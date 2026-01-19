Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 января
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать холодный атмосферный фронт местного, черноморского циклона.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Во вторник, 20 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами небольшой дождь, местами дождь со снегом, снег, возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +3°С, днем +8°С,
Гагра – ночью +4°С, днем +8°С,
Пицунда – ночью +2°С, днем +7°С,
Гудаута – ночью -3°С, днем +5°С,
Новый Афон – ночью +4°С, днем +8°С,
Очамчыра – ночью +1°С, днем +5°С,
Гал – ночью +1°С, днем +5°С,
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +3°С.