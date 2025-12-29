https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-dekabrya-1060143422.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать активная фронтальная зона. 29.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-29T18:30+0300
в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1c/1049244032_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_33089bec30ed38a5f7618a3fed707d26.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Во вторник, 30 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи и до второй половины дня осадки разной интенсивности в виде дождя со снегом. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды значительное, 4-6 баллов.Относительная влажность воздуха – 75-95%.Погода в городах и районах Абхазии:
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1c/1049244032_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_da09c2ba9b9db54198137ce43648fc97.jpg
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды значительное, 4-6 баллов.
Относительная влажность воздуха – 75-95%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +2°С, днем +4°С
Гагра – ночью +3°С, днем +5°С.
Пицунда – ночью +2°С, днем +4°С.
Гудаута – ночью +2°С, днем +4°С.
Новый Афон – ночью +3°С, днем +5°С.
Очамчыра – ночью +1°С, днем +3°С.
Гал – ночью +1°С, днем +3°С.
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +0°С.