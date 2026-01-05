Без поражений не бывает победы: Январское наступление 1993 года
О том, как проходила операция по освобождению Сухума и почему она не увенчалась успехом читайте в материале Sputnik.
Абхазская армия предприняла попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы республики 5 января 1993 года.
5 января 1993 года передовые части Абхазской армии вышли к окраинам Сухума, чтобы перейти в наступление и выбить вражеские войска с территории оккупированной столицы. Однако эта попытка не принесла успеха. Во время Январской наступательной операции было убито 35 абхазских бойцов.
Проиграть битву и победить в войне
По воспоминаниям кавалера ордена Леона Ильи Гуния, Январское наступление было одним из самых тяжелых.
"Когда стало понятно, что операция срывается, у нас было очень подавленное настроение. Но в то же время из Январского наступления, которое на самом деле стало провальным, был извлечен большой опыт, мы оценили свои ошибки. Это одна из провальных операций, которая в итоге привела нас к победе", — сказал Гуния.
В Январском наступлении Илья Гуния был в составе экипажа БМП. В тот момент, добавил он, было понятно, что пехота должна закрепиться на другой стороне реки Гумиста для подъезда военной техники. Враг вел интенсивную стрельбу, и потери были неизбежны.
"Мы с ребятами приняли решение идти на прорыв прямо по Гумистинскому мосту. Мы выехали на БМП на мост со стрельбой, но по рации нам стали сообщать, что на той стороне есть ров, который не сможем переехать. Мы развернулись на мосту и вернулись обратно. Дальше мы вытаскивали своих раненых и убитых товарищей", - вспомнил Гуния.
Бойцы Абхазской армии так и не успели прорваться сквозь пулеметные очереди и шквал пуль из автоматического оружия. Гуния признался, многие предполагали, что январское наступление будет решающим, но их ожидания не оправдались. Но неудача не подорвала боевой дух защитников Абхазии.
Оглядываясь в прошлое спустя много лет, кавалер ордена Леона считает, что именно такие проигранные атаки и опыт, который набирала армия Абхазии, в итоге привели к победе. Без поражений не бывает победы, уверен Илья Гуния.
Спасти Восточный фронт
Оценивая то, как прошла Январская операция, историк Аслан Авидзба вспомнил слова генерала Абхазской армии Султана Сосналиева, который назвал это наступление генеральной репетицией победоносных наступлений в июле и сентябре.
"Конечно, она не достигла цели, но главной причиной Январского наступления было отвлечение основных сил противника с Восточного фронта. Накануне нового 1993 года в восточной Абхазии были предприняты крупномасштабные военные действия со стороны грузинских сил. Они были приостановлены 29 декабря. Повторное же наступление через несколько дней могло привести к падению Восточного фронта. Было понятно, что для успешного сопротивления, Абхазии надо выстоять на двух фронтах. Поэтому военным командованием и политическим руководством республики было принято решение предпринять Январское наступление на Гумистинском фронте", - сказал Авидзба.
По словам историка, в то время было осознание того, что наступление вряд ли могло привести к глобальным результатам, а именно к освобождению столицы Абхазии. Но главная задача отвлечь силы противника от Восточного фронта была решена.
Январское наступление было не подготовлено, но оно было необходимо для спасения Восточного фронта, уверена ветеран войны, награжденная медалью "За отвагу" Ирина Папба.
"Те подразделения, которые перешли реку, героически сражались, но наткнулись на оборону, через которую пройти были не в состоянии. Впервые мы потеряли так много людей одновременно. Мы видели сверху наших бойцов, как они пытались укрыться под мандаринами, у них не было возможности вернуться назад или идти вперед", - рассказала Папба и добавила.
Тела погибших и раненых после боя не удалось забрать. Грузинская сторона требовала обменять их на своих военнопленных. На пятый день после наступления войска Госсовета Грузии обменяли 23 тела абхазских бойцов на живых пленных.
"Некоторые тела были еще теплыми, так как наших раненых убивали перед обменом", - заключила Папба.
По мнению Папба, Январское наступление — одна из самых трагических страниц истории Отечественной войны народа Абхазии.
5 января 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии отряды Абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированного войсками Госсовета Грузии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те дни Абхазская армия потеряла 35 бойцов, более 100 были ранены.