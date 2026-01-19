https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/fsb-sorvala-popytku-terakta-v-irkutskoy-oblasti-1060449945.html
Попытка теракта сорвана в Иркутской области
Попытка теракта сорвана в Иркутской области
Подозреваемый действовал под влиянием телефонных мошенников и был задержан при попытке совершить новое преступление. 19.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-19T10:30+0300
2026-01-19T10:30+0300
2026-01-19T11:28+0300
россия
фсб
мвд рф
теракт
новости
россия
Новости
россия, фсб, мвд рф, теракт, новости
россия, фсб, мвд рф, теракт, новости
Попытка теракта сорвана в Иркутской области
10:30 19.01.2026 (обновлено: 11:28 19.01.2026)
Подозреваемый действовал под влиянием телефонных мошенников и был задержан при попытке совершить новое преступление.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. ФСБ и МВД России совместно сорвали попытку теракта в Иркутской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Он действовал под влиянием телефонных мошенников, которые под мнимой угрозой уголовного преследования склонили его к совершению преступления.
Установлено, что молодой человек перевел мошенникам сбережения своей бабушки, после чего по указанию лжесотрудников ФСБ поджег подстанцию связи и направился к следующему объекту.
При попытке скрыться он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД и ФСБ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.