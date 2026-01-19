https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/a-eto-uzhe-k-nam-kitay-nameren-dat-ssha-po-rukam-1060451260.html

"А это уже к нам": Китай намерен дать США по рукам

Трамп объявил, что вводит пошлины против стран, торгующих с Тегераном. Китай — крупнейший партнер Ирана. Там уже предупредили: готовы отстаивать свои интересы... 19.01.2026, Sputnik Абхазия

Трамп объявил, что вводит пошлины против стран, торгующих с Тегераном. Китай — крупнейший партнер Ирана. Там уже предупредили: готовы отстаивать свои интересы, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости."Начиная с этого момента, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ окончательный и однозначный", — уведомил Трамп в соцсети Truth Social. Кто пострадаетПомимо Китая, с Тегераном сотрудничают Турция, ОАЭ, Индия.В частности, Нью-Дели интересует иранский порт Чабахар. "Это ворота в Афганистан и Центральную Азию через Международный транспортный коридор Север — Юг, позволяющий Индии обходить соперника — Пакистан. В 2024-м подписали долгосрочное соглашение об эксплуатации стратегически важного транспортного объекта и расширении присутствия в регионе", — отмечает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.Под ударом национальные интересы Багдада. В декабре прошлого года посол Ирака в Иране Насер Абдулла сообщил, что товарооборот между двумя странами превысил десять миллиардов долларов.Хотя Россия входит в топ-10 партнеров Ирана, товарооборот невелик — 2,5 миллиарда долларов (данные 2024 года). Ну а торговля с США и так на минимуме, указывает Ольга Гогаладзе, эксперт по финансовым рынкам.Позиция яснаБольше всего пострадает Китай — крупнейший покупатель иранской нефти. Взаимный товарооборот в 2024 году — 32,4 миллиарда долларов.За первые 11 месяцев 2025-го, согласно данным китайской таможни, Пекин экспортировал в Иран товаров на 6,2 миллиарда долларов и импортировал на 2,85 миллиарда.Это без учета нефти. Информация закрытая, но, по подсчетам сырьевых аналитиков, в последние годы на долю КНР приходилось более 90% находящегося под санкциями иранского нефтяного экспорта, поступавшего через посредников.По оценкам американской некоммерческой организации United Against Nuclear Iran, Китай в 2025-м получил 19,5 миллиона баррелей иранской нефти. По данным Управления энергетической информации США (EIA), теневая торговля приносит Тегерану 43 миллиарда долларов в год.В Пекине уже осудили действия США. Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и "юрисдикции с длинными руками", заявил официальный представитель КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй."Наша позиция предельно ясна: в тарифной войне нет победителей, и Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", — подчеркнул пресс-секретарь МИД Мао Нин.Перемирие под угрозойХрупкое торговое перемирие, заключенное Трампом с Си Цзиньпином, теперь под вопросом.В конце октября 2025 года стороны договорились приостановить действие пошлин. Это позволило США вновь получить доступ к редкоземельным элементам. Пекин, контролирующий более 90% мирового рынка редкоземов, резко ограничил поставки западным оборонным компаниям.Подрядчиков в США это застало врасплох. Возник дефицит в бесчисленном множестве военных производств, включая изготовление инфракрасных датчиков, двигателей беспилотников и высокоточных боеприпасов. К тому же редкоземы резко подорожали. Самарий, например, — в десятки раз.Инструменты естьПекин может это повторить.И не только в редкоземах — Китай контролирует и важнейшие цепочки поставок ключевых промышленных компонентов, в руках Пекина мощные рычаги влияния на Вашингтон в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.Однако, напоминает Шатов, Верховный суд США еще не вынес вердикт о законности глобальных пошлин Трампа. Если примут отрицательное решение, угрозы американского лидера повиснут в воздухе.Как отмечает Reuters, в таком случае Трамп лишится возможность "жонглировать" пошлинами. Кроме того, правительство США могут еще обязать вернуть около 150 миллиардов долларов пострадавшим импортерам.

