Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭа араион азы иҳаҩсуа ашықәс зеиԥшраз: ахада иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Арҿиаратә фантазиа иахылҿиаауа аԥҵамҭақәа: адизаинер лцәажәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи аԥсуа нбаншәҟәы еиқәыршәоижьҭеи 160 шықәса ҵит: аҵарауаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Как прошел 2025 год в Гале? Интервью с главой района
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с социологом
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с социологом
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с социологом
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-dekabrya-1060031159.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 25.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-25T18:30+0300
2025-12-25T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102782/95/1027829521_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_a21316257416e693b5a7d2fd666c7778.jpg
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В пятницу, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем местами дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102782/95/1027829521_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_1033d241857f8e93fea9de13aa066281.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря

18:30 25.12.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПрогноз
Прогноз - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В пятницу, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем местами дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +9°С
Гагра – ночью +6°С, днем +10°С.
Пицунда – ночью +5°С, днем +9°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +9°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +10°С.
Очамчыра – ночью +4°С, днем +8°С.
Гал – ночью +4°С, днем +8°С.
Ткуарчал – ночью +1°С, днем +6°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0