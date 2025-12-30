https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/fsb-predotvratila-terakt-v-shkole-adygei-1060163938.html
Злоумышленник под кураторством из-за рубежа готовил нападение, а в припаркованном рядом автомобиле обнаружили зажигательные смеси и ножи. 30.12.2025
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в школе Адыгеи, сообщили в ведомстве.Подготовку нападения осуществлял гражданин одной из стран Центральной Азии под руководством кураторов из-за рубежа через мессенджер Telegram.В автомобиле, припаркованном рядом со школой, сотрудники спецслужбы обнаружили десять бутылок с зажигательной смесью и два ножа.
