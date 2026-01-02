Музеи, выставки, концерты: чем заняться в Абхазии на новогодних каникулах

https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/muzei-vystavki-kontserty-chem-zanyatsya-v-abkhazii-na-novogodnikh-kanikulakh-1059936713.html

Если вы житель Абхазии или приехали в республику, чтобы встретить Новый год, но не планируете все каникулы просиживать в номере, Sputnik расскажет, куда можно сходить и чем заняться.Sputnik, Асмат ЦвижбаПо музеямАбхазский государственный музей – это один из самых крупных музеев в республике, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории Абхазии от древности до современности. В коллекции более 100 тысяч предметов, включая артефакты Древнего Египта, Греции и Византии. Работает с 10:00 до 17:00 в будни. Музей выходит в этом году на работу 4 января, 7 января – выходной.Этнопарк "Апсны" располагается в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Здесь можно увидеть традиционные абхазские дома, апацху, амхара (временное жилище для молодоженов). Проводятся экскурсии, мастер-классы по изготовлению холодного оружия и глиняной утвари. В новогодние праздники парк открыт со 2 января с 10:00 до 17:00.Государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба состоит из 14 тематических залов. В нем представлены экспонаты средних веков и нового времени, Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и современной истории республики. В этом году он откроет свои двери 12 января.Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Сухумская крепость" - уникальный памятник истории и культуры, являющийся символом многовекового наследия Абхазии и важнейшей частью её историко-архитектурного облика. Создание музея-заповедника направлено на сохранение, изучение и популяризацию этого ценнейшего культурного наследия для будущих поколений. В новогодние праздники он открыт для свободного посещения каждый день. Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии имени генерал-лейтенанта Сергея Дбар посвящен трагическим событиям в истории республики. Экспонаты посвящены жертвам и героям Отечественной войны, также имеются материалы по археологии и этнографии Абхазии. Один из залов посвящен первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. В новогодние каникулы музей будет открыт один день - 5 января, в День Январского наступления.ВыставкиЦентральный выставочный зал находится в Сухуме. Обновленное здание было открыто совсем недавно после случившегося в 2024 году пожара. Здесь собраны работы абхазских и российских художников, а до 19 января будет доступна к посещению выставка "Лучшая работа года". Работает зал с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:30. В новогодние праздники зал открыт каждый день, кроме 7 и 14 января.The Wall Gallery by Olga Iradyan – современная художественная галерея на набережной Махаджиров в Сухуме. Здесь собраны работы и репродукции современных абхазских художников, а также можно приобрести уникальную сувенирную продукцию от местных производителей и даже попить кофе с круассаном.С 4 января до начала марта в галерее открыта выставка "Новая зима". Тематика работ известных абхазских и советских художников – зимняя Абхазия.Театры, концерты, представленияАбхазский государственный драматический театр имени С. Чанба к новогодним праздникам подготовил премьеру – сказку "Быбыш". Представления проходят 3 и 4 января в 13:00.В Русском драмтеатре имени Фазиля Искандера тоже подготовились к праздникам. В январе театр работает со 2 января ежедневно, в репертуаре комедии, исторические постановки, моноспектакли.Фестиваль "Мандарин" — проходит с 6 по 10 января. Включает сбор мандаринов, полеты на воздушном шаре, концерты и мастер-классы. Основные локации: совхоз "София", Каманский монастырь, арт-станция "Гума". Новоафонская пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Абхазии, ежегодно ее посещают сотни тысяч туристов. 3 января в 18:00 там состоится концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии. В программе – абхазская, русская, западно-европейская хоровая музыка, рождественские песни.

