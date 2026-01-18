Sputnik недели: Ажьырныхуа, непогода и новые правила пересечения границы с Россией

https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/sputnik-nedeli-azhyrnykhua-nepogoda-i-novye-pravila-peresecheniya-granitsy-s-rossiey-1060445922.html
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 12 по 18 января. 18.01.2026, Sputnik Абхазия
О том, что пожелал президент Бадра Гунба абхазскому народу и соотечественникам за рубежом в праздник Ажьырныхуа, какие были последствия от ливневых дождей и снегопада, какие новые правила пересечения российско-абхазской границы вступят в силу с 20 января, почему Госстандарт запретил ввоз некоторой продукции компании "Nestlé", читайте в материале Sputnik.АжьырныхуаВ минувший вторник в Абхазии отметили один из важнейших праздников в традиционной культуре – Ажьырныхуа.Президент республики Бадра Гунба поздравил с праздником жителей Абхазии и соотечественников за рубежом.Гунба добавил, что несмотря на расстояния, граждан объединяет язык, национальная культура и любовь к Родине.НепогодаВ начале недели на Абхазию снова обрушились ливни и местами снегопады. В Гагрском районе на трех участках республиканской трассы произошел камнепад и повалило несколько деревьев. Дорожные службы экстренно устранили последствия непогоды.Из-за проливных дождей вода также просочилась в двух туннелях по объездной дороге Гагры.В связи со снегопадом в Рицинском реликтовом национальном парке сначала ввели ограничения на въезд – проехать туда могли только автомобили на зимней резине, а 17 января вовсе закрыли проезд.Как уточнил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, работы по расчистке дороги будут проводиться все воскресенье и в понедельник планируют начать пускать транспорт.Кроме того, также из-за снегопада дорога была закрыта в село Каман, где с 23:00 в воскресенье пройдут крещенские купания, и в Акармару в Ткуарчале.Новые правилаНовые правила пересечения границы вводятся в России с 20 января 2026 года.Граждане России до 14 лет не смогут выехать из РФ по свидетельству о рождении. Для этого необходимо иметь российский загранпаспорт.Граждане Абхазии до 14 лет, имеющие двойное гражданство, могут перейти границу по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителей с абхазским паспортом.Если у граждан Абхазии без российского гражданства рождается ребенок на территории России, то для возвращения в республику необходимо оформить новорожденному свидетельство о рождении в ЗАГСах на территории РФ.Информация подготовлена по данным начальника погрануправления СГБ Абхазии Рустама Латипова.Бюджетное направлениеАбхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха россиян зимой, следует из данных сервиса Onlinetours.Поездка на двоих в среднем обойдется в 62 тысячи рублей. Самыми доступными оказались путешествия по России. Граждане чаще ездят в Краснодарский край, Казань, Санкт-Петербург, стоимость таких туров может составлять 20-30 тысяч рублей.В списке зарубежных стран за Абхазией следует Беларусь, куда можно поехать за 88 тысяч рублей, а также Армения и Грузия."Гремучая" смесьВвоз определенных партий детских сухих смесей "Nestlé" запретили в Абхазии, заявил глава отдела потребительского надзора Госстандарта Георгий Тарба.Он уточнил, что инструкции по приостановке ввоза направлены на погранпункты, в стране проходят рейды с изъятием смесей.По его словам, компания "Nestlé" сама инициировала отзыв продукции, и эти меры носят профилактический характер.Госстандарт также призвал граждан не использовать некоторые партии детских сухих смесей под брендами "Nestlé", произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.Список наименований, подпадающих под запрет, опубликован на официальном сайте Госстандарта Абхазии.Хоровая капелла Абхазии в Нижнем НовгородеГосударственная хоровая капелла Абхазии приняла участие в Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде 16 января, сообщила Sputnik директор капеллы Хибла Возба.Он прошел в Кафедральном соборе святого Александра Невского. Абхазские артисты исполнили на родном языке старинное песнопение "Амин", песню "Молим тебя, Святая Мария", на музыку Константина Ченгелия и произведения худрука коллектива Нодара Чанба "Моление Богу".За вклад в духовную культуру руководству капеллы вручили Архиерейскую грамоту.Позже абхазский коллектив принял участие в концерте "Музыкальные мосты России и Абхазии" в Новгородском хоровом колледже имени Сивухина.Артисты из республики выступили вместе с камерным хором Нижнего Новгорода. В программе была абхазская, русская и западноевропейская хоровая музыка.
О том, что пожелал президент Бадра Гунба абхазскому народу и соотечественникам за рубежом в праздник Ажьырныхуа, какие были последствия от ливневых дождей и снегопада, какие новые правила пересечения российско-абхазской границы вступят в силу с 20 января, почему Госстандарт запретил ввоз некоторой продукции компании "Nestlé", читайте в материале Sputnik.
В минувший вторник в Абхазии отметили один из важнейших праздников в традиционной культуре – Ажьырныхуа.
Президент республики Бадра Гунба поздравил
с праздником жителей Абхазии и соотечественников за рубежом.
"С древнейших времен этот праздник имеет особое значение для абхазов. Он является олицетворением наших традиций, единения нашего народа и сохранения семейных ценностей", — подчеркнул глава государства.
Гунба добавил, что несмотря на расстояния, граждан объединяет язык, национальная культура и любовь к Родине.
В начале недели на Абхазию снова обрушились ливни и местами снегопады. В Гагрском районе на трех участках республиканской трассы произошел камнепад и повалило несколько деревьев. Дорожные службы экстренно устранили последствия непогоды.
Из-за проливных дождей вода также просочилась в двух туннелях по объездной дороге Гагры.
В связи со снегопадом в Рицинском реликтовом национальном парке сначала ввели ограничения на въезд – проехать туда могли только автомобили на зимней резине, а 17 января вовсе закрыли проезд.
Как уточнил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, работы по расчистке дороги будут проводиться все воскресенье и в понедельник планируют начать пускать транспорт.
Кроме того, также из-за снегопада дорога была закрыта в село Каман, где с 23:00 в воскресенье пройдут крещенские купания, и в Акармару в Ткуарчале.
Новые правила пересечения границы вводятся в России с 20 января 2026 года.
Граждане России до 14 лет не смогут выехать из РФ по свидетельству о рождении. Для этого необходимо иметь российский загранпаспорт.
Граждане Абхазии до 14 лет, имеющие двойное гражданство, могут перейти границу по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителей с абхазским паспортом.
Если у жителей Абхазии с российским гражданством рождается ребенок на территории РФ, то им необходимо оформить паспорт для новорожденного на территории России и только после этого пересекать границу.
Если у граждан Абхазии без российского гражданства рождается ребенок на территории России, то для возвращения в республику необходимо оформить новорожденному свидетельство о рождении в ЗАГСах на территории РФ.
Информация подготовлена по данным начальника погрануправления СГБ Абхазии Рустама Латипова.
Абхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха россиян зимой, следует из данных сервиса Onlinetours.
Поездка на двоих в среднем обойдется в 62 тысячи рублей. Самыми доступными оказались путешествия по России. Граждане чаще ездят в Краснодарский край, Казань, Санкт-Петербург, стоимость таких туров может составлять 20-30 тысяч рублей.
В списке зарубежных стран за Абхазией следует Беларусь, куда можно поехать за 88 тысяч рублей, а также Армения и Грузия.
Ввоз определенных партий детских сухих смесей "Nestlé" запретили в Абхазии, заявил глава отдела потребительского надзора Госстандарта Георгий Тарба.
Он уточнил, что инструкции по приостановке ввоза направлены на погранпункты, в стране проходят рейды с изъятием смесей.
По его словам, компания "Nestlé" сама инициировала отзыв продукции, и эти меры носят профилактический характер.
Госстандарт также призвал граждан не использовать некоторые партии детских сухих смесей под брендами "Nestlé", произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.
Список наименований, подпадающих под запрет, опубликован
на официальном сайте Госстандарта Абхазии.
Хоровая капелла Абхазии в Нижнем Новгороде
Государственная хоровая капелла Абхазии приняла участие в Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде 16 января, сообщила Sputnik директор капеллы Хибла Возба.
Он прошел в Кафедральном соборе святого Александра Невского. Абхазские артисты исполнили на родном языке старинное песнопение "Амин", песню "Молим тебя, Святая Мария", на музыку Константина Ченгелия и произведения худрука коллектива Нодара Чанба "Моление Богу".
За вклад в духовную культуру руководству капеллы вручили Архиерейскую грамоту.
Позже абхазский коллектив принял участие в концерте "Музыкальные мосты России и Абхазии" в Новгородском хоровом колледже имени Сивухина.
Артисты из республики выступили вместе с камерным хором Нижнего Новгорода. В программе была абхазская, русская и западноевропейская хоровая музыка.