В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 января
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В пятницу, 16 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами осадки: дождь, местами переходящий в дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды – умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 7-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать фронтальная зона.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В пятницу, 16 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами осадки: дождь, местами переходящий в дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды – умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 7-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +2°С, днем +6°С
Гагра – ночью +3°С, днем +7°С.
Пицунда – ночью +2°С, днем +6°С.
Гудаута – ночью +2°С, днем +6°С.
Новый Афон – ночью +3°С, днем +7°С.
Очамчыра – ночью +1°С, днем +4°С.
Гал – ночью +1°С, днем +4°С.
Ткуарчал – ночью -1°С, днем +2°С.
