В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
60
2026
Два десятилетия в эфире: "Гагра-ТВ" отмечает юбилей

12:00 13.01.2026 (обновлено: 12:30 13.01.2026)
© Foto / Саида ЖибаКоллектив Гагра-ТВ
Коллектив Гагра-ТВ - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2026
© Foto / Саида Жиба
Подписаться
Гагрское районное телевидение впервые вышло в эфир 13 января 2006 года.
О том, как создавалось Гагрское районное телевидение, с какими сложностями сталкивался коллектив, почему ему пришлось "кочевать" и какие оно строит планы, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.
Sputnik

Первые шаги

Решение о создании первого в Гагрском районе телевидения власти приняли еще в 1997 году, но из-за финансовых и технических сложностей запустить проект не удалось. Вернуться к этой задаче смогли лишь в ноябре 2005 года, когда депутаты Собрания Гагрского района вновь решили запустить телевидение.
Первым директором "Гагра-ТВ" был Рустан Конджария, который с нуля начал выстраивать работу вместе с небольшим коллективом. Одним из них был главный редактор Беслан Ампар, ставший руководителем телевидения в декабре 2022 года.
По его воспоминаниям, самая большая проблема на первых этапах заключалась в налаживании технического оснащения и подборе сотрудников.

"У нас была своя вышка, которую мы сами собрали вручную, но ее постоянно приходилось демонтировать и устанавливать в другом месте, так как у нас не было собственного помещения", – поделился он.

Новоиспеченному телевидению выделили свою эфирную частоту, что было хорошим началом и давало больше свободы, потому как им не приходилось занимать чужие каналы.
Оборудование за счет средств районного бюджета приобрели в России, однако при этом было непросто найти специалистов, которые могли бы подобрать нужную технику и установить.
Вскоре и эта проблема была решена. Первый выпуск, вышедший 13 января 2006 года, сняли в здании ресторана "Гагрипш". Своего оператора у телевидения не было, и на помощь пришли сотрудники Абхазской гостелерадиокомпании.
"Также у нас на тот момент не было специалистов по монтажу. К нам приходили студенты техникума имени Кехирипа, которые стали осваивать эти навыки. Позже мы приобрели один компьютер, за которым выстраивалась целая очередь", – рассказал Ампар.
Офис "Гагра-ТВ" размещался в одном из помещений районной администрации. Журналисты могли приступать к работе лишь после того, как рабочий день в администрации завершится.
Изначально коллектив состоял всего из нескольких человек – директор, главный редактор, двое ведущих новостей на абхазском и русском языках, один оператор и несколько корреспондентов из числа студентов техникума.
По воспоминаниям Ампар, в первое время была сильная текучка кадров. Студенты никогда раньше не имели ничего общего с журналистикой, и им приходилось тяжело. Поэтому надолго мало кто задерживался. К тому же средняя заработная плата на "Гагра-ТВ" тогда составляла 1200 рублей.

Информационные "кочевники"

В эфир "Гагра-ТВ" выходило раз в неделю с новостями – по воскресеньям. С годами количество эфиров удалось увеличить до четырех раз в неделю – в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме новостей, транслировались тематические передачи и очерки.
В последние годы "Гагра-ТВ" было вынужден снова вернуться к выходу в эфир раз в неделю по воскресеньям с новостным блоком. Исключения в графике составляют такие праздничные дни, как День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, День Победы в Великой Отечественной войне и Новый год.
За 20 лет работы Гагрское телевидение сменило около десяти помещений. Помимо районной администрации, коллектив в поисках своего постоянного пристанища дважды переезжал в здание одного из домов отдыха и дважды в санаторий "Энергетик". Также они располагались в нескольких частных гостиницах до начала курортного сезона и даже в здании военкомата.
Беслан Ампар уверен, что по непростому пути становления "Гагра-ТВ" можно изучать историю абхазского районного телевидения.
"На примере того, через что мы прошли, можно написать не одну дипломную работу", – подчеркнул он.
Этот непростой период едва не привел к распаду коллектива. Из-за низких зарплат и неопределенности многие уволились. И вовсе встал вопрос о закрытии "Гагра-ТВ".

"Все те, кто изначально был в коллективе, и те, у кого стаж работы уже превысил 15-18 лет, объединились и не допустили развала телевидения. Без сплоченного коллектива позитивных результатов добиться невозможно", – уверен Ампар.

Уже около восьми лет "Гагра-ТВ" находится в здании Управления городского хозяйства, где в сравнении с прошлыми местами работы условия существенно комфортнее. Ампар выразил надежду на то, что покинуть офис их уже никто не попросит.
Кадровый вопрос по-прежнему остается болезненным и актуальным, добавил он. В коллективе все еще не хватает сотрудников. Средняя зарплата сегодня составляет 12 тысяч рублей.
Дольше всех на "Гагра-ТВ", не считая руководителя, трудятся редактор абхазской службы новостей Саида Жиба и оператор Тимур Кове – 20 лет, корреспондент Мадина Тарба, начинавшая с должности оператора, работает уже 18 лет, замдиректора Рустам Дбар – 13 лет и оператор Музаффар Останов – 12 лет.
© Foto / Саида ЖибаКоллектив Гагра-ТВ
Коллектив Гагра-ТВ - Sputnik Абхазия
1/6
© Foto / Саида Жиба
Коллектив Гагра-ТВ
© Foto / Саида Жиба

Корреспондент Гагра ТВ Саида Жиба и оператор Музаффар Останов с президентом Абхазии Бадрой Гунба

Корреспондент Гагра ТВ Саида Жиба и оператор Музаффар Останов с президентом Абхазии Бадрой Гунба - Sputnik Абхазия
2/6
© Foto / Саида Жиба

Корреспондент Гагра ТВ Саида Жиба и оператор Музаффар Останов с президентом Абхазии Бадрой Гунба

© Foto / Музаффар ОстановСъемочная группа Гагра ТВ на выезде
Съемочная группа Гагра ТВ на выезде - Sputnik Абхазия
3/6
© Foto / Музаффар Останов
Съемочная группа Гагра ТВ на выезде
© Foto / Саида ЖибаКорреспондент Гагра ТВ Саида Жиба на съемках
Корреспондент Гагра ТВ Саида Жиба на съемках - Sputnik Абхазия
4/6
© Foto / Саида Жиба
Корреспондент Гагра ТВ Саида Жиба на съемках
© Foto / Музаффар Останов

Музаффар Останов и Саида Жиба с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барциц

Музаффар Останов и Саида Жиба с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барциц - Sputnik Абхазия
5/6
© Foto / Музаффар Останов

Музаффар Останов и Саида Жиба с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барциц

© Foto / Саида ЖибаКорреспонденты Гагра ТВ Саида Жиба и Сария Кварацхелия и оператор Тимур Кове
Корреспонденты Гагра ТВ Саида Жиба и Сария Кварацхелия и оператор Тимур Кове - Sputnik Абхазия
6/6
© Foto / Саида Жиба
Корреспонденты Гагра ТВ Саида Жиба и Сария Кварацхелия и оператор Тимур Кове
1/6
© Foto / Саида Жиба
Коллектив Гагра-ТВ
2/6
© Foto / Саида Жиба

Корреспондент Гагра ТВ Саида Жиба и оператор Музаффар Останов с президентом Абхазии Бадрой Гунба

3/6
© Foto / Музаффар Останов
Съемочная группа Гагра ТВ на выезде
4/6
© Foto / Саида Жиба
Корреспондент Гагра ТВ Саида Жиба на съемках
5/6
© Foto / Музаффар Останов

Музаффар Останов и Саида Жиба с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барциц

6/6
© Foto / Саида Жиба
Корреспонденты Гагра ТВ Саида Жиба и Сария Кварацхелия и оператор Тимур Кове
Эфиры и сюжеты "Гагра-ТВ" можно смотреть не только на его 44-м канале в ДМВ-диапазоне, но и в социальных сетях и на официальном сайте администрации муниципалитета.
Беслан Ампар также поделился планами на 2026 год. Одним из них будет запуск проекта "Гагра в лицах" – это цикл передач о знаменитых и интересных людях, которые проживают в районе или жили там в прошлом.
