Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских БпЛА

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских БпЛА

Sputnik Абхазия

Киевский режим ежедневно атакует российские регионы с применением БпЛА. 09.01.2026

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.Два БпЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

