Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 декабря

СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В среду, 31 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь со снегом, снег, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды значительное, 4-5 баллов.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

