Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 декабря

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу "Аԥыза қәыԥш": ари ахьӡ ҵакы атәы иаԥсахаз рыҿцәажәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Боксер года. Интервью с Харитоном Агрба
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Год села в Абхазии. Как государству повысить уровень жизни в деревнях?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аси амандаринқәеи: ахьҭа ацитрус ишаныԥшуа атәы аҵарауаҩ иҿцәажәараҿы
18:05
7 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
18:12
18 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
19:00
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аси амандаринқәеи: ахьҭа ацитрус ишаныԥшуа атәы аҵарауаҩ иҿцәажәараҿы
21:05
7 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
21:12
18 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа бызшәа иахәҭоу аҭыԥ ааннакыларц иҟаҵатәу: арҵаҩы лгәаанагара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
13:19
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ажурналистцәа реидгыла аҳамҭа Арӡынба ишықәс еихшьаало: иалкаахаз рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аҽазыҟаҵарақәа: ҭаацәарак аҿырԥштәы
18:04
14 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
18:35
6 мин
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аҽазыҟаҵарақәа: ҭаацәарак аҿырԥштәы
21:04
14 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
21:35
6 мин
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
21:41
19 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-31-dekabrya-1060156550.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 декабря
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать активная фронтальная зона. 30.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-30T18:30+0300
2025-12-30T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102287/44/1022874457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a9a9825148620c4b299cf1bf327fd26.jpg
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В среду, 31 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь со снегом, снег, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды значительное, 4-5 баллов.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102287/44/1022874457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_593353fa6d6ec737b07f1ae1734531b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 декабря

18:30 30.12.2025
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать активная фронтальная зона.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В среду, 31 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь со снегом, снег, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды значительное, 4-5 баллов.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +2°С, днем +4°С
Гагра – ночью +3°С, днем +5°С.
Пицунда – ночью +2°С, днем +4°С.
Гудаута – ночью +2°С, днем +4°С.
Новый Афон – ночью +3°С, днем +5°С.
Очамчыра – ночью +1°С, днем +3°С.
Гал – ночью +1°С, днем +3°С.
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +1°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0