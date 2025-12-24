Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аусура иазкны асоциалогиатә ҭҵаарақәа рлҵшәақәа: аҵарауаҩ ихҳәаа
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
13:34
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Агәҽанызаара зҭаху: АҶА аусзуҩцәа апиротехника аганахьала агәаҭарақәа мҩаԥыргоит
13:44
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Время добрых дел". Итоги фестиваля
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
18:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
18:34
10 мин
Турбаза
Отдых с семьей. Что предлагает Абхазия?
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыра араион 2026 шықәсазтәи абиуџьет рыдыркылеит: ахҳәаа
21:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аӡынтәи аныҳәақәа Аԥсны: сасаирҭак аҿырԥштәы
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Благоустройство и трапнспорт Сухума: пресс-конференция градоначальника
21:34
10 мин
Ашьыжь Sputnik
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/migratsionnuyu-politiku-obsudili-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1060002211.html
Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии
Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии
Sputnik Абхазия
В 2025 году в Абхазии выдали разрешительные документы более чем 12 тысячам иностранцев, из них две с половиной тысячи поставили на учет впервые. 24.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-24T16:01+0300
2025-12-24T16:01+0300
в абхазии
абхазия
миграционная политика
заседания
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060001985_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f5b6b2f5649ca880d0760b1ed5fd01bd.jpg
СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии.В 2025 году в Абхазии было зарегистрировано около 2 500 ранее не учтенных мигрантов, сообщил глава Миграционной службы Саид Цвинария.Он акцентировал внимание на повышении качества учета иностранцев. Общее количество иностранных граждан, получивших разрешительные документы, составило 12,5 тысячи человек. Таким образом, около 25% общего числа мигрантов только в этом году стали "видны" государству.Отметив, что Миграционная служба Абхазии выполнила план по собираемости платежей, Цвинария рассказал, что при запланированных 195 миллионах рублей сборы составили почти 250 миллионов. Главной причиной этого стало расширение возможностей работы службы на границе Абхазии и России, где теперь организован первичный учет мигрантов.Однако, несмотря на это, остаются проблемы с тем, что некоторые иностранцы могут попасть в страну, не будучи официально "зафиксированными". Несколько ведомств работают над решением этой проблемы.Саид Цвинария также отметил, что только четверть мигрантов в республике зарегистрированы и платят налоги. По данным за май, в школы Абхазии ходят 327 детей иностранцев. Не все их родители — налогоплательщики, хотя средства на обучение школьников тратятся из госбюджета.Некоторые семьи мигрантов живут в Абхазии много лет. Срок пребывания иностранцев ограничен двумя годами, но при этом отсутствует норма, по которой они не могут заезжать в нее в течение какого-то времени.Замглавы Минпросвещения Хибла Шамба добавила, что многие дети иностранцев не знают ни абхазского языка, ни русского. Это создает трудности для педагогов, которым приходится тратить больше времени на таких учеников, что влияет на качество образования для остальных детей.В свою очередь заместитель министра экономики Абхазии Эмма Голиузова подчеркнула, что внутренняя миграция не менее важна, чем внешняя. По ее мнению, главная задача страны — обеспечение национальной безопасности и стимулирование экономического роста, создание новых рабочих мест для местных граждан. Также она отметила, что миграция может быть как полезной, так и разрушительной силой, способствующей росту теневой экономики, повышению преступности и социальной напряженности.Помимо этого, был затронут вопрос включения трудовых мигрантов в абхазское общество.Он так же напомнил, что в истории Абхазии был такой опыт – историки зафиксировали ассимилированную негроидную группу, жившую в Адзюбже и некоторых других селах.Сегодня же в Абхазию приезжают не только разнорабочие, но и квалифицированные специалисты из России и стран Европы, добавил Гвинджия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250709/grazhdanina-sudana-vydvorili-iz-abkhazii-s-zapretom-vezda-1055855132.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/1055259141.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/18/1060001985_298:0:2218:1440_1920x0_80_0_0_4bcfd356e208c84aa74a08ec4eb138ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, миграционная политика, заседания, новости
абхазия, миграционная политика, заседания, новости

Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии

16:01 24.12.2025
© Sputnik / Акоп КущянМиграционную политику Абхазии обсудили в Общественной палате
Миграционную политику Абхазии обсудили в Общественной палате - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться
В 2025 году в Абхазии выдали разрешительные документы более чем 12 тысячам иностранцев, из них две с половиной тысячи поставили на учет впервые.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии.
В 2025 году в Абхазии было зарегистрировано около 2 500 ранее не учтенных мигрантов, сообщил глава Миграционной службы Саид Цвинария.
Он акцентировал внимание на повышении качества учета иностранцев. Общее количество иностранных граждан, получивших разрешительные документы, составило 12,5 тысячи человек. Таким образом, около 25% общего числа мигрантов только в этом году стали "видны" государству.
Отметив, что Миграционная служба Абхазии выполнила план по собираемости платежей, Цвинария рассказал, что при запланированных 195 миллионах рублей сборы составили почти 250 миллионов. Главной причиной этого стало расширение возможностей работы службы на границе Абхазии и России, где теперь организован первичный учет мигрантов.
Однако, несмотря на это, остаются проблемы с тем, что некоторые иностранцы могут попасть в страну, не будучи официально "зафиксированными". Несколько ведомств работают над решением этой проблемы.
Саид Цвинария также отметил, что только четверть мигрантов в республике зарегистрированы и платят налоги. По данным за май, в школы Абхазии ходят 327 детей иностранцев. Не все их родители — налогоплательщики, хотя средства на обучение школьников тратятся из госбюджета.
Некоторые семьи мигрантов живут в Абхазии много лет. Срок пребывания иностранцев ограничен двумя годами, но при этом отсутствует норма, по которой они не могут заезжать в нее в течение какого-то времени.
Замглавы Минпросвещения Хибла Шамба добавила, что многие дети иностранцев не знают ни абхазского языка, ни русского. Это создает трудности для педагогов, которым приходится тратить больше времени на таких учеников, что влияет на качество образования для остальных детей.
"Это нормально, если в стране иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, а его ребенок учится. Но нужно понимать, какой эффект есть от иностранного гражданина", — пояснил Цвинария.
В свою очередь заместитель министра экономики Абхазии Эмма Голиузова подчеркнула, что внутренняя миграция не менее важна, чем внешняя. По ее мнению, главная задача страны — обеспечение национальной безопасности и стимулирование экономического роста, создание новых рабочих мест для местных граждан.
Также она отметила, что миграция может быть как полезной, так и разрушительной силой, способствующей росту теневой экономики, повышению преступности и социальной напряженности.
Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом въезда - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2025
В Абхазии
Гражданина Судана выдворили из Абхазии с запретом обратного въезда
9 июля, 12:23
Помимо этого, был затронут вопрос включения трудовых мигрантов в абхазское общество.

"Все-таки это люди, за этим стоят люди, судьбы. Многие сюда попали не от хорошей жизни, кто-то ищет лучшего будущего для своих детей. Вот мы говорим на два года ограничить (пребывание - прим.). Но вдруг этот человек очень нужен нашей стране?" — сказал проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия.

Он так же напомнил, что в истории Абхазии был такой опыт – историки зафиксировали ассимилированную негроидную группу, жившую в Адзюбже и некоторых других селах.
Сегодня же в Абхазию приезжают не только разнорабочие, но и квалифицированные специалисты из России и стран Европы, добавил Гвинджия.
Выявлять и контролировать: как работает миграционная служба Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2025
Радио
Выявлять и контролировать: как работает Миграционная служба Абхазии
11 июня, 14:04
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0