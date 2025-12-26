Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год
Бадра Гунба уделил внимание модернизации транспортно-логистической системы, комплексной реформе здравоохранения, цифровизации государственного управления и регулированию трудовой миграции.
По словам президента, Абхазия обладает значительным логистическим потенциалом, который необходимо реализовать. Среди приоритетов он назвал развитие транспортно-логистической системы и организацию транзитного коридора для международного товарооборота.
"Пример – контейнерно-логистический комплекс в Очамчыре. Его проектная мощность – до 40 тысяч крупнотоннажных контейнеров в год. Это позволит существенно снизить логистические издержки бизнеса и усилит международную вовлеченность", — подчеркнул Гунба.
Глава государства добавил, что развитие мультимодальных перевозок станет ключевым шагом на пути интеграции Абхазии в региональные и международные торговые отношения. В 2026 году планируется увеличить пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте не менее чем на 20% и довести объем грузооборота в морских портах до рекордных показателей.
Бадра Гунба также отметил необходимость комплексной модернизации здравоохранения. Он подчеркнул, что давно назрело решение вопроса об определении видов бесплатных и платных медицинских услуг.
"Ситуация, когда мы декларируем бесплатную медицину, а в это время в государственных учреждениях страны оказание услуг фактически является платным, и это никак не регулируется государством, более невозможно", — сказал президент.
По его поручению, в августе 2025 года начата разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию закона Республики Абхазия "О здравоохранении". Документы определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных услуг.
Правительство Абхазии приступило к созданию модели современного государственного управления через цифровые сервисы. Реализуются две ключевые программы: создание единой системы формирования, хранения, обмена и защиты государственной информации и внедрение системы межведомственного электронного документооборота.
"Мы ставим перед собой задачу перевести в цифровой формат ключевые процессы в бюджетной, налоговой, таможенной, социальной сферах, в том числе и создание многофункциональных центров по оказанию государственных услуг по принципу одного окна", — заявил Гунба.
Введение единой базы обеспечит оперативную проверку юридически значимых сведений.
Президент подчеркнул, что трудовая миграция должна соответствовать национальным интересам, восполняя дефицит в отдельных отраслях, а не создавая конкуренцию на рынке труда.
"Парламент уже принял ряд значимых решений, направленных на повышение эффективности миграционного регулирования. Однако остаются вопросы, требующие дальнейшего структурного решения, в том числе порядок получения разрешений на работу", — сказал Гунба.
Он призвал депутатов поддержать инициативы в этой сфере, отметив первостепенное значение внедрения автоматизированной системы миграционного учета и формирования единой базы данных.