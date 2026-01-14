https://sputnik-abkhazia.ru/20260114/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-15-yanvarya-1060351531.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 января

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. В четверг, 15 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

