Журналистика как призвание: к юбилею Мадины Бганба

SputnikЗаслуженная журналистка Абхазии Мадина Бганба родилась 15 января 1976 года. Сегодня она отмечает свой юбилейЖурналистское образование она получила в АГУ. Будучи студенткой третьего курса, в 1997 году уже начала работать внештатным корреспондентом на Абхазском телевидении. Мадина Бганба готовила репортажи для выпуска новостей о событиях, происходивших в стране.После завершения учебы она стала ведущей передачи "Аспорт адунеи" ("Мир спорта"). Популярная программа с ее участием выходила до 2004 года.Пресс-секретарь президента Абхазии Алхас Чолокуа познакомился с Мадиной Бганба во время учебы в университете."Наш курс был первым на отделении журналистики. Мадина училась на курс младше, но с учетом того что это было первое отделение журналистики, мы все очень близко общались", – вспоминает он.Мадину Бганба отличало собственное мнение по самым разным вопросам, которое она не боялась отстаивать, добавил Чолокуа."В журналистике у нее свой собственный стиль. Она отличается честностью, мне кажется, что она – образец честного, прямолинейного человека. Вот этим она и запомнилась с первого дня", – подчеркнул он.Коллегами Алхас Чолокуа и Мадина Бганба стали на Абхазском телевидении.Для Чолокуа было удивительно то, что будучи девушкой, Мадина очень хорошо разбиралась в спорте, в частности, футболе."Ее сразу полюбила наша спортивная общественность, она стала для них родным человеком. Мадина освещала все спортивные мероприятия, которые происходили в Абхазии, и основные международные спортивные события", – заметил он.Чолокуа напомнил, что в те времена собрать кадры для передачи было не так просто, как сегодня, когда можно использовать интернет."Мы с ней, бывало, очень много спорили. Она говорила все в лицо, и я не помню, чтобы я хоть на одну минуту на нее обижался. Потому что у нее нет других целей, кроме того, чтобы высказать все, что думает. Она исходит не из желания обидеть человека. Это для меня очень ценно. Мадина не из тех, кто клянется в дружбе, свою истинную дружбу она демонстрирует делами", – подчеркнул он.Главная черта Мадины Бганба – это то, что она очень надежный и справедливый человек, добавил Чолокуа."Еще она очень скромная. Сегодня, в день ее юбилея, к ней обратились коллеги из всех редакций, она им всем вежливо отказала в интервью. Она очень талантливая, хорошо разбирается в общественно-политической жизни страны, работает в агентстве "Апсадгьыл-инфо", – говорит Чолокуа.В разные годы Бганба работала в Управлении информации президента страны, Кабмине, Абхазском телевидении.Сегодня она руководит Управлением пресс-службы Кабинета министров Абхазии.

