СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Особняк купца Силина начали восстанавливать в Гагре, сообщил Sputnik зампредседателя Госкомимущества Наур Гемуа. Здание было построено в 1914 году. После установления советской власти его национализировали. Наур Гемуа сообщил, что в послевоенный период дом Силина передали в аренду, но из-за неисполнения обязательств договор был расторгнут. В 2022 году распоряжением Кабинета министров здание снова было передано в аренду сроком на 30 лет. Объект сильно обветшал, там необходимо провести капитальные работы внутри и снаружи, усилить стены. "Демонтаж дверных и оконных проемов, очистка внутренних помещений здания уже проведены. Сейчас ведутся работы более масштабные по усилению стен и внутренние отделочные работы", – уточнил зампредседателя Госкомимущества. Согласно постановлению Кабмина, восстановление дачи Силина должно было завершиться в течение трех лет. Однако в связи с большим объемом работ арендатор попросил продлить срок до конца 2026 года, добавил Гемуа. Особняк находится в списке объектов культурного наследия. Проведение восстановительных работ проходит по согласованию с Управлением по охране ИКН подчеркнул он.
Особняк купца Силина начали восстанавливать в Абхазии

14:00 12.01.2026 (обновлено: 14:46 12.01.2026)
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Особняк купца Силина начали восстанавливать в Гагре, сообщил Sputnik зампредседателя Госкомимущества Наур Гемуа.
Здание было построено в 1914 году. После установления советской власти его национализировали.
В 1956 году в нем открыли пансионат "Рица", после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов этот дом отдыха прекратил работу.
Наур Гемуа сообщил, что в послевоенный период дом Силина передали в аренду, но из-за неисполнения обязательств договор был расторгнут.
В 2022 году распоряжением Кабинета министров здание снова было передано в аренду сроком на 30 лет. Объект сильно обветшал, там необходимо провести капитальные работы внутри и снаружи, усилить стены.
"Демонтаж дверных и оконных проемов, очистка внутренних помещений здания уже проведены. Сейчас ведутся работы более масштабные по усилению стен и внутренние отделочные работы", – уточнил зампредседателя Госкомимущества.
Согласно постановлению Кабмина, восстановление дачи Силина должно было завершиться в течение трех лет. Однако в связи с большим объемом работ арендатор попросил продлить срок до конца 2026 года, добавил Гемуа.
Особняк находится в списке объектов культурного наследия. Проведение восстановительных работ проходит по согласованию с Управлением по охране ИКН подчеркнул он.
