Sputnik недели: Ажьырныхуа, непогода и новые правила пересечения границы с Россией

Sputnik недели: Ажьырныхуа, непогода и новые правила пересечения границы с Россией

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 12 по 18 января. 18.01.2026

О том, что пожелал президент Бадра Гунба абхазскому народу и соотечественникам за рубежом в праздник Ажьырныхуа, какие были последствия от ливневых дождей и снегопада, какие новые правила пересечения российско-абхазской границы вступят в силу с 20 января, почему Госстандарт запретил ввоз некоторой продукции компании "Nestlé", читайте в материале Sputnik.АжьырныхуаВ минувший вторник в Абхазии отметили один из важнейших праздников в традиционной культуре – Ажьырныхуа.Президент республики Бадра Гунба поздравил с праздником жителей Абхазии и соотечественников за рубежом.Гунба добавил, что несмотря на расстояния, граждан объединяет язык, национальная культура и любовь к Родине.НепогодаВ начале недели на Абхазию снова обрушились ливни и местами снегопады. В Гагрском районе на трех участках республиканской трассы произошел камнепад и повалило несколько деревьев. Дорожные службы экстренно устранили последствия непогоды.Из-за проливных дождей вода также просочилась в двух туннелях по объездной дороге Гагры.В связи со снегопадом в Рицинском реликтовом национальном парке сначала ввели ограничения на въезд – проехать туда могли только автомобили на зимней резине, а 17 января вовсе закрыли проезд.Как уточнил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения, работы по расчистке дороги будут проводиться все воскресенье и в понедельник планируют начать пускать транспорт.Кроме того, также из-за снегопада дорога была закрыта в село Каман, где с 23:00 в воскресенье пройдут крещенские купания, и в Акармару в Ткуарчале.Новые правилаНовые правила пересечения границы вводятся в России с 20 января 2026 года.Граждане России до 14 лет не смогут выехать из РФ по свидетельству о рождении. Для этого необходимо иметь российский загранпаспорт.Граждане Абхазии до 14 лет, имеющие двойное гражданство, могут перейти границу по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителей с абхазским паспортом.Если у граждан Абхазии без российского гражданства рождается ребенок на территории России, то для возвращения в республику необходимо оформить новорожденному свидетельство о рождении в ЗАГСах на территории РФ.Информация подготовлена по данным начальника погрануправления СГБ Абхазии Рустама Латипова.Бюджетное направлениеАбхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха россиян зимой, следует из данных сервиса Onlinetours.Поездка на двоих в среднем обойдется в 62 тысячи рублей. Самыми доступными оказались путешествия по России. Граждане чаще ездят в Краснодарский край, Казань, Санкт-Петербург, стоимость таких туров может составлять 20-30 тысяч рублей.В списке зарубежных стран за Абхазией следует Беларусь, куда можно поехать за 88 тысяч рублей, а также Армения и Грузия."Гремучая" смесьВвоз определенных партий детских сухих смесей "Nestlé" запретили в Абхазии, заявил глава отдела потребительского надзора Госстандарта Георгий Тарба.Он уточнил, что инструкции по приостановке ввоза направлены на погранпункты, в стране проходят рейды с изъятием смесей.По его словам, компания "Nestlé" сама инициировала отзыв продукции, и эти меры носят профилактический характер.Госстандарт также призвал граждан не использовать некоторые партии детских сухих смесей под брендами "Nestlé", произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.Список наименований, подпадающих под запрет, опубликован на официальном сайте Госстандарта Абхазии.Хоровая капелла Абхазии в Нижнем НовгородеГосударственная хоровая капелла Абхазии приняла участие в Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде 16 января, сообщила Sputnik директор капеллы Хибла Возба.Он прошел в Кафедральном соборе святого Александра Невского. Абхазские артисты исполнили на родном языке старинное песнопение "Амин", песню "Молим тебя, Святая Мария", на музыку Константина Ченгелия и произведения худрука коллектива Нодара Чанба "Моление Богу".За вклад в духовную культуру руководству капеллы вручили Архиерейскую грамоту.Позже абхазский коллектив принял участие в концерте "Музыкальные мосты России и Абхазии" в Новгородском хоровом колледже имени Сивухина.Артисты из республики выступили вместе с камерным хором Нижнего Новгорода. В программе была абхазская, русская и западноевропейская хоровая музыка.

