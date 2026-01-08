https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/ssha-nakonets-odobrili-vvod-voysk-nato-na-ukrainu-ostalas-malenkaya-detal-1060268848.html

США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь

К итогам саммита "коалиции желающих" и клоуна погорелого цирка публику готовили на высшем уровне: курсанты военных училищ драили ботинки и валторны, а... 08.01.2026

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102462/64/1024626435_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2fbc7dcea358aaa23cae12471c741394.jpg

В евровоздухе ощущался прилив незамутненной перемоги, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Ну а как иначе? Все складывалось прямо по пунктикам:А главное — гарантии безопасности от стран "коалиции желающих" будут включать "связывающие обязательства", идентичные пятой статье устава НАТО, но только без формального членства Украины в альянсе.Даже присутствовавшие на саммите представители США благодушно сообщили, что "соглашение практически согласовано".Все, приехали: наливай, зови музыкантов.Но во всем этом великолепии недоставало какой-то завершенности. Например, а как на такую сверкающую потужность среагирует Россия? По информации от The Wall Street Journal, приподнятое настроение "желающих" объяснялось тем, что американские представители выразили уверенность, что смогут "переубедить Кремль" дать свое согласие, хотя как конкретно они будут делать, было не совсем понятно.Впрочем, судя по всему, попытка переубедить все-таки была, но сразу после этого курсантов и чирлидерш отправили по домам. А что случилось?По данным издания Politico, по каким-то причинам США от прямых гарантий безопасности для Украины отказались и подписывать ничего не стали. Мало того: стало известно, что из финального коммюнике были удалены конкретные детали об участии США, включая прямые обязательства по военной поддержке "многонациональных сил" на Украине.Как сообщают очевидцы, "в то время как изначально предполагалось, что Вашингтон возьмет на себя обязательства в совместном заявлении о гарантиях безопасности, окончательная декларация в итоге была подписана только (самой) "коалицией желающих".Есть мнение, что при попытке "убеждения" российская сторона не стала артачится и сказала "валяй". Запретить иностранным военным пересекать западную границу Украины мы не можем, мы — за свободу перемещения, свободу слова и самовыражения. Но, как мы изначально предупреждали, есть небольшое "но", то есть моменты, в том числе из-за которых и началась СВО.В частности, Россия никогда не согласится:Присутствующие на территории Украины западные войска под любой легендой и в любой форме будут являться нашими законными целями. А так — конечно, без проблем.И еще: если прекращение конфликта для западных подписантов автоматически означает развертывание войск НАТО сразу после прекращения огня, то причин останавливать боевые действия у нас ровно ноль.И да, при усилении всей этой возни (включая радужные планы натовцев обустроиться в Одессе и Николаеве) список целей и задач СВО будет неминуемо расширен и углублен.Судя по всему, добрые напутствия были услышаны. Но концерт с банкетом были оплачены, и надо было как-то объяснить, почему жених не явился на свадьбу.Например, в Berliner Zeitung написали, что Вашингтон стал меньше концентрировать свое внимание на Киеве на фоне конфликта с Венесуэлой и что "на Украине усилилось ощущение стратегической неопределенности и страх того, что фокус Вашингтона все больше смещается от Киева к другим регионам мира".А в EuroNews вообще пошли вразнос и совершенно отошли от линии партии: "Для Трампа мир на Украине не является самостоятельной целью, а лишь инструментом для нормализации отношений с Россией. <…> Трамп определенно готов пожертвовать значительной частью Украины. НАТО может продолжать существовать, но, поскольку Трамп видит Россию как партнера, а не угрозу, альянс на самом деле для него не так важен".Не успев доесть селедку под французской шубой, Макрон сообщил телеканалу France 2, что он хочет поговорить с Путиным, причем разговор должен состояться "как можно скорее".Что такое, винегрет пропадает? Так у нас свой, гран мерси.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

