Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 января
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. В среду, 14 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности в виде дождя, дождя со снегом, гроза, местами мокрый снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. В среду, 14 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности в виде дождя, дождя со снегом, гроза, местами мокрый снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +3°С, днем +6°С
Гагра – ночью +3°С, днем +7°С.
Пицунда – ночью +3°С, днем +6°С.
Гудаута – ночью +3°С, днем +6°С.
Новый Афон – ночью +3°С, днем +7°С.
Очамчыра – ночью +3°С, днем +6°С.
Гал – ночью +3°С, днем +5°С.
Ткуарчал – ночью -1°С, днем +4°С.