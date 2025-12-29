Абхазия
Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов осенью прошлого года. Авторы законопроекта подчеркивали, что новая дата призвана защитить историческую правду и противостоять попыткам ее искажения.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напоминал, что жертвами оккупации стали более 13 миллионов мирных жителей СССР. Он отмечал, что масштабы потерь среди гражданского населения в Советском Союзе не имели аналогов во Второй мировой войне, и подчеркивал важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.В Абхазии около восьми тысяч человек считаются без вести пропавшими в ходе Великой Отечественной войны.
15:36 29.12.2025
Новая дата призвана сохранить историческую правду и увековечить память миллионов мирных жителей, погибших в годы войны.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.
Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов осенью прошлого года. Авторы законопроекта подчеркивали, что новая дата призвана защитить историческую правду и противостоять попыткам ее искажения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напоминал, что жертвами оккупации стали более 13 миллионов мирных жителей СССР. Он отмечал, что масштабы потерь среди гражданского населения в Советском Союзе не имели аналогов во Второй мировой войне, и подчеркивал важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.
В Абхазии около восьми тысяч человек считаются без вести пропавшими в ходе Великой Отечественной войны.
