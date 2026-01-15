https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/ssha-zaplatyat-ukraine-dva-protsenta-stoimosti-ee-bogatstv-1060376765.html

США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств

15.01.2026, Sputnik Абхазия

Свеженазначенная премьер-министр Юлия Свириденко официально огласила, что по итогам тендера права на разработку литиевого месторождения "Добрянское" в Кировоградской области переданы американской проектно-инвестиционной компании Techmet, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Формально результаты тендера должна утвердить Верховная рада, но глава украинского правительства прямо заявила, что сделка фактически состоялась в рамках уже упомянутой выше ресурсной сделки. Столь стремительная передача одного из наиболее ценных (и последних) активов украинского государства с ходу вызвала множество вопросов, на что Свириденко спокойно ответила, что подобная процедура оговорена в одном из секретных протоколов к соглашению.Событие вполне могло бы утонуть в потоке других новостей, но украинский премьер щедро плеснула бензина в эмоциональную печь, присовокупив, что, согласно расчетам, государство Украина сможет получить не более двух процентов от совокупной стоимости литиевых руд, скрывающихся ниже уровня украинского чернозема.Сложно представить более наглядную иллюстрацию дружбы с Вашингтоном, тем более что все цифры озвучены человеком, которого никоим образом нельзя заподозрить в симпатиях к России.Немного пугает скорость течения времени, но прошел уже год с поездки Зеленского в Белый дом, где Дональд Трамп и Джей ди Вэнс устроили сеанс показательного унижения, после чего официальный Киев стал предельно сговорчив и в апреле подписал совершенно кабальное для себя соглашение, согласно которому потерял доступ и к своим полезным ископаемым, и к деньгам от их реализации.Украинские и западные СМИ, к слову, пишут, что месторождение "Добрянское" было одним из наиболее ценных активов, который заочно продавали Дональду Трампу в обмен на сохранение военной помощи. Президент Америки, в свою очередь (не успели еще высохнуть чернила на бумаге), заявил, что поставки вооружений должны оплачивать страны ЕС, а вся выручка пойдет на погашение долга в 120 миллиардов долларов, которые предыдущая администрация Байдена выделила Киеву на военные нужды.Минуло всего лишь восемь месяцев, и американцы деловито пришли за своим.Здесь нужно упомянуть, что пока литий "Добрянского" существует лишь на бумаге, так как Украина за 35 лет независимости не нашла сил, средств и желания перевести месторождение в формат действующего предприятия. То есть Techmet, если она действительно намерена здесь что-то добывать, придется провести полный комплекс проектно-изыскательских работ.Лицензию американцы фактически уже получили, но впереди еще камеральные, горноподготовительные и горнокапитальные работы, включая строительство электроподстанции и прокладку дорог с твердым покрытием. С учетом, что Киев изначально требовал от Techmet в рамках тендера 179 миллионов долларов в качестве залогового взноса, но американцы внесли, как пишут украинские источники, "значительно больше", нельзя исключать, что новые владельцы действительно нацелены на добычу крайне востребованного сегодня лития. Но даже если работы начнутся в текущем году, то на запуск предприятия потребуется лет семь-восемь.Еще один критически важный вопрос — это место обогащения добытой литиевой руды. На Украине таких предприятий нет. Соединенные Штаты 90 процентов собственных редкоземельных металлов отправляют на обогащение в Китай, который честно выполняет свои обязательства, но не более. В январе 2026 года Пекин вновь ужесточил контроль над вывозом редкоземов за пределы государства. Литий является металлом щелочным, но его извлечение тоже требует достаточно специфических технологий.Добытый украинский литий ближе всего возить в Германию, где есть соответствующие горно-обогатительные комбинаты. Имеются такие предприятия также во Франции, Португалии и Великобритании, но чем длиннее плечо перевозки, тем выше стоимость. Плюс Вашингтон вряд ли захочет попасть в зависимость от европейцев, с которыми сейчас отношения объективно очень прохладные.Логично предположить, что руду будут вывозить прямиком в США. Например, на крупнейший в стране завод Y-12 в Оук Ридж, штат Теннесси, где извлечение лития производится лазерным (селективным) методом. Аналогичные предприятия есть в Техасе (Hexium), Калифорнии (EnergySource Minerals), Неваде (Silver Peak) и Орегоне (Thacker Pass). Доставка получается предельно дальней, но с учетом, что Techmet забирает себе 98 процентов прибыли, проект может и окупиться.Часто можно услышать, что все происходящее — это план США, нацеленный на ослабление России путем разграбления нашей периферии. На самом деле Украина со своими недрами очень удачно подвернулась в рамках куда как более масштабной игры.Большинство отечественных изданий отметило, что владельцем Techmet является Рональд Лаудер, ему приписывают дружбу с действующим президентом США еще со студенческой скамьи. Персона Лаудера в текущем раскладе интересна лишь тем, что Трамп в вопросах обеспечения национальной безопасности делает ставку на людей, в чьей преданности он не сомневается.Еще в 2017 году, в первый президентский срок Дональда Трампа, по его распоряжению в структуре U.S. International Development Finance Corporation (DFC) и была создана пресловутая фирма Techmet. DFC принадлежит государству и получает бюджетные средства на развитие американских стартапов. По странному стечению обстоятельств все эти проекты связаны с обеспечением американского ВПК и промышленности критически важными элементами.Прямо сейчас DFC активно развивает проект Rainbow Rare Earths на территории ЮАР. Согласно доступной документации, там американские инвесторы собираются перерабатывать "хвосты" производства фосфорной кислоты, а именно фосфогипсовые отвалы. Из них Вашингтон очень хочет извлекать неодим и празеодим — критически важные элементы для производства постоянных магнитов, применяемых в электромобилях и ветрогенераторах. DFC уже вложила сюда 200 миллионов долларов.Еще 1,2 миллиарда DFC инвестировала в Brazilian Nickel Limited. Компания занимается добычей никеля и кобальта, без которых невозможен выпуск современных аккумуляторов. Вложенные средства пущены на увеличение мощности рудников, а также на строительство по месту обогатительного комбината.Управление Brazilian Nickel передал уже бывший (и позднее осужденный) президент Жаир Болсонару, дополнительно подписав контракт на закупку американских вооружений, после чего в 2019 году Бразилия лично из рук Трампа получила статус союзника США вне НАТО. Бывают же такие совпадения.Насколько серьезны намерения Вашингтона относительно кировоградского лития, будет понятно уже в ближайшее время. Ну а самую хитрую Украину мы поздравляем с двумя процентами прибыли с барского плеча. Если вообще что-то заплатят.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

