Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/sputnik-nedeli-azhyrnykhua-nepogoda-i-novye-pravila-peresecheniya-granitsy-s-rossiey-1060445922.html
Sputnik недели: Ажьырныхуа, непогода и новые правила пересечения границы с Россией
Sputnik недели: Ажьырныхуа, непогода и новые правила пересечения границы с Россией
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 12 по 18 января. 18.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-18T20:00+0300
2026-01-18T20:00+0300
в абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043602868_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5d28fb29723c12d0e7d453c524c76433.jpg
О том, что пожелал президент Бадра Гунба абхазскому народу и соотечественникам за рубежом в праздник Ажьырныхуа, какие были последствия от ливневых дождей и снегопада, какие новые правила пересечения российско-абхазской границы вступят в силу с 20 января, почему Госстандарт запретил ввоз некоторой продукции компании "Nestlé", читайте в материале Sputnik.АжьырныхуаВ минувший вторник в Абхазии отметили один из важнейших праздников в традиционной культуре – Ажьырныхуа.Президент республики Бадра Гунба поздравил с праздником жителей Абхазии и соотечественников за рубежом.Гунба добавил, что несмотря на расстояния, граждан объединяет язык, национальная культура и любовь к Родине.НепогодаВ начале недели на Абхазию снова обрушились ливни и местами снегопады. В Гагрском районе на трех участках республиканской трассы произошел камнепад и повалило несколько деревьев. Дорожные службы экстренно устранили последствия непогоды.Из-за проливных дождей вода также просочилась в двух туннелях по объездной дороге Гагры.В связи со снегопадом в Рицинском реликтовом национальном парке сначала ввели ограничения на въезд – проехать туда могли только автомобили на зимней резине, а 17 января вовсе закрыли проезд.Как уточнил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, работы по расчистке дороги будут проводиться все воскресенье и в понедельник планируют начать пускать транспорт.Кроме того, также из-за снегопада дорога была закрыта в село Каман, где с 23:00 в воскресенье пройдут крещенские купания, и в Акармару в Ткуарчале.Новые правилаНовые правила пересечения границы вводятся в России с 20 января 2026 года.Граждане России до 14 лет не смогут выехать из РФ по свидетельству о рождении. Для этого необходимо иметь российский загранпаспорт.Граждане Абхазии до 14 лет, имеющие двойное гражданство, могут перейти границу по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителей с абхазским паспортом.Если у граждан Абхазии без российского гражданства рождается ребенок на территории России, то для возвращения в республику необходимо оформить новорожденному свидетельство о рождении в ЗАГСах на территории РФ.Информация подготовлена по данным начальника погрануправления СГБ Абхазии Рустама Латипова.Бюджетное направлениеАбхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха россиян зимой, следует из данных сервиса Onlinetours.Поездка на двоих в среднем обойдется в 62 тысячи рублей. Самыми доступными оказались путешествия по России. Граждане чаще ездят в Краснодарский край, Казань, Санкт-Петербург, стоимость таких туров может составлять 20-30 тысяч рублей.В списке зарубежных стран за Абхазией следует Беларусь, куда можно поехать за 88 тысяч рублей, а также Армения и Грузия."Гремучая" смесьВвоз определенных партий детских сухих смесей "Nestlé" запретили в Абхазии, заявил глава отдела потребительского надзора Госстандарта Георгий Тарба.Он уточнил, что инструкции по приостановке ввоза направлены на погранпункты, в стране проходят рейды с изъятием смесей.По его словам, компания "Nestlé" сама инициировала отзыв продукции, и эти меры носят профилактический характер.Госстандарт также призвал граждан не использовать некоторые партии детских сухих смесей под брендами "Nestlé", произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.Список наименований, подпадающих под запрет, опубликован на официальном сайте Госстандарта Абхазии.Хоровая капелла Абхазии в Нижнем НовгородеГосударственная хоровая капелла Абхазии приняла участие в Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде 16 января, сообщила Sputnik директор капеллы Хибла Возба.Он прошел в Кафедральном соборе святого Александра Невского. Абхазские артисты исполнили на родном языке старинное песнопение "Амин", песню "Молим тебя, Святая Мария", на музыку Константина Ченгелия и произведения худрука коллектива Нодара Чанба "Моление Богу".За вклад в духовную культуру руководству капеллы вручили Архиерейскую грамоту.Позже абхазский коллектив принял участие в концерте "Музыкальные мосты России и Абхазии" в Новгородском хоровом колледже имени Сивухина.Артисты из республики выступили вместе с камерным хором Нижнего Новгорода. В программе была абхазская, русская и западноевропейская хоровая музыка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260113/1060360649.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260117/1060430855.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260117/1060433321.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260117/1060432321.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/1060402644.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/1060424451.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043602868_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_03fb6bceb66f6658c792475de6585701.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости
новости

Sputnik недели: Ажьырныхуа, непогода и новые правила пересечения границы с Россией

20:00 18.01.2026
© Sputnik / Леон Адлейба Ажьырныхуа в семье Жиба
Ажьырныхуа в семье Жиба - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2026
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 12 по 18 января.
О том, что пожелал президент Бадра Гунба абхазскому народу и соотечественникам за рубежом в праздник Ажьырныхуа, какие были последствия от ливневых дождей и снегопада, какие новые правила пересечения российско-абхазской границы вступят в силу с 20 января, почему Госстандарт запретил ввоз некоторой продукции компании "Nestlé", читайте в материале Sputnik.

Ажьырныхуа

В минувший вторник в Абхазии отметили один из важнейших праздников в традиционной культуре – Ажьырныхуа.
Президент республики Бадра Гунба поздравил с праздником жителей Абхазии и соотечественников за рубежом.
"С древнейших времен этот праздник имеет особое значение для абхазов. Он является олицетворением наших традиций, единения нашего народа и сохранения семейных ценностей", — подчеркнул глава государства.
Гунба добавил, что несмотря на расстояния, граждан объединяет язык, национальная культура и любовь к Родине.
Семья Инала Жиба в селе Мгудзырхуа - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2026
В Абхазии
Древние традиции: празднование Ажьырныхуа в Абхазии
13 января, 21:27

Непогода

В начале недели на Абхазию снова обрушились ливни и местами снегопады. В Гагрском районе на трех участках республиканской трассы произошел камнепад и повалило несколько деревьев. Дорожные службы экстренно устранили последствия непогоды.
Из-за проливных дождей вода также просочилась в двух туннелях по объездной дороге Гагры.
В связи со снегопадом в Рицинском реликтовом национальном парке сначала ввели ограничения на въезд – проехать туда могли только автомобили на зимней резине, а 17 января вовсе закрыли проезд.
Снегоуборочная машина в рицинском Нацпарке - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2026
В Абхазии
Въезд в Рицинский нацпарк без зимних шин полностью запрещен
Вчера, 13:18
Как уточнил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, работы по расчистке дороги будут проводиться все воскресенье и в понедельник планируют начать пускать транспорт.
Кроме того, также из-за снегопада дорога была закрыта в село Каман, где с 23:00 в воскресенье пройдут крещенские купания, и в Акармару в Ткуарчале.
Обстановка на дорогах Абхазии в снег - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2026
В Абхазии
Въезд в село Каман запрещен на машинах без зимних шин 17, 18 и 19 января
Вчера, 17:51

Новые правила

Новые правила пересечения границы вводятся в России с 20 января 2026 года.
Граждане России до 14 лет не смогут выехать из РФ по свидетельству о рождении. Для этого необходимо иметь российский загранпаспорт.
Граждане Абхазии до 14 лет, имеющие двойное гражданство, могут перейти границу по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителей с абхазским паспортом.
Если у жителей Абхазии с российским гражданством рождается ребенок на территории РФ, то им необходимо оформить паспорт для новорожденного на территории России и только после этого пересекать границу.
Если у граждан Абхазии без российского гражданства рождается ребенок на территории России, то для возвращения в республику необходимо оформить новорожденному свидетельство о рождении в ЗАГСах на территории РФ.
Информация подготовлена по данным начальника погрануправления СГБ Абхазии Рустама Латипова.
Паспорт Российской Федерации - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2026
В Абхазии
Новые правила пересечения границы вводятся в России с 20 января 2026 года
Вчера, 16:49

Бюджетное направление

Абхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха россиян зимой, следует из данных сервиса Onlinetours.
Поездка на двоих в среднем обойдется в 62 тысячи рублей. Самыми доступными оказались путешествия по России. Граждане чаще ездят в Краснодарский край, Казань, Санкт-Петербург, стоимость таких туров может составлять 20-30 тысяч рублей.
В списке зарубежных стран за Абхазией следует Беларусь, куда можно поехать за 88 тысяч рублей, а также Армения и Грузия.
Зимняя Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2026
В Абхазии
Абхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха россиян зимой
16 января, 09:55

"Гремучая" смесь

Ввоз определенных партий детских сухих смесей "Nestlé" запретили в Абхазии, заявил глава отдела потребительского надзора Госстандарта Георгий Тарба.
Он уточнил, что инструкции по приостановке ввоза направлены на погранпункты, в стране проходят рейды с изъятием смесей.
По его словам, компания "Nestlé" сама инициировала отзыв продукции, и эти меры носят профилактический характер.
Госстандарт также призвал граждан не использовать некоторые партии детских сухих смесей под брендами "Nestlé", произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.
Список наименований, подпадающих под запрет, опубликован на официальном сайте Госстандарта Абхазии.
Очередь в аптеке - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2026
В Абхазии
Сотрудники Госстандарта изъяли из продажи 108 банок детских смесей Nestlé
16 января, 19:34

Хоровая капелла Абхазии в Нижнем Новгороде

Государственная хоровая капелла Абхазии приняла участие в Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде 16 января, сообщила Sputnik директор капеллы Хибла Возба.
Он прошел в Кафедральном соборе святого Александра Невского. Абхазские артисты исполнили на родном языке старинное песнопение "Амин", песню "Молим тебя, Святая Мария", на музыку Константина Ченгелия и произведения худрука коллектива Нодара Чанба "Моление Богу".
За вклад в духовную культуру руководству капеллы вручили Архиерейскую грамоту.
Позже абхазский коллектив принял участие в концерте "Музыкальные мосты России и Абхазии" в Новгородском хоровом колледже имени Сивухина.
Артисты из республики выступили вместе с камерным хором Нижнего Новгорода. В программе была абхазская, русская и западноевропейская хоровая музыка.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0