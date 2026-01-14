Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 января

Абхазия
СУХУМ, 14 янв – Sputnik. В четверг, 15 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
© Sputnik / Томас Тхайцук Столица Абхазии в снегу
Столица Абхазии в снегу - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать барическое поле высокого давления.
СУХУМ, 14 янв – Sputnik. В четверг, 15 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью -2°С, днем +6°С
Гагра – ночью -3°С, днем +6°С.
Пицунда – ночью -2°С, днем +5°С.
Гудаута – ночью -3°С, днем +5°С.
Новый Афон – ночью -1°С, днем +6°С.
Очамчыра – ночью -1°С, днем +5°С.
Гал – ночью -2°С, днем +5°С.
Ткуарчал – ночью -3°С, днем +4°С.
