https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/badra-gunba-podvel-itogi-raboty-i-nazval-prioritety-na-2026-god-1060063867.html

Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году

Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году

Sputnik Абхазия

Президент Абхазии акцентировал внимание на сохранении и развитии абхазского языка, восстановлении объектов культуры, а также укреплении стратегического... 26.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-26T14:02+0300

2025-12-26T14:02+0300

2025-12-26T14:20+0300

в абхазии

абхазия

послание президента абхазии народному собранию - парламенту

бадра гунба

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060063704_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_33d05ffec37e612fc2d7830fadbf9838.jpg

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Бадра Гунба подвел итоги работы в этом году и назвал приоритеты на 2026 год.Гунба отметил, что как человек, выросший в семье педагога, изнутри знает о проблемах школьного образования и обращает на это особое внимание. Он подчеркнул, что меры по сохранению и развитию государственного языка должны быть комплексными, создающими благоприятные условия для изучения. Среди первоочередных шагов президент назвал издание учебников нового поколения, основанных на современном коммуникативном методе и передовых технологиях, адаптацию учебного материала к уровню знания языка учащегося, а также определение единых образовательных стандартов. В Абхазии продолжается программа цифровизации абхазского языка как в текстовом, так и в голосовом форматах, разработана концепция новой воспитательной программы для школ. В 2026 году в Парламент поступит законопроект "Об образовании".Президент также сообщил о работе по восстановлению объектов культуры и благоустройству городов при поддержке России. В этом году была восстановлена Национальная картинная галерея и Центральный выставочный зал, благоустроена зона отдыха на Сухумской горе, завершена полная реконструкция бульвара в Новом районе столицы с заменой коммуникаций, установкой новых детских площадок и зон отдыха.Эти и многие другие проекты направлены не только на формирование туристической привлекательности абхазских городов, они делают повседневную жизнь наших горожан комфортнее, современнее и доступнее", — отметил Гунба. Более 1 млрд рублей было направлено на дорожную и дворовую инфраструктуру и благоустройство территорий.Глава государства подчеркнул безальтернативность абхазо-российского сотрудничества для внешнеполитического курса республики. Укрепление стратегического партнерства с Россией, по его словам, отвечает национальным интересам Абхазии. Он подчеркнул, что финансовая, инвестиционная и экспертная поддержка России остается важнейшим фактором модернизации инфраструктуры, социальной сферы и экономики страны.Президент также отметил, что неоднократные встречи с президентом России Владимиром Путиным способствовали ускоренному решению ряда важных вопросов для граждан Абхазии, включая вступление в силу Соглашения об урегулировании двойного гражданства, получение российских пенсий через банковские карты и реализацию крупных проектов в здравоохранении. Абхазия активно расширяет сотрудничество с субъектами России в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурной сферах.Из 50 поручений, данных президентом в августе 2025 года правительству и органам госвласти, полностью исполнены 17, по 11 достигнуто межведомственное согласование.Он подчеркнул, что их реализация зависит от системы, результативности управленческих решений и общей ответственности перед гражданами страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/glava-respubliki-nazval-plan-razvitiya-abkhazii-na-2026-god-1060061847.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости