https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/1060389939.html

Прорыв блокады Ленинграда: история на фото

Прорыв блокады Ленинграда: история на фото

Sputnik Абхазия

80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Подготовка к операции длилась почти полтора года. Военная блокада Ленинграда продолжалась с 8... 18.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-18T13:40+0300

2026-01-18T13:40+0300

2026-01-18T13:42+0300

фото

мультимедиа

великая отечественная война

блокада ленинграда

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102292/99/1022929955_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_6b870833aab26c91b64ddb1882e58490.jpg

80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Подготовка к операции длилась почти полтора года. Военная блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В ходе Великой Отечественной войны немецкие войска стремились сломить сопротивление защитников города, захватить его и уничтожить.Почти 900 дней связь с Ленинградом поддерживалась лишь по Ладожскому озеру и по воздуху. Город подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам и воздушным бомбардировкам: за время блокады по нему было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб. Из-за острой нехватки продовольствия жители города голодали.По официальным данным, в годы блокады погибло свыше 641 тысячи ленинградцев, по другим оценкам — не менее одного миллиона человек.Смотрите в фотоленте Sputnik архивные кадры из блокадного Ленинграда.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, великая отечественная война, блокада ленинграда