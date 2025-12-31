https://sputnik-abkhazia.ru/20251231/vykhodnye-ne-dlya-vsekh-kak-budut-rabotat-vedomstva-abkhazii-v-novogodnie-prazdniki-1060177413.html

Выходные не для всех: как будут работать ведомства Абхазии в новогодние праздники

Выходные не для всех: как будут работать ведомства Абхазии в новогодние праздники

Первый рабочий день в 2026 году в Абхазии - понедельник, 12 января, при этом на неделе будет еще один выходной, 14 января, из-за народного праздника... 31.12.2025

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Обеспечивать порядок и безопасность в Абхазии в новогодние праздники будет целый ряд министерств и ведомств.В Минздраве Sputnik сообщили, что медучреждения Абхазии готовы к работе."Центральные районные больницы Абхазии, а также Республиканская больница и другие столичные медучреждения готовы к работе в новогодние дни. Стационары и служба скорой помощи будут работать в круглосуточном режиме. Медучреждения обеспечены медикаментами и расходными материалами", - уточнили в ведомстве. Назначены ответственные лица из числа руководящего состава, сформированы графики работы медицинских организаций, в поликлиниках будут вести прием дежурные врачи, работа неотложной помощи будет осуществляться без выходных. Обеспечивать порядок в праздничные дни будут сотрудники милиции. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут издал распоряжение о переводе личного состава ведомства на усиленный режим несения службы с 31 декабря по 9 января 2026 года включительно. "Патрулирование подведомственных территорий осуществляется в соответствии с разработанным графиком несения службы, назначены ответственные от руководства МВД Абхазии. Основная задача милиции - это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан", - уточняется в пресс-релизе. В период новогодних праздников для обеспечения стабильного и бесперебойного энергоснабжения "Черноморэнерго" продолжит работу в штатном режиме, отметили в предприятии. "Надежное функционирование энергосистемы обеспечивается благодаря круглосуточной работе диспетчерских, оперативных и ремонтных служб предприятия. Их слаженная деятельность ведется постоянно, без выходных и праздников", - отмечает пресс-служба. В новогоднюю ночь и в последующие праздничные дни все объекты энергетики будут работать в обычном режиме. Дежурные смены останутся на объектах, диспетчеры продолжат контроль за системой, а аварийно-ремонтные бригады будут готовы к оперативному устранению любых нештатных ситуаций."Черноморэнерго" прикладывает все усилия для того, чтобы праздники для жителей Абхазии прошли светло, тепло и безопасно", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в новогодние праздничные выходные ведомство переведено на усиленный режим работы. Это значит, что каждые сутки на дежурство будет выходить больше спасателей, чем обычно. Кроме того, спасатели и работники медицинского управления будут нести службу в местах массового скопления людей в городах и районах по всей стране. Они будут следить за соблюдением пожарной безопасности и при необходимости оказывать первую медицинскую помощь.

