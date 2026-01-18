Прорыв блокады Ленинграда: история на фото

80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Подготовка к операции длилась почти полтора года. Военная блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В ходе Великой Отечественной войны немецкие войска стремились сломить сопротивление защитников города, захватить его и уничтожить.Почти 900 дней связь с Ленинградом поддерживалась лишь по Ладожскому озеру и по воздуху. Город подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам и воздушным бомбардировкам: за время блокады по нему было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб. Из-за острой нехватки продовольствия жители города голодали.По официальным данным, в годы блокады погибло свыше 641 тысячи ленинградцев, по другим оценкам — не менее одного миллиона человек.Смотрите в фотоленте Sputnik архивные кадры из блокадного Ленинграда.
Битва за Ленинград. Освобождение Шлиссельбурга 18 января 1943 года стал главным результатом наступательной операции советских войск "Искра", проводившейся силами Ленинградского и Волховского фронтов. Расчет советской зенитно-пулеметной установки М4 (системы Максим) в кузове грузовика ГАЗ-АА ведет наблюдение в освобожденном Шлиссельбурге. Слева - разрушенный Благовещенский собор.
