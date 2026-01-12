https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-13-yanvarya-1060334680.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 января
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона. 12.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-12T18:30+0300
2026-01-12T18:30+0300
2026-01-12T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102510/48/1025104889_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b8715de1f79eb8dd6c49cf512a462fbf.jpg
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Во вторник, 13 января, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, местами переходящий в дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102510/48/1025104889_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_09a3e1e6c250c1edace8b1483f3b422b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 января
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Во вторник, 13 января, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, местами переходящий в дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +7°С
Гагра – ночью +7°С, днем +8°С.
Пицунда – ночью +5°С, днем +7°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +7°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +8°С.
Очамчыра – ночью +4°С, днем +6°С.
Гал – ночью +3°С, днем +6°С.
Ткуарчал – ночью -1°С, днем +3°С.