторых заболеваниях.По словам Нармания, чай из листьев папайи, порошок из сока растения и сами плоды ему очень помогли. С тех пор папайя стала неотъемлемой частью семейной "аптечки".Тепло ли тебе, деревцеВалерий Нармания выращивает папайю в теплице площадью почти 400 квадратных метров. В ней хватает места для 250-260 растений, но она не оборудована отопительной системой, поэтому из-за холодов деревья нередко увядают и сгнивают.Пока нет возможности решить эту проблему основательно, Нармания поддерживает тепло в помещении зимой с помощью дровяной печи. Он также пробовал использовать тепловентиляторы, но они сушат воздух, что тоже приводит к гибели растений.На протяжении всех этих лет он не раз обращался к государству с просьбой о помощи, и в 2023 году Минсельхоз страны приобрел для него эту теплицу и доставил в Абхазию, но собирать конструкцию пришлось за свой счет.Каждую гибель своих растений Нармания воспринимает как личную потерю, но сдаваться не намерен. Пока нет возможности обеспечить их стабильной круглогодичной температурой, он пытается "закалить" растения и уже добился в этом определенных результатов.Папайя при соблюдении комфортных условий может плодоносить несколько раз в год. С одного взрослого дерева Нармания обычно собирает до 25 фруктов весом от 800 граммов до килограмма.В высоту деревья могут достигать от трех до 10 метров, но так как размеры теплицы не позволяют им "разгуляться", пенсионеру приходится периодически проводить обрезку растений по особому методу. После этого деревья начинают расти вширь. Чем теплее, тем они быстрее растут.На российском рынке один плод папайи стоит около 2000 рублей. По словам Нармания, он никогда не продавал эти фрукты и никогда не берет денег за лекарства, которые он из них делает. Для него главное – помочь людям, которые страдают от недугов, как и он сам в прошлом."Несколько лет назад мне даже поступило предложении от одного из представителей российской фармацевтической компании о поставках, но им нужна стабильность. За 50 килограммов никто сюда ездить не будет, и без сохранения температурного режима, гарантий урожая и объемов тоже нет", – объяснил он.Валерий Нармания не агроном по образованию, и постигать навыки выращивания папайи, а также маракуйи и томатного дерева ему приходилось путем практики, опытов, неудач и успехов. С учетом накопленных знаний он надеется на то, что ему удастся построить еще теплицы и посадить не менее 1000 растений дынного дерева. От помощи государства или же частного инвестора он не отказался бы.Время экспериментовАкклиматизацией тропических фруктов также занялись в Институте сельского хозяйства Академии наук Абхазии.По словам директора института Лесика Айба, площадь экспериментальных теплиц сегодня составляет 600 квадратных метров. В них агрономы выращивают не только папайю, а также бананы, маракуйю, питахайю.Саженцы привезли из Индии, Вьетнама и Турции. Первый урожай планируют собрать уже в январе 2026 года и впоследствии выйти на коммерческие объемы для продажи как на территории Абхазии, так и на экспорт.

