СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Во вторник, 30 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи и до второй половины дня осадки разной интенсивности в виде дождя со снегом. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды значительное, 4-6 баллов.Относительная влажность воздуха – 75-95%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 декабря

18:30 29.12.2025
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать активная фронтальная зона.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Во вторник, 30 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи и до второй половины дня осадки разной интенсивности в виде дождя со снегом. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды значительное, 4-6 баллов.
Относительная влажность воздуха – 75-95%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +2°С, днем +4°С
Гагра – ночью +3°С, днем +5°С.
Пицунда – ночью +2°С, днем +4°С.
Гудаута – ночью +2°С, днем +4°С.
Новый Афон – ночью +3°С, днем +5°С.
Очамчыра – ночью +1°С, днем +3°С.
Гал – ночью +1°С, днем +3°С.
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +0°С.
0