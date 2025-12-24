https://sputnik-abkhazia.ru/20251224/zapomnite-eto-pistorius-sdelal-neozhidannoe-priznanie-o-voyne-s-rossiey-1059986258.html

Тот, в свою очередь, полторы недели назад призывал европейцев готовиться к войне, которую пережили их "прабабушки и прадедушки", пишет Давид Нармания для РИА Новости.Неожиданное возражение. И оно становится еще более неожиданным, если вспомнить, что сам Писториус еще недавно говорил о том, что минувшее лето окажется, возможно, последним мирным для европейцев.Объяснить такую внезапную смену риторики непросто. Возможно, Писториуса похитили российские спецслужбы и заменили его двойником. Но мы поищем более рациональные объяснения этому прозрению.На что стоит обратить внимание? Милитаристская повестка из речей главы немецкого военного ведомства никуда не делась. Он по-прежнему говорит о том, что школьникам нужно запомнить это время как, вероятно, лучшее в их жизни. Продолжает настаивать на необходимости возрождения бундесвера как самой сильной армии Европы. Даже риторика о попытках России "развалить НАТО изнутри" никуда не делась.Конечно, причина таких откровений может быть до неприличия шкурной. Писториус понимает, как стремительно падает к смешной отметке в 20 процентов рейтинг канцлера Мерца из ХДС, видит, как народ выходит на протесты против военных реформ, замечает, как главу правительства освистывают в Магдебурге. И потому пытается подстелить соломки на случай политического кризиса, чтобы потом можно было отмежеваться: дескать, мы в СДПГ уже тогда критиковали воинственный курс Мерца, хотя и были с ним в коалиции.Сам министр в том же интервью прямо признает, что у партий есть серьезные разногласия.Но, думается, электоральной борьбой перечень причин не исчерпывается.Саммит в Брюсселе, состоявшийся на прошлой неделе, стал серьезным ударом для всех разжигателей войны в Европе. В четверг казалось, что немцы Мерц и фон дер Ляйен сумеют принудить членов ЕС к тому, чтобы использовать российские золотовалютные резервы для поддержки Украины. И отказ других стран Евросоюза пойти на такой шаг шокировал их. Оказывается, не все готовы к эскалации конфликта с Москвой.Стоит добавить сюда и тревожащие европейцев сигналы из Вашингтона. Дональд Трамп стремится положить конец конфликту, признает НАТО обузой для Америки и открыто говорит о том, что США не заинтересованы в том, чтобы дальше за свой счет обеспечивать безопасность Европы. И в условиях, когда велик риск остаться один на один с Россией, разжигать войну ой как не хочется. На континенте первым это понял Макрон, который неожиданно заявил, что диалог с Москвой необходимо возобновить. Возможно, для Писториуса такая мысль кажется слишком смелой, но сейчас он хотя бы готов воздержаться от разговора о неизбежной войне. Сдержанный, но прогресс. Что же касается его заявлений о "стремлении разрушить НАТО изнутри", то стоит отметить вот что. Мы действительно предпочли бы жить в мире без НАТО. Альянс создавался как угроза Советскому Союз. СССР распался, но вместо того, чтобы выстраивать новые отношения с новой Россией, блок продолжал враждебную деятельность против Москвы. В Кремле неоднократно предлагали: примите и нас в НАТО, тогда мы не будем опасаться за собственную безопасность. В ответ там разве что у виска не крутили.Именно действия альянса впоследствии привели к войне на Украине. И для России — на фоне стремления "западных партнеров" к ее дезинтеграции и отсутствия с их стороны какой-либо реакции на предложения сформировать новую архитектуру безопасности — желать обрушения НАТО абсолютно логично.Но, как бы парадоксально это ни звучало, такое стремление адекватно и для самих членов военного блока. Он давно перестал быть для них гарантией безопасности и стал источником проблем. Для всех.И для Германии в первую очередь. Из европейских стран она дороже других заплатила за конфликт на Украине. Это выражается и в расходах на помощь Киеву, и в самооскопленной экономике, которая, лишившись доступа к российским энергоресурсам, переживает деиндустриализацию и рискует столкнуться с рецессией.Президент на прямой линии подчеркнул: "Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали бы друг с другом".Для этого европейцам лишь нужно мужество признать, что сотрудничество с Россией — в их интересах. И начать его выстраивать с гарантий безопасности друг для друга. Москва к этому готова.Готова ли сама Европа? На этот вопрос предстоит ответить Писториусу и его коллегам. И возможно, лучшие времена для немецких школьников еще впереди.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

