Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 января

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Тҟәарчал араион 2026 шықәсазы иазгәаҭоу аусурақәа ртәы: ахада иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Анцәаицәырҵра аныҳәа аҵаки амаҵзура аҽалархәреи ртәы: ақьырсиан иашахаҵаҩ лгәаанагара
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи ацәыргақәҵа ари ашықәс азы: аҳәаақәҵаҩ лыҿцәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Бюджет Абхазии на 2026 год: параметры и основные показатели обсудили с экспертами
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как обменивались военнопленными во время ОВНА: интервью с главой Комиссии
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Миха Лакрба ирҿиара аԥсуа хдырра ишаныруа: арҵаҩы ицәажәара
18:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Анцәаицәырҵра аныҳәа аҵаки амаҵзура аҽалархәреи ртәы: ақьырсиан иашахаҵаҩ лгәаанагара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Наследие и феномен Михаила Лакрба: интервью с Алиной Жиба
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Миха Лакрба ирҿиара аԥсуа хдырра ишаныруа: арҵаҩы ицәажәара
21:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Анцәаицәырҵра аныҳәа аҵаки амаҵзура аҽалархәреи ртәы: ақьырсиан иашахаҵаҩ лгәаанагара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Наследие и феномен Михаила Лакрба: интервью с Алиной Жиба
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар Рпарламент закәу, изаҭахыи, хәарҭас иалоу: адепутат игәаанагара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Гәлиа иҩны - амузеи аҿы иахьазы ицо аусурақәа: аиҳабы лцәажәара
13:34
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Как переживают в Абхазии сезон гриппа и ОРВИ? Интервью с врачом
14:33
14 мин
Актуальный комментарий
Хамсовая путина 2026: спрос и предложение
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
18:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Развитие отношений Абхазии с российскими регионами. Интервью с вице-премьером
18:34
13 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
21:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Развитие отношений Абхазии с российскими регионами. Интервью с вице-премьером
21:34
13 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
21:47
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-21-yanvarya-1060502742.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 января
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать антициклон с холодными массами воздуха. 20.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-20T18:30+0300
2026-01-20T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036875929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40d1d41bc02053a04c9a8005c2580c72.jpg
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В среду, 21 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036875929_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56b8e0d325b9b57b9a86a09af2c5984c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 января

18:30 20.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Женщина кормит чаек на набережной
Женщина кормит чаек на набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать антициклон с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В среду, 21 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью 0°С, днем +8°С,
Гагра – ночью -1°С, днем +8°С,
Пицунда – ночью -1°С, днем +7°С,
Гудаута – ночью -1°С, днем +7°С,
Новый Афон – ночью -1°С, днем +8°С,
Очамчыра – ночью -1°С, днем +7°С,
Гал – ночью -2°С, днем +7°С,
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +6°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0