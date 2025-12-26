2026 год в Абхазии объявлен годом села

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭа араион азы иҳаҩсуа ашықәс зеиԥшраз: ахада иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Арҿиаратә фантазиа иахылҿиаауа аԥҵамҭақәа: адизаинер лцәажәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи аԥсуа нбаншәҟәы еиқәыршәоижьҭеи 160 шықәса ҵит: аҵарауаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Как прошел 2025 год в Гале? Интервью с главой района
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
21:34
26 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Томски рҵараиурҭақәа русеицура: Гурам Амқәаб ихҳәаа
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атроллеибустә парк хаҭәааит: анџьныр иҿцәажәара
13:33
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыратәи алицеи азы аҩнымаҭәа: еилаҳкаауеит иахьынӡахәарҭоу
13:43
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҩнымаҭәа Калдахәаратәи алицеи азы: Дмитри Пасхалов иҿцәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Послание Президента Абхазии к Парламенту. Интервью с депутатом
14:33
11 мин
Дополнительное время
Итоги первого чемпионата по национальной игре "Аимҵакьачара"
14:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
On air
18:16
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
18:19
13 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Взаимный интерес
Абхазия - России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
18:52
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/2026-god-v-abkhazii-obyavlen-godom-sela-1060067062.html
2026 год в Абхазии объявлен годом села
2026 год в Абхазии объявлен годом села
Sputnik Абхазия
В послании к Народному Собранию Бадра Гунба затронул вопросы социального диалога, молодежной политики, а также поздравил граждан с наступающим Новым годом. 26.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-26T14:22+0300
2025-12-26T14:22+0300
в абхазии
абхазия
послание президента абхазии народному собранию - парламенту
бадра гунба
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/19/1045987744_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_8350499aeff3f68327ec28902ea93a08.jpg
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. 2026 год в Абхазии объявлен годом села, объявил президент Абхазии в обращении.Он подчеркнул, что в условиях стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село поможет сохранить народ и страну, не допустив рассеяния по миру.Глава государства обратил внимание на социальную нестабильность последних лет, которая вызвала усталость и апатию в обществе и соблазн решать личные вопросы деструктивным путем. Он добавил, что открыт к диалогу со всеми общественно-политическими силами страны. Особое внимание в обращении было уделено молодежной политике и спорту. В 2025 году на поддержку этих сфер направлено 108 млн рублей, проведено 242 спортивных мероприятия, из которых 144 — за пределами республики. Абхазские спортсмены достойно представляли страну на турнирах в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Греции, Египте, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Румынии, США, Китае, Мексике, Таиланде и Южной Осетии.Выступление президента длилось почти два часа. Он затронул вопросы экономики, энергетики, инфраструктуры, развития отношений с Россией и другие аспекты развития страны. В завершение Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с наступающим Новым годом и заверил, что будет делать все, зависящее от него, для развития и процветания государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/badra-gunba-podvel-itogi-raboty-i-nazval-prioritety-na-2026-god-1060063867.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/19/1045987744_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1632a9561b4c6262e911259c1917f9d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости
абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости

2026 год в Абхазии объявлен годом села

14:22 26.12.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Молодые плантации голубики в Очамчирском районе
Молодые плантации голубики в Очамчирском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
В послании к Народному Собранию Бадра Гунба затронул вопросы социального диалога, молодежной политики, а также поздравил граждан с наступающим Новым годом.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. 2026 год в Абхазии объявлен годом села, объявил президент Абхазии в обращении.
"Я уверен, что сельский труженик, носитель языка, традиций и древней культуры — опора нашей идентичности, а само село, сельский двор и дом — это точка возрождения", — отметил президент Гунба.
Он подчеркнул, что в условиях стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село поможет сохранить народ и страну, не допустив рассеяния по миру.
Глава государства обратил внимание на социальную нестабильность последних лет, которая вызвала усталость и апатию в обществе и соблазн решать личные вопросы деструктивным путем.
"Только конструктивный диалог и сотрудничество, взаимодействие между властью и общественными организациями, объединяющими граждан всей страны, совместный поиск решений, отвечающих национальным интересам и наболевшим проблемам, способны обеспечить поступательное развитие государства", — подчеркнул президент.
Он добавил, что открыт к диалогу со всеми общественно-политическими силами страны.
"Я общаюсь со всеми, кто настроен работать на благо нашего государства – будь то представитель власти, мой сторонник или представитель оппозиции", — сказал Бадра Гунба.
Особое внимание в обращении было уделено молодежной политике и спорту. В 2025 году на поддержку этих сфер направлено 108 млн рублей, проведено 242 спортивных мероприятия, из которых 144 — за пределами республики. Абхазские спортсмены достойно представляли страну на турнирах в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Греции, Египте, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Румынии, США, Китае, Мексике, Таиланде и Южной Осетии.
Выступление президента длилось почти два часа. Он затронул вопросы экономики, энергетики, инфраструктуры, развития отношений с Россией и другие аспекты развития страны. В завершение Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с наступающим Новым годом и заверил, что будет делать все, зависящее от него, для развития и процветания государства.
Бадра Гунба подвел итоги работы и назвал приоритеты на 2026 год - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2025
В Абхазии
Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году
14:02
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0