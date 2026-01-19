Певец аламыса: 125 лет со дня рождения Михаила Лакрба

Абхазия
Один из самых талантливых абхазских писателей XX столетия – Михаил Александрович Лакрба родился 19 января 1901 года. Его новеллы стали известны далеко за пределами республики и переведены на многие языки мира.
Михаил Лакрба родился 125 лет назад – 19 января 1901 года в селе Мархяул, Гулрыпшского района Абхазии.
Sputnik
Михаил Лакрба учился в Мархяулской церковной школе в 1908–1911 годы, затем – в Сухумской горской школе и Сухумском реальном училище. После установления советской власти в Абхазии с 1921 по 1925 годы он работал соредактором первой абхазской советской газеты "Апсны капш" ("Красная Абхазия").
В 1929 году окончил юридическо-экономический факультет Тбилисского политехнического института. В 1930 году Лакрба поехал в Москву и поступил на высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Окончив их, начал работать на кинофабрике "Восток-кино" ассистентом режиссера и киносценаристом.
В начале Великой Отечественной войны Михаил Лакрба добровольцем ушел на фронт. Работал в дивизионной газете "На штурм врага", участвовал в боях за оборону Севастополя. В 1942 году при участии в боях за оборону Севастополя попал в плен. Некоторое время был в плену в Днепропетровском лагере, сбежал с тремя товарищами. Затем вновь участвовал в боевых действиях от Каменки Днепропетровской области до Тирасполя – был редактором фронтовой газеты "За победу". В августе 1944 года вернулся в Сухум.
С середины 30-х годов находился под пристальным вниманием НКГБ Грузинской ССР и его "филиала" НКГБ Абхазской АССР. Ему инкриминировалось то, что он "восхвалял врага народа Нестора Лакоба, ...недоброжелательно высказывался по адресу товарища Лаврентия Берия и антисоветской работе…".
В материалах госбезопасности также отмечалось, что Лакрба выступал против грузинизации Абхазии, обращал внимание на то, что абхазский язык и национальная культура постепенно исчезают.
Также он отрицательно относился к ассимиляторской политике ЦК Компартии и правительства Грузинской ССР в Абхазии.
В июле 1947 года Михаил Лакрба был арестован в Москве. Он провел восемь лет (1947–1955) в колымских лагерях; освобожден 5 февраля 1955 года и реабилитирован.
Творческое наследие

Наибольшую известность Михаилу Лакрба принесли произведения "Абхазские новеллы" и "Аламыс", вышедшие в издательстве "Советский писатель" в Москве в 1957 и 1961 годах.
"О душе народа, об аламысе я собрал эти устные рассказы, услышанные в разные годы", – говорил Михаил Лакрба.
Михаила Лакрба в абхазской литературе называют "аламыс азышәаҳәаҩ" (певец аламыса, "аламыс" – "совесть" на абхазском языке, кодекс нравственных принципов поведения абхазов - ред.). Новеллы Лакрба переведены на многие языки мира.
Появление в национальной литературе новелл Михаила Лакрба стало большим событием. Абхазский читатель с интересом воспринял произведения, которые насыщены традиционными понятиями, такими как "аламыс" и "апсуара".
Все новеллы писателя рассказывают о разных жизненных ситуациях, в которых герои проявляют мужество, приверженность традициям, гостеприимству. Они лаконичны, описывают различные жизненные происшествия и поступки людей.
В качестве примера можно взять диалог Ханашва Цугба из новеллы "Гость" с убийцей своего сына. Несмотря на то, что человек, которого он прятал на чердаке, отнял жизнь у сына Ханашва, он не стал мстить ему, так как убийца был у него в гостях.
"– Сойди, мой гость! Сойди! Здесь нет никого. Все ушли.
И когда черкес спустился, старик дрожащей рукой протянул ему сумку.
– Возьми, – сказал он. – Здесь еды на два дня. Поспеши домой, дад! Лесом ближе пройти к перевалу. Ночь темна, тебя никто не увидит.
Низко-низко склонился перед стариком гость и приложил к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из апацхи".
По комедийным произведениям Михаила Лакрба "Потомок Гечей", "В овраге Сабыды", исторической драме "Данакай", драме "Чудесный сплав" делали театральные постановки и снимали кинокартины.
В 1957 году Михаил Лакрба издал книгу "Очерки истории абхазского театрального искусства" тиражом в пять тысяч экземпляров.
"До установления советской власти в Абхазии, когда у нас ни формально, ни по существу не было театра, в народе бытовали "комедии", где вокруг сатирической и бытовой темы возникали отдельные сценические отрывки", – отмечал Михаил Лакрба.
Михаил Лакрба ушел из жизни 15 октября 1965 года. Похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.
В 2011 году вышла аудиокнига "Аламыс" на абхазском языке. В нее вошли 10 самых популярных новелл Михаила Лакрба. Тираж издания составил пять тысяч экземпляров. Новеллы читали артисты Абхазского государственного драматического театра Сырбей Сангулия и Роман Сабуа. Текст сопровождают абхазские мелодии, исполняемые на народных инструментах.
28 февраля 2018 года в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл", снятых по произведениям Михаила Лакрба. Съемки начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.
