Попытка теракта предотвращена в Севастополе
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Попытка теракта предотвращена в Севастополе, сообщили в региональном управлении ФСБ.Задержан 19-летний гражданин РФ, который, по данным ведомства, действовал по заданию украинских кураторов. Он прибыл в город для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, а также приобрел горюче-смазочные материалы для поджогов.По информации ФСБ, мужчина поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции Инкерман и попытался совершить поджог трансформаторной подстанции в Нахимовском районе. Возбуждены уголовные дела. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.
11:29 16.01.2026 (обновлено: 12:12 16.01.2026)
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Попытка теракта предотвращена в Севастополе, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Задержан 19-летний гражданин РФ, который, по данным ведомства, действовал по заданию украинских кураторов. Он прибыл в город для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, а также приобрел горюче-смазочные материалы для поджогов.
"Установлено в ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий, что подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников, склонивших его под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта", – подчеркнули в ведомстве.
По информации ФСБ, мужчина поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции Инкерман и попытался совершить поджог трансформаторной подстанции в Нахимовском районе.
Возбуждены уголовные дела. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.