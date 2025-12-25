https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-dekabrya-1060031159.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 25.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-25T18:30+0300
2025-12-25T18:30+0300
2025-12-25T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102782/95/1027829521_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_a21316257416e693b5a7d2fd666c7778.jpg
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В пятницу, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем местами дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102782/95/1027829521_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_1033d241857f8e93fea9de13aa066281.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 декабря
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В пятницу, 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем местами дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +9°С
Гагра – ночью +6°С, днем +10°С.
Пицунда – ночью +5°С, днем +9°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +9°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +10°С.
Очамчыра – ночью +4°С, днем +8°С.
Гал – ночью +4°С, днем +8°С.
Ткуарчал – ночью +1°С, днем +6°С.