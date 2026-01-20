https://sputnik-abkhazia.ru/20260120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-21-yanvarya-1060502742.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 января

20.01.2026

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В среду, 21 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

