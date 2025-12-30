https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/put-chempiona-khariton-agrba-o-svoey-karere-i-pobede-na-konkurse-molodoy-lider-1060147220.html

Путь чемпиона: Харитон Агрба о своей карьере и победе на конкурсе "Молодой лидер"

Чемпион мира по боксу по версии IBA Харитон Агрба стал победителем ежегодного конкурса "Молодой лидер" среди боксеров. 30.12.2025, Sputnik Абхазия

В беседе с ведущим радио Sputnik чемпион мира по боксу по версии IBA и боксер года по результатам конкурса "Молодой лидер" Харитон Агрба выразил особую благодарность соотечественникам и болельщикам за поддержку, которая его воодушевила и настроила на победу после первого поражения в карьере в поединке с аргентинцем Рубеном Муньозом.В декабре этого года в матче-реванше Агрба снова встретился с Муньозом на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, и ему удалось победить.Боксер также выразил гордость за то, что представляет на мировой арене Россию, которая предоставила ему возможность для развития.Он добавил, что для достижения результатов нужно стараться и не сдаваться. К неудачам или негативным ситуациям, которые бывают у каждого спортсмена, нужно относиться как к полезному жизненному опыту.

