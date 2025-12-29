https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/putin-obyavil-19-aprelya-dnem-pamyati-zhertv-genotsida-sovetskogo-naroda-1060127358.html
Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Sputnik Абхазия
Новая дата призвана сохранить историческую правду и увековечить память миллионов мирных жителей, погибших в годы войны. 29.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-29T15:36+0300
2025-12-29T15:36+0300
2025-12-29T15:36+0300
россия
великая отечественная война
память
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1a/1049968529_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_68194111675c8a9664095a1cf2443224.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов осенью прошлого года. Авторы законопроекта подчеркивали, что новая дата призвана защитить историческую правду и противостоять попыткам ее искажения.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напоминал, что жертвами оккупации стали более 13 миллионов мирных жителей СССР. Он отмечал, что масштабы потерь среди гражданского населения в Советском Союзе не имели аналогов во Второй мировой войне, и подчеркивал важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.В Абхазии около восьми тысяч человек считаются без вести пропавшими в ходе Великой Отечественной войны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/gosduma-rossii-prinyala-zakon-o-dne-pamyati-zhertv-genotsida-naroda-sssr-1059759212.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1a/1049968529_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_08070c231c0f4ee1f41771fec850f794.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, великая отечественная война, память, новости
россия, великая отечественная война, память, новости
Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Новая дата призвана сохранить историческую правду и увековечить память миллионов мирных жителей, погибших в годы войны.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.
Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов осенью прошлого года. Авторы законопроекта подчеркивали, что новая дата призвана защитить историческую правду и противостоять попыткам ее искажения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напоминал, что жертвами оккупации стали более 13 миллионов мирных жителей СССР. Он отмечал, что масштабы потерь среди гражданского населения в Советском Союзе не имели аналогов во Второй мировой войне, и подчеркивал важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.
В Абхазии около восьми тысяч человек считаются без вести пропавшими в ходе Великой Отечественной войны.