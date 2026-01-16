https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/popytka-terakta-predotvraschena-v-sevastopole-1060403572.html

Попытка теракта предотвращена в Севастополе

Попытка теракта предотвращена в Севастополе

Sputnik Абхазия

Мужчина действовал по заданию украинских кураторов и был задержан на этапе реализации преступления. 16.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-16T11:29+0300

2026-01-16T11:29+0300

2026-01-16T12:12+0300

россия

теракт

фсб

новости

крым

севастополь

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0d/1046912378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61757a99f0a8611e78fbb1583e5aef42.jpg

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Попытка теракта предотвращена в Севастополе, сообщили в региональном управлении ФСБ.Задержан 19-летний гражданин РФ, который, по данным ведомства, действовал по заданию украинских кураторов. Он прибыл в город для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, а также приобрел горюче-смазочные материалы для поджогов.По информации ФСБ, мужчина поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции Инкерман и попытался совершить поджог трансформаторной подстанции в Нахимовском районе. Возбуждены уголовные дела. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/1060319295.html

россия

севастополь

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, теракт, фсб, новости, крым, севастополь