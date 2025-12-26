https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/badra-gunba-podvel-itogi-raboty-i-nazval-prioritety-na-2026-god-1060063867.html
Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году
Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году
Sputnik Абхазия
Президент Абхазии акцентировал внимание на сохранении и развитии абхазского языка, восстановлении объектов культуры, а также укреплении стратегического... 26.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-26T14:02+0300
2025-12-26T14:02+0300
2025-12-26T14:20+0300
в абхазии
абхазия
послание президента абхазии народному собранию - парламенту
бадра гунба
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060063704_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_33d05ffec37e612fc2d7830fadbf9838.jpg
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году и назвал приоритеты на 2026 год.Гунба отметил, что как человек, выросший в семье педагога, изнутри знает о проблемах школьного образования и обращает на это особое внимание. Он подчеркнул, что меры по сохранению и развитию государственного языка должны быть комплексными, создающими благоприятные условия для изучения. Среди первоочередных шагов президент назвал издание учебников нового поколения, основанных на современном коммуникативном методе и передовых технологиях, адаптацию учебного материала к уровню знания языка учащегося, а также определение единых образовательных стандартов. В Абхазии продолжается программа цифровизации абхазского языка как в текстовом, так и в голосовом форматах, разработана концепция новой воспитательной программы для школ. В 2026 году в Парламент поступит законопроект "Об образовании".Президент также сообщил о работе по восстановлению объектов культуры и благоустройству городов при поддержке России. В этом году была восстановлена Национальная картинная галерея и Центральный выставочный зал, благоустроена зона отдыха на Сухумской горе, завершена полная реконструкция бульвара в Новом районе столицы с заменой коммуникаций, установкой новых детских площадок и зон отдыха.Эти и многие другие проекты направлены не только на формирование туристической привлекательности абхазских городов, они делают повседневную жизнь наших горожан комфортнее, современнее и доступнее", — отметил Гунба. Более 1 млрд рублей было направлено на дорожную и дворовую инфраструктуру и благоустройство территорий.Глава государства подчеркнул безальтернативность абхазо-российского сотрудничества для внешнеполитического курса республики. Укрепление стратегического партнерства с Россией, по его словам, отвечает национальным интересам Абхазии. Он подчеркнул, что финансовая, инвестиционная и экспертная поддержка России остается важнейшим фактором модернизации инфраструктуры, социальной сферы и экономики страны.Президент также отметил, что неоднократные встречи с президентом России Владимиром Путиным способствовали ускоренному решению ряда важных вопросов для граждан Абхазии, включая вступление в силу Соглашения об урегулировании двойного гражданства, получение российских пенсий через банковские карты и реализацию крупных проектов в здравоохранении. Абхазия активно расширяет сотрудничество с субъектами России в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурной сферах.Из 50 поручений, данных президентом в августе 2025 года правительству и органам госвласти, полностью исполнены 17, по 11 достигнуто межведомственное согласование.Он подчеркнул, что их реализация зависит от системы, результативности управленческих решений и общей ответственности перед гражданами страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/glava-respubliki-nazval-plan-razvitiya-abkhazii-na-2026-god-1060061847.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060063704_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0e23f5999eca35d36d00e5784b8ce4e4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости
абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости
Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году
14:02 26.12.2025 (обновлено: 14:20 26.12.2025)
Президент Абхазии акцентировал внимание на сохранении и развитии абхазского языка, восстановлении объектов культуры, а также укреплении стратегического партнерства с Россией.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году и назвал приоритеты на 2026 год.
Гунба отметил, что как человек, выросший в семье педагога, изнутри знает о проблемах школьного образования и обращает на это особое внимание. Он подчеркнул, что меры по сохранению и развитию государственного языка должны быть комплексными, создающими благоприятные условия для изучения.
Среди первоочередных шагов президент назвал издание учебников нового поколения, основанных на современном коммуникативном методе и передовых технологиях, адаптацию учебного материала к уровню знания языка учащегося, а также определение единых образовательных стандартов. В Абхазии продолжается программа цифровизации абхазского языка как в текстовом, так и в голосовом форматах, разработана концепция новой воспитательной программы для школ.
"Важно не допустить ситуации, когда государственным языком по понятным причинам языкового барьера будет сложно овладеть не только нашим соотечественникам других национальностей, но и урожденным абхазам", — подчеркнул Гунба.
В 2026 году в Парламент поступит законопроект "Об образовании".
Президент также сообщил о работе по восстановлению объектов культуры и благоустройству городов при поддержке России. В этом году была восстановлена Национальная картинная галерея и Центральный выставочный зал, благоустроена зона отдыха на Сухумской горе, завершена полная реконструкция бульвара в Новом районе столицы с заменой коммуникаций, установкой новых детских площадок и зон отдыха.
Эти и многие другие проекты направлены не только на формирование туристической привлекательности абхазских городов, они делают повседневную жизнь наших горожан комфортнее, современнее и доступнее", — отметил Гунба.
Более 1 млрд рублей было направлено на дорожную и дворовую инфраструктуру и благоустройство территорий.
Глава государства подчеркнул безальтернативность абхазо-российского сотрудничества для внешнеполитического курса республики. Укрепление стратегического партнерства с Россией, по его словам, отвечает национальным интересам Абхазии.
"При моей личной координации будет обеспечено выполнение всех двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, а также выработка новых форм сотрудничества, направленных на устойчивое развитие Республики Абхазия и дальнейшее международное признание нашей независимости", — заявил Гунба.
Он подчеркнул, что финансовая, инвестиционная и экспертная поддержка России остается важнейшим фактором модернизации инфраструктуры, социальной сферы и экономики страны.
Президент также отметил, что неоднократные встречи с президентом России Владимиром Путиным способствовали ускоренному решению ряда важных вопросов для граждан Абхазии, включая вступление в силу Соглашения об урегулировании двойного гражданства, получение российских пенсий через банковские карты и реализацию крупных проектов в здравоохранении. Абхазия активно расширяет сотрудничество с субъектами России в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурной сферах.
Из 50 поручений, данных президентом в августе 2025 года правительству и органам госвласти, полностью исполнены 17, по 11 достигнуто межведомственное согласование.
"Оставшаяся часть — это поручения стратегического характера, находящиеся на разных стадиях проработки. Все поручения будут реализованы в полном объеме и в установленный срок. Исполнение каждого из них находится под моим личным контролем", — сказал Гунба
Он подчеркнул, что их реализация зависит от системы, результативности управленческих решений и общей ответственности перед гражданами страны.