Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 января

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Тҟәарчал араион 2026 шықәсазы иазгәаҭоу аусурақәа ртәы: ахада иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Анцәаицәырҵра аныҳәа аҵаки амаҵзура аҽалархәреи ртәы: ақьырсиан иашахаҵаҩ лгәаанагара
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи ацәыргақәҵа ари ашықәс азы: аҳәаақәҵаҩ лыҿцәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Бюджет Абхазии на 2026 год: параметры и основные показатели обсудили с экспертами
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как обменивались военнопленными во время ОВНА: интервью с главой Комиссии
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Миха Лакрба ирҿиара аԥсуа хдырра ишаныруа: арҵаҩы ицәажәара
18:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Анцәаицәырҵра аныҳәа аҵаки амаҵзура аҽалархәреи ртәы: ақьырсиан иашахаҵаҩ лгәаанагара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
On air
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Миха Лакрба ирҿиара аԥсуа хдырра ишаныруа: арҵаҩы ицәажәара
21:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Анцәаицәырҵра аныҳәа аҵаки амаҵзура аҽалархәреи ртәы: ақьырсиан иашахаҵаҩ лгәаанагара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
On air
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-yanvarya-1060458453.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 января
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать холодный атмосферный фронт местного, черноморского циклона. 19.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-19T18:30+0300
2026-01-19T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507748_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_ad9d214ce078037caa5e54ac08f0a7c2.jpg
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Во вторник, 20 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами небольшой дождь, местами дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507748_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_7c360b8fde13f40b72da956cf40ec914.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 января

18:30 19.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать холодный атмосферный фронт местного, черноморского циклона.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Во вторник, 20 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами небольшой дождь, местами дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +3°С, днем +8°С,
Гагра – ночью +4°С, днем +8°С,
Пицунда – ночью +2°С, днем +7°С,
Гудаута – ночью -3°С, днем +5°С,
Новый Афон – ночью +4°С, днем +8°С,
Очамчыра – ночью +1°С, днем +5°С,
Гал – ночью +1°С, днем +5°С,
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +3°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0