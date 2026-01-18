https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-yanvarya-1060404738.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 января
18.01.2026
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В понедельник, 19 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью -2°С, днем +6°С
Гагра – ночью -3°С, днем +6°С.
Пицунда – ночью -2°С, днем +5°С.
Гудаута – ночью -3°С, днем +5°С.
Новый Афон – ночью -1°С, днем +6°С.
Очамчыра – ночью -1°С, днем +5°С.
Гал – ночью -2°С, днем +5°С.
Ткуарчал – ночью -3°С, днем +4°С.