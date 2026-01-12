https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/osobnyak-kuptsa-silina-nachali-vosstanavlivat-v-abkhazii-1060328902.html

Особняк купца Силина начали восстанавливать в Абхазии

Особняк купца Силина начали восстанавливать в Абхазии

Sputnik Абхазия

Особняк находится в списке объектов культурного наследия и нуждается в капитальном ремонте, все работы согласуются с 12.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-12T14:00+0300

2026-01-12T14:00+0300

2026-01-12T14:46+0300

в абхазии

абхазия

новости

гагра

охрана историко-культурного наследия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/0c/1060327702_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_558ea65e59f7f553ac756c110bf16dcc.jpg

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Особняк купца Силина начали восстанавливать в Гагре, сообщил Sputnik зампредседателя Госкомимущества Наур Гемуа. Здание было построено в 1914 году. После установления советской власти его национализировали. Наур Гемуа сообщил, что в послевоенный период дом Силина передали в аренду, но из-за неисполнения обязательств договор был расторгнут. В 2022 году распоряжением Кабинета министров здание снова было передано в аренду сроком на 30 лет. Объект сильно обветшал, там необходимо провести капитальные работы внутри и снаружи, усилить стены. "Демонтаж дверных и оконных проемов, очистка внутренних помещений здания уже проведены. Сейчас ведутся работы более масштабные по усилению стен и внутренние отделочные работы", – уточнил зампредседателя Госкомимущества. Согласно постановлению Кабмина, восстановление дачи Силина должно было завершиться в течение трех лет. Однако в связи с большим объемом работ арендатор попросил продлить срок до конца 2026 года, добавил Гемуа. Особняк находится в списке объектов культурного наследия. Проведение восстановительных работ проходит по согласованию с Управлением по охране ИКН подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/vosstanovlenie-khramov-i-obnaruzhenie-novogo-gorodischa-sanguliya-rasskazal-o-rabote-ikn-1060291867.html

абхазия

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гагра, охрана историко-культурного наследия