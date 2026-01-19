https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-yanvarya-1060458453.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 января

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 января

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья будет формировать холодный атмосферный фронт местного, черноморского циклона. 19.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-19T18:30+0300

2026-01-19T18:30+0300

2026-01-19T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507748_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_ad9d214ce078037caa5e54ac08f0a7c2.jpg

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Во вторник, 20 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами небольшой дождь, местами дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия