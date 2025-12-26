https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/2026-god-v-abkhazii-obyavlen-godom-sela-1060067062.html

2026 год в Абхазии объявлен годом села

В послании к Народному Собранию Бадра Гунба затронул вопросы социального диалога, молодежной политики, а также поздравил граждан с наступающим Новым годом. 26.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. 2026 год в Абхазии объявлен годом села, объявил президент Абхазии в обращении.Он подчеркнул, что в условиях стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село поможет сохранить народ и страну, не допустив рассеяния по миру.Глава государства обратил внимание на социальную нестабильность последних лет, которая вызвала усталость и апатию в обществе и соблазн решать личные вопросы деструктивным путем. Он добавил, что открыт к диалогу со всеми общественно-политическими силами страны. Особое внимание в обращении было уделено молодежной политике и спорту. В 2025 году на поддержку этих сфер направлено 108 млн рублей, проведено 242 спортивных мероприятия, из которых 144 — за пределами республики. Абхазские спортсмены достойно представляли страну на турнирах в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Греции, Египте, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Румынии, США, Китае, Мексике, Таиланде и Южной Осетии.Выступление президента длилось почти два часа. Он затронул вопросы экономики, энергетики, инфраструктуры, развития отношений с Россией и другие аспекты развития страны. В завершение Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с наступающим Новым годом и заверил, что будет делать все, зависящее от него, для развития и процветания государства.

