Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 января

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 января

15.01.2026

2026-01-15T20:22+0300

2026-01-15T20:22+0300

2026-01-15T20:22+0300

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В пятницу, 16 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами осадки: дождь, местами переходящий в дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды – умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 7-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

