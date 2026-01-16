https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-17-i-18-yanvarya-1060404476.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 января

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 января

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать активная фронтальная зона. 16.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В выходные, 17 и 18 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

