Певец аламыса: 125 лет со дня рождения Михаила Лакрба

Певец аламыса: 125 лет со дня рождения Михаила Лакрба

Один из самых талантливых абхазских писателей XX столетия – Михаил Александрович Лакрба родился 19 января 1901 года.

Михаил Лакрба родился 125 лет назад – 19 января 1901 года в селе Мархяул, Гулрыпшского района Абхазии. Sputnik Михаил Лакрба учился в Мархяулской церковной школе в 1908–1911 годы, затем – в Сухумской горской школе и Сухумском реальном училище. После установления советской власти в Абхазии с 1921 по 1925 годы он работал соредактором первой абхазской советской газеты "Апсны капш" ("Красная Абхазия"). В 1929 году окончил юридическо-экономический факультет Тбилисского политехнического института. В 1930 году Лакрба поехал в Москву и поступил на высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Окончив их, начал работать на кинофабрике "Восток-кино" ассистентом режиссера и киносценаристом. С середины 30-х годов находился под пристальным вниманием НКГБ Грузинской ССР и его "филиала" НКГБ Абхазской АССР. Ему инкриминировалось то, что он "восхвалял врага народа Нестора Лакоба, ...недоброжелательно высказывался по адресу товарища Лаврентия Берия и антисоветской работе…". В материалах госбезопасности также отмечалось, что Лакрба выступал против грузинизации Абхазии, обращал внимание на то, что абхазский язык и национальная культура постепенно исчезают. Также он отрицательно относился к ассимиляторской политике ЦК Компартии и правительства Грузинской ССР в Абхазии. В июле 1947 года Михаил Лакрба был арестован в Москве. Он провел восемь лет (1947–1955) в колымских лагерях; освобожден 5 февраля 1955 года и реабилитирован. Творческое наследие Наибольшую известность Михаилу Лакрба принесли произведения "Абхазские новеллы" и "Аламыс", вышедшие в издательстве "Советский писатель" в Москве в 1957 и 1961 годах. "О душе народа, об аламысе я собрал эти устные рассказы, услышанные в разные годы", – говорил Михаил Лакрба. Михаила Лакрба в абхазской литературе называют "аламыс азышәаҳәаҩ" (певец аламыса, "аламыс" – "совесть" на абхазском языке, кодекс нравственных принципов поведения абхазов - ред.). Новеллы Лакрба переведены на многие языки мира. Появление в национальной литературе новелл Михаила Лакрба стало большим событием. Абхазский читатель с интересом воспринял произведения, которые насыщены традиционными понятиями, такими как "аламыс" и "апсуара". Все новеллы писателя рассказывают о разных жизненных ситуациях, в которых герои проявляют мужество, приверженность традициям, гостеприимству. Они лаконичны, описывают различные жизненные происшествия и поступки людей.В качестве примера можно взять диалог Ханашва Цугба из новеллы "Гость" с убийцей своего сына. Несмотря на то, что человек, которого он прятал на чердаке, отнял жизнь у сына Ханашва, он не стал мстить ему, так как убийца был у него в гостях. По комедийным произведениям Михаила Лакрба "Потомок Гечей", "В овраге Сабыды", исторической драме "Данакай", драме "Чудесный сплав" делали театральные постановки и снимали кинокартины. В 1957 году Михаил Лакрба издал книгу "Очерки истории абхазского театрального искусства" тиражом в пять тысяч экземпляров."До установления советской власти в Абхазии, когда у нас ни формально, ни по существу не было театра, в народе бытовали "комедии", где вокруг сатирической и бытовой темы возникали отдельные сценические отрывки", – отмечал Михаил Лакрба. Михаил Лакрба ушел из жизни 15 октября 1965 года. Похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе. В 2011 году вышла аудиокнига "Аламыс" на абхазском языке. В нее вошли 10 самых популярных новелл Михаила Лакрба. Тираж издания составил пять тысяч экземпляров. Новеллы читали артисты Абхазского государственного драматического театра Сырбей Сангулия и Роман Сабуа. Текст сопровождают абхазские мелодии, исполняемые на народных инструментах. 28 февраля 2018 года в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл", снятых по произведениям Михаила Лакрба. Съемки начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.

