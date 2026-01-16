Абхазия
Классик абхазской литературы: 88 лет со дня рождения Мушни Ласуриа
Он ушел из жизни 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет.О том, как складывалась творческая жизнь автора и над какими произведениями он трудился в последние годы жизни, читайте в материале Sputnik.SputnikСтановление писателяМушни Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутол. Выходцем из этого же села был один из основателей абхазской литературы Иуа Когониа, который оказал большое влияние на творчество самого Ласуриа. Мушни Таевич называл его талантливым поэтом, творчество которого оказало решающее влияние на его становление.Начальное образование Мушни Ласуриа получил в родном селе, затем в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище. Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.Окончив училище, он поступил в Сухумский государственный пединститут имени Горького на филологический факультет. А уже после этого стал студентом Литературного института в Москве. Первый сборник стихотворений автора вышел в 1963 году.Наряду с созданием лирических произведений он стал изучать пути развития абхазской литературы. В 1973 году был издан первый сборник критических статей Мушни Ласуриа под названием "Границы слова". После автор выпустил множество сборников стихотворений и литературно-критических статей.В 1977 году Ласуриа опубликовал свою первую поэму "Золотое руно", которая становится настоящим шедевром абхазской литературы. Поэма была создана на основе известного древнегреческого мифа, но Ласуриа придал этому мифу абхазские черты, он мастерски соединил образы абхазского фольклора, мифологию и философию. В 2013 году поэма была переведена на русский язык переводчиком Михаилом Синельниковым.Мушни Ласуриа и сам был талантливым переводчиком. В списке его переводов роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", поэмы Михаила Лермонтова, Новый Завет и множество стихотворений зарубежных классиков. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил абхазского писателя медалью А.С. Пушкина за перевод "Евгения Онегина". Поэт награжден и другими орденами и медалями, в том числе "Знаком почета", "Ахьдз-Апша" I степени.Неиссякаемое творчествоКазалось бы, добившись в литературе очень многого, Мушни Ласуриа мог почивать на лаврах. Но он до последнего продолжал работать. Он тратил много времени и сил на редактирование единственного в Абхазии солидного литературного журнала "Аҟәа– Сухум", возглавлял отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководил Ассоциацией писателей, а также продолжал свою творческую деятельность.В одном из последних интервью Sputnik Абхазия, оценивая свою деятельность за последние годы, он отмечал важность издания Нового Завета и Псалтыря на абхазском языке. Для того чтобы перевести Священное писание, понадобилось немало времени, признавался Ласуриа."Новый Завет выходил ранее, но Псалтырь еще нет. Впервые Священное писание вышло отдельной книгой, для меня это большая радость и гордость. Кроме того, я, как всегда, продолжаю писать стихотворения, уделяю время журналу "Аҟәа" ("Сухум" - прим.) и литературной газете "Еҵәаџьаа" ("Созвездие" - прим.)", – рассказывал поэт.Ласуриа не оставлял и собственное творчество. Одна из последних его крупных работ – поэма "Звезда рассвета". В 2020 году произведение вышло в свет. Поэма была переведена на русский язык, а одна из ее глав, "Молитва" как самостоятельное литературное произведение была удостоена премии имени Вадима Кожинова от журнала "Наш современник".26 сентября 2024 года Мушни Ласуриа скончался. Прощание с ним прошло в стенах Сухумского кафедрального собора. Его похоронят в родовом селе Кутол.Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу назвал смерть Ласуриа невосполнимой потерей не только для абхазских писателей и интеллигенции, но и для всей республики.Мушни Ласуриа был действительным членом Академии наук Абхазии, кандидатом филологических наук, лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели, лауреатом Всероссийской премии имени Антона Дельвига, членом Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президентом Ассоциации писателей Абхазии.
Классик абхазской литературы: 88 лет со дня рождения Мушни Ласуриа

Классик современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа родился 88 лет назад.
Он ушел из жизни 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет.
О том, как складывалась творческая жизнь автора и над какими произведениями он трудился в последние годы жизни, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Становление писателя

Мушни Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутол. Выходцем из этого же села был один из основателей абхазской литературы Иуа Когониа, который оказал большое влияние на творчество самого Ласуриа. Мушни Таевич называл его талантливым поэтом, творчество которого оказало решающее влияние на его становление.
Начальное образование Мушни Ласуриа получил в родном селе, затем в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище. Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.
Окончив училище, он поступил в Сухумский государственный пединститут имени Горького на филологический факультет. А уже после этого стал студентом Литературного института в Москве. Первый сборник стихотворений автора вышел в 1963 году.
Наряду с созданием лирических произведений он стал изучать пути развития абхазской литературы. В 1973 году был издан первый сборник критических статей Мушни Ласуриа под названием "Границы слова". После автор выпустил множество сборников стихотворений и литературно-критических статей.
В 1977 году Ласуриа опубликовал свою первую поэму "Золотое руно", которая становится настоящим шедевром абхазской литературы. Поэма была создана на основе известного древнегреческого мифа, но Ласуриа придал этому мифу абхазские черты, он мастерски соединил образы абхазского фольклора, мифологию и философию. В 2013 году поэма была переведена на русский язык переводчиком Михаилом Синельниковым.
Мушни Ласуриа и сам был талантливым переводчиком. В списке его переводов роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", поэмы Михаила Лермонтова, Новый Завет и множество стихотворений зарубежных классиков. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил абхазского писателя медалью А.С. Пушкина за перевод "Евгения Онегина". Поэт награжден и другими орденами и медалями, в том числе "Знаком почета", "Ахьдз-Апша" I степени.

Неиссякаемое творчество

Казалось бы, добившись в литературе очень многого, Мушни Ласуриа мог почивать на лаврах. Но он до последнего продолжал работать. Он тратил много времени и сил на редактирование единственного в Абхазии солидного литературного журнала "Аҟәа– Сухум", возглавлял отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководил Ассоциацией писателей, а также продолжал свою творческую деятельность.
В одном из последних интервью Sputnik Абхазия, оценивая свою деятельность за последние годы, он отмечал важность издания Нового Завета и Псалтыря на абхазском языке. Для того чтобы перевести Священное писание, понадобилось немало времени, признавался Ласуриа.
"Новый Завет выходил ранее, но Псалтырь еще нет. Впервые Священное писание вышло отдельной книгой, для меня это большая радость и гордость. Кроме того, я, как всегда, продолжаю писать стихотворения, уделяю время журналу "Аҟәа" ("Сухум" - прим.) и литературной газете "Еҵәаџьаа" ("Созвездие" - прим.)", – рассказывал поэт.
Ласуриа не оставлял и собственное творчество. Одна из последних его крупных работ – поэма "Звезда рассвета". В 2020 году произведение вышло в свет. Поэма была переведена на русский язык, а одна из ее глав, "Молитва" как самостоятельное литературное произведение была удостоена премии имени Вадима Кожинова от журнала "Наш современник".
26 сентября 2024 года Мушни Ласуриа скончался. Прощание с ним прошло в стенах Сухумского кафедрального собора. Его похоронят в родовом селе Кутол.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу назвал смерть Ласуриа невосполнимой потерей не только для абхазских писателей и интеллигенции, но и для всей республики.
"Мушни Ласуриа сделал очень многое для нашего народа, для достижения суверенитета и во время национальной освободительной борьбы. Он был ученым, но в первую очередь он был поэтом. Он внес огромный вклад в развитие абхазской поэзии", – отметил он.
Мушни Ласуриа был действительным членом Академии наук Абхазии, кандидатом филологических наук, лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели, лауреатом Всероссийской премии имени Антона Дельвига, членом Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президентом Ассоциации писателей Абхазии.
