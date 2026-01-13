https://sputnik-abkhazia.ru/20260113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-14-yanvarya-1060350154.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 января

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья будет формировать прохождение холодных атмосферных фронтов средиземноморского и атлантического циклонов. 13.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-13T18:30+0300

2026-01-13T18:30+0300

2026-01-13T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038546960_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b15e2b8db86be6ebe7cdbe996b60677a.jpg

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. В среду, 14 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности в виде дождя, дождя со снегом, гроза, местами мокрый снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия