Путь чемпиона: Харитон Агрба о своей карьере и победе на конкурсе "Молодой лидер"

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу "Аԥыза қәыԥш": ари ахьӡ ҵакы атәы иаԥсахаз рыҿцәажәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Боксер года. Интервью с Харитоном Агрба
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Год села в Абхазии. Как государству повысить уровень жизни в деревнях?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аси амандаринқәеи: ахьҭа ацитрус ишаныԥшуа атәы аҵарауаҩ иҿцәажәараҿы
18:05
7 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
18:12
18 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
19:00
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аси амандаринқәеи: ахьҭа ацитрус ишаныԥшуа атәы аҵарауаҩ иҿцәажәараҿы
21:05
7 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
21:12
18 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа бызшәа иахәҭоу аҭыԥ ааннакыларц иҟаҵатәу: арҵаҩы лгәаанагара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
13:19
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ажурналистцәа реидгыла аҳамҭа Арӡынба ишықәс еихшьаало: иалкаахаз рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
18:50
6 мин
Турбаза
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
18:56
19 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Путь чемпиона: Харитон Агрба о своей карьере и победе на конкурсе "Молодой лидер"
Путь чемпиона: Харитон Агрба о своей карьере и победе на конкурсе "Молодой лидер"
Sputnik Абхазия
Чемпион мира по боксу по версии IBA Харитон Агрба стал победителем ежегодного конкурса "Молодой лидер" среди боксеров. 30.12.2025, Sputnik Абхазия
В беседе с ведущим радио Sputnik чемпион мира по боксу по версии IBA и боксер года по результатам конкурса "Молодой лидер" Харитон Агрба выразил особую благодарность соотечественникам и болельщикам за поддержку, которая его воодушевила и настроила на победу после первого поражения в карьере в поединке с аргентинцем Рубеном Муньозом.В декабре этого года в матче-реванше Агрба снова встретился с Муньозом на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, и ему удалось победить.Боксер также выразил гордость за то, что представляет на мировой арене Россию, которая предоставила ему возможность для развития.Он добавил, что для достижения результатов нужно стараться и не сдаваться. К неудачам или негативным ситуациям, которые бывают у каждого спортсмена, нужно относиться как к полезному жизненному опыту.
Путь чемпиона: Харитон Агрба о своей карьере и победе на конкурсе "Молодой лидер"

15:06 30.12.2025
Чемпион мира по боксу по версии IBA Харитон Агрба стал победителем ежегодного конкурса "Молодой лидер" среди боксеров.
В беседе с ведущим радио Sputnik чемпион мира по боксу по версии IBA и боксер года по результатам конкурса "Молодой лидер" Харитон Агрба выразил особую благодарность соотечественникам и болельщикам за поддержку, которая его воодушевила и настроила на победу после первого поражения в карьере в поединке с аргентинцем Рубеном Муньозом.
В декабре этого года в матче-реванше Агрба снова встретился с Муньозом на турнире IBA.PRO 13 в Дубае, и ему удалось победить.
Боксер также выразил гордость за то, что представляет на мировой арене Россию, которая предоставила ему возможность для развития.
Он добавил, что для достижения результатов нужно стараться и не сдаваться. К неудачам или негативным ситуациям, которые бывают у каждого спортсмена, нужно относиться как к полезному жизненному опыту.
