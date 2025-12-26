https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/glava-respubliki-nazval-plan-razvitiya-abkhazii-na-2026-god-1060061847.html

Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год

Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год

Sputnik Абхазия

Бадра Гунба уделил внимание модернизации транспортно-логистической системы, комплексной реформе здравоохранения, цифровизации государственного управления и... 26.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-26T13:45+0300

2025-12-26T13:45+0300

2025-12-26T13:51+0300

в абхазии

абхазия

послание президента абхазии народному собранию - парламенту

бадра гунба

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060062008_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_45b865041ceba06d2a963ff60d5d40b9.jpg

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Глава республики назвал план развития Абхазии на 2026 год.По словам президента, Абхазия обладает значительным логистическим потенциалом, который необходимо реализовать. Среди приоритетов он назвал развитие транспортно-логистической системы и организацию транзитного коридора для международного товарооборота. Глава государства добавил, что развитие мультимодальных перевозок станет ключевым шагом на пути интеграции Абхазии в региональные и международные торговые отношения. В 2026 году планируется увеличить пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте не менее чем на 20% и довести объем грузооборота в морских портах до рекордных показателей.Бадра Гунба также отметил необходимость комплексной модернизации здравоохранения. Он подчеркнул, что давно назрело решение вопроса об определении видов бесплатных и платных медицинских услуг. По его поручению, в августе 2025 года начата разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию закона Республики Абхазия "О здравоохранении". Документы определят гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных услуг.Правительство Абхазии приступило к созданию модели современного государственного управления через цифровые сервисы. Реализуются две ключевые программы: создание единой системы формирования, хранения, обмена и защиты государственной информации и внедрение системы межведомственного электронного документооборота. Введение единой базы обеспечит оперативную проверку юридически значимых сведений.Президент подчеркнул, что трудовая миграция должна соответствовать национальным интересам, восполняя дефицит в отдельных отраслях, а не создавая конкуренцию на рынке труда.Он призвал депутатов поддержать инициативы в этой сфере, отметив первостепенное значение внедрения автоматизированной системы миграционного учета и формирования единой базы данных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251226/badra-gunba-rasskazal-o-planakh-modernizatsii-energetiki-i-razvitii-meditsiny-1060059936.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, послание президента абхазии народному собранию - парламенту, бадра гунба, новости