Священное время ритуала Ажьырныхуа

Священное время ритуала Ажьырныхуа

Один из самых главных праздников в Абхазии – Ажьырныхуа, его отмечают в ночь с 13 на 14 января. 13.01.2026

Один из самых главных праздников в Абхазии – Ажьырныхуа, его отмечают в ночь с 13 на 14 января.Праздник Ажьырныхуа со своим божественным покровителем Шьашвы (Шьашәы – абх.) – одним из древнейших, архаических божеств в абхазском пантеоне, занимает особое место в традиционной этнической религии абхазов. История этого праздника начинается с эпохи бронзы и меди и когда-то была связана с металлургией, металлообработкой, кузнечным ремеслом, религиозными культами и обрядами, связанными с ними.Этнолог Марина Барцыц для SputnikВ традиционном обряде моления Ажьырныхуа прослеживается связь мифа, ритуала, праздника. В народной философии абхазов все явления природы и вся деятельность человека рассматривается в глобальной целостности и взаимосвязи.Как известно, цель любого праздника творения, Нового года – переход от Хаоса к Гармонии. Переход же возможен через ритуал, через празднование. Праздник как акт торжественного обновления жизни требует остановки, особого, отличного от обыденной жизни поведения, со своими нормами, обязанностями, когда значима каждая мелочь, поступок, слово, действие. Это прерванное время, требующее к себе особого отношения для своего продолжения.Если обратиться к этимологии абхазского слова "аныҳәа" – праздник, то оно означает моление, сопровождаемое радостью и весельем (для сравнения, русское слово "праздное" – свободное от трудов). В празднике отражаются все стороны культуры и быта народа от религиозных верований до хозяйственной деятельности. Это время, когда оживают полузабытые мифологические представления и культы.Календарно-праздничная традиция трансформируется в зависимости от социально-экономических, политических, социокультурных условий. Без сомнения можно утверждать, что кризисы, длительные войны, катастрофическое для народа массовое выселение ("махаджирство" ХIХ в. – прим.), колонизация, коллективизация, атеизм советского периода привели к упрощению, обеднению культуры праздника, иногда настолько, что в некоторых случаях остались лишь фрагменты празднества. К тому же, к сожалению, календарные обычаи и обряды абхазов принадлежат к числу недостаточно изученных разделов этнографии.Как бы то ни было, благодаря традиционализму и консерватизму, характерным абхазской культуре, до наших дней дошли архаичные ритуально-обрядовые практики, имеющие тысячелетнюю историю, подобные Ажьырныхуа. И сегодня он открывает зимний цикл традиционной семейно-родовой, календарной обрядности абхазов. Этот праздник отмечается в ночь с 13 на 14 января, то есть 1 января по старому стилю (по юлианскому календарю, замененному на григорианский календарь в 1918 году).Если в семье есть кузня как святилище и ее главные атрибуты (наковальня, молот и щипцы), то моление чаще всего проводят в специальные дни (ажьирамшы) – в основном в понедельник и четверг, хотя бывают и исключения. Например, фамилия Кварацхелиа в селе Дурипш проводит в среду, у некоторых бывает и в пятницу, и в другие дни. Часто встречающиеся несовпадения и отсутствие полного единообразия этого обряда связаны как с семейной историей (как они стали "данниками" кузни – прим.), так и с семейным характером самого ритуала.Если же говорить в целом о Новом годе, то в ходе исторического развития и дата Нового года, и формы праздничной обрядности абхазов не оставались неизменными.Как нам представляется, наиболее архаичный новогодний праздничный цикл абхазов проходил на исходе зимнего периода, в преддверии весны, как и у большинства народов мира. Праздник начинался в последнем месяце зимы (с февраля по март – прим.) – это обрядовый цикл молений "джабран", "жэабран" и завершался молением "хэажэкыра". Возможно, раньше праздник по времени завершался ко дню весеннего равноденствия в марте.С наступлением весны начинался новый хозяйственный год, и к этому времени проводились все обрядовые действия, связанные с заботой о плодородии, размножении скота, благополучии людей.Что же касается моления Ажьырныхуа (или часто называемое Хячхуама - в бзыбской Абхазии), о котором мы говорим сегодня, связано с семидольным божеством культа кузни и кузнечного ремесла Шьашвы ("Шьашәы-абжьныха"(семь святынь), "Шьашәы-ахьаҳду"(золотой владыка ), и относится больше к периоду зимнего солнцестояния.То есть, если цикл молений не менее древнего семидольного божества Аитар завершается к весеннему солнцестоянию, то моление семиликому божеству Шьашвы, по всей видимости, было связано с зимним солнцестоянием. В канун Нового года по лунному календарю, "но многие в первый свой священный день, и то непременно под вечер", подчеркивает этнограф Н.С. Джанашиа.Любой праздник имеет свое священное время или делает это время таковым и требует соответствующего священного пространства. Хочется обратить внимание на важность календарной даты еще и потому, что последние несколько лет в передачах и публикациях (не научных! – прим.) ошибочно начали говорить, что моление Ажьырныхуа можно проводить в течение всего месяца, когда заблагорассудится. При этом ссылаясь на то, что сам месяц называется ажьырныхуа. Тогда по этой логике получается, что и другие календарные праздники абхазов Амшаԥы (Пасха), Нанҳәа, Жәабран можно проводить в любой день одноименного месяца.Уникальность праздника-моления Ажьырныхуа в том, что в отличие от подавляющего большинства наших традиционных ритуалов он связан с луной, а не с солнцем, хотя, как отмечалось выше, возможно, когда-то имел отношение и ко времени зимнего солнцестояния.Речь идет о солярно–лунарной символике праздника, посвященного божеству кузни Шьашвы. Все приготовления, жертвоприношение (закалывание козла, петухов - прим.) происходят вечером, перед и после захода солнца. Моление проходит при луне и должно завершиться до захода луны.О связи рассматриваемого абхазского праздника–молитвы с культом луны писал Н.Я. Марр: "…приходился или пригонялся к новолунию и начинался с восхождения луны. Шедшие на моление в кузню говорили: "Нас поведет луна в кузню". Моление должно было закончиться до захода нового, молодого месяца. Освещение луною считается благоприятным молению". Судя по материалам архива Н.Я. Марра, эти сведения о кузне были зафиксированы им в 1913 году во время поездки в Абхазию.Этнограф Г.Ф.Чурсин фиксирует в 1920-е годы в селе Ачандара, что у абхазов "годичное моление в кузнице устраивается с таким расчетом, чтобы закончить его до захода луны. И до сих пор, если не успевают провести при луне весь обряд (раз на раз не приходится - прим.), мы можем услышать от старших: "Амза хананамгеит" (Луна не довела нас).В своей замечательной статье, посвященной этой теме, историк Владислав Ардзинба подчеркивает, что время ритуала Ажьырныхуа по лунному календарю на абхазском звучит как "ашықәсеиҩшара" – "время деления года", "амш азҳара ианалаго" – "когда начинает расти день". По мифологическим представлениям абхазов, начало роста долготы дня 14 января связано с тем, что Господь мечет в море жар величиной с каменное лощило (лощило для проса – прим.). "Лаҳәарак иаҟароу аԥхарра Анцәа амшын иалаижьуеит", – пишет в своей рукописи В.Квициниа.В этой связи примечательно, что в 2018 году в селе Отхара Гудаутского района, в семье Бориса Айба мы зафиксировали уже редко встречаемую часть ритуального цикла Ажьырныхуа, ритуал, который проводится с утра в день моления и который так и называется "Апхынныхуа" (Аԥхынныҳәа), то есть летнее моление.Начиная с 1994 года, в Абхазии 14 января был официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, День обновления (сотворения) мира.

абхазия

