Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 января
© Sputnik / Томас Тхайцук Женщина кормит чаек на набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на территории черноморского побережья будет формировать антициклон с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В среду, 21 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Скорость ветра – 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью 0°С, днем +8°С,
Гагра – ночью -1°С, днем +8°С,
Пицунда – ночью -1°С, днем +7°С,
Гудаута – ночью -1°С, днем +7°С,
Новый Афон – ночью -1°С, днем +8°С,
Очамчыра – ночью -1°С, днем +7°С,
Гал – ночью -2°С, днем +7°С,
Ткуарчал – ночью -2°С, днем +6°С.