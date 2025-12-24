https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-25-dekabrya-1059990431.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 декабря
24.12.2025
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. В четверг, 25 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и до полудня дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. В четверг, 25 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и до полудня дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью + 8°С, днем +11°С
Гагра – ночью +8°С, днем +11°С.
Пицунда – ночью +8°С, днем +10°С.
Гудаута – ночью +7°С, днем +10°С.
Новый Афон – ночью +8°С, днем +11°С.
Очамчыра – ночью +7°С, днем +10°С.
Гал – ночью +6°С, днем +9°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +6°С.