Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 декабря

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать активная фронтальная зона. 23.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В среду, 24 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, местами дождь со снегом. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

