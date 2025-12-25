https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-dekabrya-1060031159.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря

25.12.2025

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В пятницу, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем местами дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

