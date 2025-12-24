https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/migratsionnuyu-politiku-obsudili-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1060002211.html

Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии

В 2025 году в Абхазии выдали разрешительные документы более чем 12 тысячам иностранцев, из них две с половиной тысячи поставили на учет впервые. 24.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Миграционную политику обсудили в Общественной палате Абхазии.В 2025 году в Абхазии было зарегистрировано около 2 500 ранее не учтенных мигрантов, сообщил глава Миграционной службы Саид Цвинария.Он акцентировал внимание на повышении качества учета иностранцев. Общее количество иностранных граждан, получивших разрешительные документы, составило 12,5 тысячи человек. Таким образом, около 25% общего числа мигрантов только в этом году стали "видны" государству.Отметив, что Миграционная служба Абхазии выполнила план по собираемости платежей, Цвинария рассказал, что при запланированных 195 миллионах рублей сборы составили почти 250 миллионов. Главной причиной этого стало расширение возможностей работы службы на границе Абхазии и России, где теперь организован первичный учет мигрантов.Однако, несмотря на это, остаются проблемы с тем, что некоторые иностранцы могут попасть в страну, не будучи официально "зафиксированными". Несколько ведомств работают над решением этой проблемы.Саид Цвинария также отметил, что только четверть мигрантов в республике зарегистрированы и платят налоги. По данным за май, в школы Абхазии ходят 327 детей иностранцев. Не все их родители — налогоплательщики, хотя средства на обучение школьников тратятся из госбюджета.Некоторые семьи мигрантов живут в Абхазии много лет. Срок пребывания иностранцев ограничен двумя годами, но при этом отсутствует норма, по которой они не могут заезжать в нее в течение какого-то времени.Замглавы Минпросвещения Хибла Шамба добавила, что многие дети иностранцев не знают ни абхазского языка, ни русского. Это создает трудности для педагогов, которым приходится тратить больше времени на таких учеников, что влияет на качество образования для остальных детей.В свою очередь заместитель министра экономики Абхазии Эмма Голиузова подчеркнула, что внутренняя миграция не менее важна, чем внешняя. По ее мнению, главная задача страны — обеспечение национальной безопасности и стимулирование экономического роста, создание новых рабочих мест для местных граждан. Также она отметила, что миграция может быть как полезной, так и разрушительной силой, способствующей росту теневой экономики, повышению преступности и социальной напряженности.Помимо этого, был затронут вопрос включения трудовых мигрантов в абхазское общество.Он так же напомнил, что в истории Абхазии был такой опыт – историки зафиксировали ассимилированную негроидную группу, жившую в Адзюбже и некоторых других селах.Сегодня же в Абхазию приезжают не только разнорабочие, но и квалифицированные специалисты из России и стран Европы, добавил Гвинджия.

