https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-17-i-18-yanvarya-1060404476.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 января
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать активная фронтальная зона. 16.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-16T18:30+0300
2026-01-16T18:30+0300
2026-01-16T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0c/1046287054_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ef1ab7910b636cc4e44480989266ad31.jpg
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В выходные, 17 и 18 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0c/1046287054_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1b6a34cc1fcc015efe86ce6d336a5c5f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 января
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать активная фронтальная зона.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В выходные, 17 и 18 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью -2°С, днем +6°С
Гагра – ночью -2°С, днем +6°С.
Пицунда – ночью -2°С, днем +5°С.
Гудаута – ночью -2°С, днем +5°С.
Новый Афон – ночью -1°С, днем +6°С.
Очамчыра – ночью -1°С, днем +5°С.
Гал – ночью -2°С, днем +5°С.
Ткуарчал – ночью -3°С, днем +4°С.