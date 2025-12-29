https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/putin-obyavil-19-aprelya-dnem-pamyati-zhertv-genotsida-sovetskogo-naroda-1060127358.html

Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

29.12.2025

Sputnik Абхазия

Новая дата призвана сохранить историческую правду и увековечить память миллионов мирных жителей, погибших в годы войны. 29.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов осенью прошлого года. Авторы законопроекта подчеркивали, что новая дата призвана защитить историческую правду и противостоять попыткам ее искажения.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напоминал, что жертвами оккупации стали более 13 миллионов мирных жителей СССР. Он отмечал, что масштабы потерь среди гражданского населения в Советском Союзе не имели аналогов во Второй мировой войне, и подчеркивал важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.В Абхазии около восьми тысяч человек считаются без вести пропавшими в ходе Великой Отечественной войны.

