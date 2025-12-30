https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-31-dekabrya-1060156550.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 декабря
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В среду, 31 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь со снегом, снег, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды значительное, 4-5 баллов.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В среду, 31 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь со снегом, снег, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды значительное, 4-5 баллов.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +2°С, днем +4°С
Гагра – ночью +3°С, днем +5°С.
Пицунда – ночью +2°С, днем +4°С.
Гудаута – ночью +2°С, днем +4°С.
Новый Афон – ночью +3°С, днем +5°С.
Очамчыра – ночью +1°С, днем +3°С.
Гал – ночью +1°С, днем +3°С.
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +1°С.