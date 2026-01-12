https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-13-yanvarya-1060334680.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 января

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 января

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Во вторник, 13 января, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, местами переходящий в дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

