https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/sredstva-pvo-za-proshedshuyu-noch-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-bpla-1060289244.html
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских БпЛА
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских БпЛА
Sputnik Абхазия
Киевский режим ежедневно атакует российские регионы с применением БпЛА. 09.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-09T10:08+0300
2026-01-09T10:08+0300
2026-01-09T10:08+0300
россия
украина
спецоперация
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad40c81849c4a6c69b77ce56d5b1df4.jpg
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.Два БпЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260108/ssha-nakonets-odobrili-vvod-voysk-nato-na-ukrainu-ostalas-malenkaya-detal-1060268848.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2858fa629c96e56c36ddf69afe34a759.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, спецоперация, новости
россия, украина, спецоперация, новости
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских БпЛА
Киевский режим ежедневно атакует российские регионы с применением БпЛА.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Два БпЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.