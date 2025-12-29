https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-dekabrya-1060143422.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 декабря

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать активная фронтальная зона. 29.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Во вторник, 30 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи и до второй половины дня осадки разной интенсивности в виде дождя со снегом. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды значительное, 4-6 баллов.Относительная влажность воздуха – 75-95%.Погода в городах и районах Абхазии:

