Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/1060389939.html
Прорыв блокады Ленинграда: история на фото
Прорыв блокады Ленинграда: история на фото
Sputnik Абхазия
80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Подготовка к операции длилась почти полтора года. Военная блокада Ленинграда продолжалась с 8... 18.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-18T13:40+0300
2026-01-18T13:42+0300
фото
мультимедиа
великая отечественная война
блокада ленинграда
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102292/99/1022929955_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_6b870833aab26c91b64ddb1882e58490.jpg
80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Подготовка к операции длилась почти полтора года. Военная блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В ходе Великой Отечественной войны немецкие войска стремились сломить сопротивление защитников города, захватить его и уничтожить.Почти 900 дней связь с Ленинградом поддерживалась лишь по Ладожскому озеру и по воздуху. Город подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам и воздушным бомбардировкам: за время блокады по нему было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб. Из-за острой нехватки продовольствия жители города голодали.По официальным данным, в годы блокады погибло свыше 641 тысячи ленинградцев, по другим оценкам — не менее одного миллиона человек.Смотрите в фотоленте Sputnik архивные кадры из блокадного Ленинграда.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102292/99/1022929955_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3690b2d235a37521e43b67f3018b2cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, великая отечественная война, блокада ленинграда
фото, фото , мультимедиа, великая отечественная война, блокада ленинграда

Прорыв блокады Ленинграда: история на фото

13:40 18.01.2026 (обновлено: 13:42 18.01.2026)
Подписаться
80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Подготовка к операции длилась почти полтора года. Военная блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В ходе Великой Отечественной войны немецкие войска стремились сломить сопротивление защитников города, захватить его и уничтожить.
Почти 900 дней связь с Ленинградом поддерживалась лишь по Ладожскому озеру и по воздуху. Город подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам и воздушным бомбардировкам: за время блокады по нему было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб. Из-за острой нехватки продовольствия жители города голодали.
По официальным данным, в годы блокады погибло свыше 641 тысячи ленинградцев, по другим оценкам — не менее одного миллиона человек.
Смотрите в фотоленте Sputnik архивные кадры из блокадного Ленинграда.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Заготовка дров в осажденном Ленинграде.

Заготовка дров в осажденном Ленинграде. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Перейти в фотобанк

Заготовка дров в осажденном Ленинграде.

© Sputnik / Anatoly Egorov / Перейти в фотобанк

Блокадный Ленинград. Репродукция.

Блокадный Ленинград. Репродукция. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Anatoly Egorov
/
Перейти в фотобанк

Блокадный Ленинград. Репродукция.

© Sputnik / Boris Losin / Перейти в фотобанкКомната в ленинградской квартире в дни блокады. Оригинал хранится в Государственном музее истории Ленинграда.
Комната в ленинградской квартире в дни блокады - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Boris Losin
/
Перейти в фотобанк
Комната в ленинградской квартире в дни блокады. Оригинал хранится в Государственном музее истории Ленинграда.
© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Советский санитар выносит с поля боя раненого бойца во время боя под Ленинградом.

Советский санитар выносит с поля боя раненого бойца во время боя под Ленинградом. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Boris Kudoyarov
/
Перейти в фотобанк

Советский санитар выносит с поля боя раненого бойца во время боя под Ленинградом.

© Sputnik  / Перейти в фотобанк

Блокада Ленинграда. Противотанковые надолбы на Московском шоссе в районе Средней Рогатки в Ленинграде.

Блокада Ленинграда. Противотанковые надолбы на Московском шоссе в районе Средней Рогатки в Ленинграде. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Блокада Ленинграда. Противотанковые надолбы на Московском шоссе в районе Средней Рогатки в Ленинграде.

© Foto / Public domainРазбор завалов после немецкого авианалета на Ленинград. При немецкой бомбардировке 13.05.1943 года пострадал дом по адресу проспект 25 октября 174.
Разбор завалов после немецкого авианалета на Ленинград - Sputnik Абхазия
6/15
© Foto / Public domain
Разбор завалов после немецкого авианалета на Ленинград. При немецкой бомбардировке 13.05.1943 года пострадал дом по адресу проспект 25 октября 174.
© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкНевский проспект после обстрела немецкой артиллерией. Блокадный Ленинград. Великая Отечественная война (1941-1945). Государственный музей истории Ленинграда.
Ленинград в блокаде - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Boris Kudoyarov
/
Перейти в фотобанк
Невский проспект после обстрела немецкой артиллерией. Блокадный Ленинград. Великая Отечественная война (1941-1945). Государственный музей истории Ленинграда.
© Sputnik  / Перейти в фотобанк"Дорога жизни" во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.
Дорога жизни во время Великой Отечественной войны - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
"Дорога жизни" во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.
© Sputnik / Viktor Baranovsky / Перейти в фотобанк

Жители блокадного Ленинграда покидают разрушенные во время бомбардировки дома.

Жители блокадного Ленинграда покидают разрушенные во время бомбардировки дома. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Viktor Baranovsky
/
Перейти в фотобанк

Жители блокадного Ленинграда покидают разрушенные во время бомбардировки дома.

© Sputnik / Alexander Brodsky / Перейти в фотобанк

Битва за Ленинград. Освобождение Шлиссельбурга 18 января 1943 года стал главным результатом наступательной операции советских войск "Искра", проводившейся силами Ленинградского и Волховского фронтов. Расчет советской зенитно-пулеметной установки М4 (системы Максим) в кузове грузовика ГАЗ-АА ведет наблюдение в освобожденном Шлиссельбурге. Слева - разрушенный Благовещенский собор.

Битва за Ленинград. Освобождение Шлиссельбурга 18 января 1943 года стал главным результатом наступательной операции советских войск &quot;Искра&quot;, проводившейся силами Ленинградского и Волховского фронтов. Расчет советской зенитно-пулеметной установки М4 (системы Максим) в кузове грузовика ГАЗ-АА ведет наблюдение в освобожденном Шлиссельбурге. Слева - разрушенный Благовещенский собор. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Alexander Brodsky
/
Перейти в фотобанк

Битва за Ленинград. Освобождение Шлиссельбурга 18 января 1943 года стал главным результатом наступательной операции советских войск "Искра", проводившейся силами Ленинградского и Волховского фронтов. Расчет советской зенитно-пулеметной установки М4 (системы Максим) в кузове грузовика ГАЗ-АА ведет наблюдение в освобожденном Шлиссельбурге. Слева - разрушенный Благовещенский собор.

© Sputnik / Grigoriy Chertov / Перейти в фотобанк

Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда.

Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Grigoriy Chertov
/
Перейти в фотобанк

Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда.

© Sputnik / Alexander Brodsky / Перейти в фотобанк

Прорыв блокады Ленинграда. Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге.

Прорыв блокады Ленинграда. Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Alexander Brodsky
/
Перейти в фотобанк

Прорыв блокады Ленинграда. Бойцы Ленинградского фронта водружают Красное знамя на берегу Ново-Ладожского канала в освобожденном Шлиссельбурге.

© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Битва за Ленинград. Встреча патрулей рабочих и моряков Балтийского флота на Дворцовом мосту Ленинграда.

Битва за Ленинград. Встреча патрулей рабочих и моряков Балтийского флота на Дворцовом мосту Ленинграда. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Boris Kudoyarov
/
Перейти в фотобанк

Битва за Ленинград. Встреча патрулей рабочих и моряков Балтийского флота на Дворцовом мосту Ленинграда.

© Sputnik / Semen Nordstein / Перейти в фотобанк

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Semen Nordstein
/
Перейти в фотобанк

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.

© Foto / Public domainЛенинградцы читают номер газеты "Правда" с сообщением о прорыве блокады Ленинграда.
Ленинградцы читают номер газеты Правда с сообщением о прорыве блокады Ленинграда - Sputnik Абхазия
15/15
© Foto / Public domain
Ленинградцы читают номер газеты "Правда" с сообщением о прорыве блокады Ленинграда.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0