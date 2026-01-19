https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/fsb-sorvala-popytku-terakta-v-irkutskoy-oblasti-1060449945.html

Попытка теракта сорвана в Иркутской области

Подозреваемый действовал под влиянием телефонных мошенников и был задержан при попытке совершить новое преступление. 19.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. ФСБ и МВД России совместно сорвали попытку теракта в Иркутской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Он действовал под влиянием телефонных мошенников, которые под мнимой угрозой уголовного преследования склонили его к совершению преступления.Установлено, что молодой человек перевел мошенникам сбережения своей бабушки, после чего по указанию лжесотрудников ФСБ поджег подстанцию связи и направился к следующему объекту.При попытке скрыться он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД и ФСБ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

