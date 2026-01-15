Абхазия
Журналистика как призвание: к юбилею Мадины Бганба
Журналистика как призвание: к юбилею Мадины Бганба
Журналистика как призвание: к юбилею Мадины Бганба

11:26 15.01.2026 (обновлено: 11:57 15.01.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукМадина Бганба
Мадина Бганба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Sputnik
Заслуженная журналистка Абхазии Мадина Бганба родилась 15 января 1976 года. Сегодня она отмечает свой юбилей
Журналистское образование она получила в АГУ. Будучи студенткой третьего курса, в 1997 году уже начала работать внештатным корреспондентом на Абхазском телевидении. Мадина Бганба готовила репортажи для выпуска новостей о событиях, происходивших в стране.
После завершения учебы она стала ведущей передачи "Аспорт адунеи" ("Мир спорта"). Популярная программа с ее участием выходила до 2004 года.
© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба - ведущая программы "Аспорт Адунеи"

Мадина Бганба - ведущая программы &quot;Аспорт Адунеи&quot; - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба - ведущая программы "Аспорт Адунеи"

© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа

© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа

1/3
© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба - ведущая программы "Аспорт Адунеи"

2/3
© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа

3/3
© Foto / Алхас Чолокуа

Мадина Бганба и Алхас Чолокуа

Пресс-секретарь президента Абхазии Алхас Чолокуа познакомился с Мадиной Бганба во время учебы в университете.
"Наш курс был первым на отделении журналистики. Мадина училась на курс младше, но с учетом того что это было первое отделение журналистики, мы все очень близко общались", – вспоминает он.
Мадину Бганба отличало собственное мнение по самым разным вопросам, которое она не боялась отстаивать, добавил Чолокуа.
"В журналистике у нее свой собственный стиль. Она отличается честностью, мне кажется, что она – образец честного, прямолинейного человека. Вот этим она и запомнилась с первого дня", – подчеркнул он.
Коллегами Алхас Чолокуа и Мадина Бганба стали на Абхазском телевидении.

"Программа "Аспорт адунеи" делалась в очень сложных послевоенных условиях, когда не было особых технических возможностей и людских ресурсов. Она делала эту передачу одна, использовала все лучшие традиции, заложенные нашим журналистом, спортивным комментатором Энвером Арджения", – рассказал он.

Для Чолокуа было удивительно то, что будучи девушкой, Мадина очень хорошо разбиралась в спорте, в частности, футболе.
"Ее сразу полюбила наша спортивная общественность, она стала для них родным человеком. Мадина освещала все спортивные мероприятия, которые происходили в Абхазии, и основные международные спортивные события", – заметил он.
© Алхас Чолокуа

Мадина Бганба на трибуне

Мадина Бганба на трибуне - Sputnik Абхазия
1/3
© Алхас Чолокуа

Мадина Бганба на трибуне

© Марианна Квициния

Мадина Бганба, Марианна Квициния и Александр Анкваб

Мадина Бганба, Марианна Квициния и Александр Анкваб - Sputnik Абхазия
2/3
© Марианна Квициния

Мадина Бганба, Марианна Квициния и Александр Анкваб

© Марианна Квициния

Мадина Бганба, Марианна Квициния

Мадина Бганба, Марианна Квициния - Sputnik Абхазия
3/3
© Марианна Квициния

Мадина Бганба, Марианна Квициния

1/3
© Алхас Чолокуа

Мадина Бганба на трибуне

2/3
© Марианна Квициния

Мадина Бганба, Марианна Квициния и Александр Анкваб

3/3
© Марианна Квициния

Мадина Бганба, Марианна Квициния

Чолокуа напомнил, что в те времена собрать кадры для передачи было не так просто, как сегодня, когда можно использовать интернет.
"Мы с ней, бывало, очень много спорили. Она говорила все в лицо, и я не помню, чтобы я хоть на одну минуту на нее обижался. Потому что у нее нет других целей, кроме того, чтобы высказать все, что думает. Она исходит не из желания обидеть человека. Это для меня очень ценно. Мадина не из тех, кто клянется в дружбе, свою истинную дружбу она демонстрирует делами", – подчеркнул он.
Главная черта Мадины Бганба – это то, что она очень надежный и справедливый человек, добавил Чолокуа.
"Еще она очень скромная. Сегодня, в день ее юбилея, к ней обратились коллеги из всех редакций, она им всем вежливо отказала в интервью. Она очень талантливая, хорошо разбирается в общественно-политической жизни страны, работает в агентстве "Апсадгьыл-инфо", – говорит Чолокуа.
В разные годы Бганба работала в Управлении информации президента страны, Кабмине, Абхазском телевидении.
Сегодня она руководит Управлением пресс-службы Кабинета министров Абхазии.
