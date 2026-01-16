Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 января

Абхазия
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В выходные, 17 и 18 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
18:30 16.01.2026
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать активная фронтальная зона.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В выходные, 17 и 18 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью -2°С, днем +6°С
Гагра – ночью -2°С, днем +6°С.
Пицунда – ночью -2°С, днем +5°С.
Гудаута – ночью -2°С, днем +5°С.
Новый Афон – ночью -1°С, днем +6°С.
Очамчыра – ночью -1°С, днем +5°С.
Гал – ночью -2°С, днем +5°С.
Ткуарчал – ночью -3°С, днем +4°С.
