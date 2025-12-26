Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Аицәажәара
Гәдоуҭа араион азы иҳаҩсуа ашықәс зеиԥшраз: ахада иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Арҿиаратә фантазиа иахылҿиаауа аԥҵамҭақәа: адизаинер лцәажәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи аԥсуа нбаншәҟәы еиқәыршәоижьҭеи 160 шықәса ҵит: аҵарауаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Как прошел 2025 год в Гале? Интервью с главой района
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Ахәаԥшцәа хәыҷқәа рзы РУСДРАМ ашықәсҽыцазтәи ақәыргыламҭа: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Дырмит Гәлиа иҩны- амузеи аамҭала иаркхоит: аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как трудовая миграция влияет на ситуацию внутри Абхазии? Интервью с историком
21:34
26 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
13:05
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Томски рҵараиурҭақәа русеицура: Гурам Амқәаб ихҳәаа
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атроллеибустә парк хаҭәааит: анџьныр иҿцәажәара
13:33
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыратәи алицеи азы аҩнымаҭәа: еилаҳкаауеит иахьынӡахәарҭоу
13:43
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҩнымаҭәа Калдахәаратәи алицеи азы: Дмитри Пасхалов иҿцәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия – России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Послание Президента Абхазии к Парламенту. Интервью с депутатом
14:33
11 мин
Дополнительное время
Итоги первого чемпионата по национальной игре "Аимҵакьачара"
14:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
On air
18:16
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацитрус сезон ахыркәшамҭахь инеиуеит: Гал араион агроном хада иҿцәажәара
18:19
13 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Взаимный интерес
Абхазия - России. О помощи бойцам СВО и новым регионам России
18:52
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/glava-respubliki-nazval-plan-razvitiya-abkhazii-na-2026-god-1060061847.html
Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год
Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год
Sputnik Абхазия
Бадра Гунба уделил внимание модернизации транспортно-логистической системы, комплексной реформе здравоохранения, цифровизации государственного управления и... 26.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-26T13:45+0300
2025-12-26T13:51+0300
в абхазии
абхазия
послание президента абхазии народному собранию - парламенту
бадра гунба
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060062008_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_45b865041ceba06d2a963ff60d5d40b9.jpg
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год.По словам президента, Абхазия обладает значительным логистическим потенциалом, который необходимо реализовать. Среди приоритетов он назвал развитие транспортно-логистической системы и организацию транзитного коридора для международного товарооборота. Глава государства добавил, что развитие мультимодальных перевозок станет ключевым шагом на пути интеграции Абхазии в региональные и международные торговые отношения. В 2026 году планируется увеличить пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте не менее чем на 20% и довести объем грузооборота в морских портах до рекордных показателей.Бадра Гунба также отметил необходимость комплексной модернизации здравоохранения. Он подчеркнул, что давно назрело решение вопроса об определении видов бесплатных и платных медицинских услуг. По его поручению, в августе 2025 года начата разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию закона Республики Абхазия "О здравоохранении". Документы определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных услуг.Правительство Абхазии приступило к созданию модели современного государственного управления через цифровые сервисы. Реализуются две ключевые программы: создание единой системы формирования, хранения, обмена и защиты государственной информации и внедрение системы межведомственного электронного документооборота. Введение единой базы обеспечит оперативную проверку юридически значимых сведений.Президент подчеркнул, что трудовая миграция должна соответствовать национальным интересам, восполняя дефицит в отдельных отраслях, а не создавая конкуренцию на рынке труда.Он призвал депутатов поддержать инициативы в этой сфере, отметив первостепенное значение внедрения автоматизированной системы миграционного учета и формирования единой базы данных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/badra-gunba-rasskazal-o-planakh-modernizatsii-energetiki-i-razvitii-meditsiny-1060059936.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060062008_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2d4964327208662e196940a3ea982be7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости
абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости

Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год

13:45 26.12.2025 (обновлено: 13:51 26.12.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукГлава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год
Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Бадра Гунба уделил внимание модернизации транспортно-логистической системы, комплексной реформе здравоохранения, цифровизации государственного управления и регулированию трудовой миграции.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год.
По словам президента, Абхазия обладает значительным логистическим потенциалом, который необходимо реализовать. Среди приоритетов он назвал развитие транспортно-логистической системы и организацию транзитного коридора для международного товарооборота.
"Пример – контейнерно-логистический комплекс в Очамчыре. Его проектная мощность – до 40 тысяч крупнотоннажных контейнеров в год. Это позволит существенно снизить логистические издержки бизнеса и усилит международную вовлеченность", — подчеркнул Гунба.
Глава государства добавил, что развитие мультимодальных перевозок станет ключевым шагом на пути интеграции Абхазии в региональные и международные торговые отношения. В 2026 году планируется увеличить пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте не менее чем на 20% и довести объем грузооборота в морских портах до рекордных показателей.
Бадра Гунба также отметил необходимость комплексной модернизации здравоохранения. Он подчеркнул, что давно назрело решение вопроса об определении видов бесплатных и платных медицинских услуг.
"Ситуация, когда мы декларируем бесплатную медицину, а в это время в государственных учреждениях страны оказание услуг фактически является платным, и это никак не регулируется государством, более невозможно", — сказал президент.
По его поручению, в августе 2025 года начата разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию закона Республики Абхазия "О здравоохранении". Документы определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных услуг.
Правительство Абхазии приступило к созданию модели современного государственного управления через цифровые сервисы. Реализуются две ключевые программы: создание единой системы формирования, хранения, обмена и защиты государственной информации и внедрение системы межведомственного электронного документооборота.
"Мы ставим перед собой задачу перевести в цифровой формат ключевые процессы в бюджетной, налоговой, таможенной, социальной сферах, в том числе и создание многофункциональных центров по оказанию государственных услуг по принципу одного окна", — заявил Гунба.
Введение единой базы обеспечит оперативную проверку юридически значимых сведений.
Президент подчеркнул, что трудовая миграция должна соответствовать национальным интересам, восполняя дефицит в отдельных отраслях, а не создавая конкуренцию на рынке труда.
"Парламент уже принял ряд значимых решений, направленных на повышение эффективности миграционного регулирования. Однако остаются вопросы, требующие дальнейшего структурного решения, в том числе порядок получения разрешений на работу", — сказал Гунба.
Он призвал депутатов поддержать инициативы в этой сфере, отметив первостепенное значение внедрения автоматизированной системы миграционного учета и формирования единой базы данных.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2025
В Абхазии
Бадра Гунба рассказал о планах модернизации энергетики и развитии медицины
13:18
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0