Волейбол как жизнь: к юбилею заслуженного тренера Олега Лакрба

спорт
11:27 21.01.2026 (обновлено: 11:28 21.01.2026)
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Заслуженный работник физкультуры и спорта, судья национальной категории по волейболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" Олег Лакрба сегодня отмечает 85-летний юбилей.
Олег Лакрба родился 21 января 1941 года.
После окончания Сухумского индустриальный техникум, получил специальность "техник промышленного-гражданского строительства".
После службы в Советской армии работал в Гудаутском горсовете, совмещая с заочным обучением на историческом факультете Сухумского педагогического института имени А.М. Горького.
"В 1968 году он начал работать тренером по волейболу. В первой секции Олег Лакрба тренировал юношей", — рассказал главный специалист спортивного отдела Госкомспорта Адгур Киут.
Затем Лакрба перешел в женский волейбол и до 2001 года тренировал только женщин. После стал заниматься подготовкой и мужских команд.
Сегодня, несмотря на солидный возраст Олег Лакрба продолжает тренировать молодежь во дворце спорта имени Сергея Багапш. Также он трудится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Курченко.
В прошлом году юношеская команда по волейболу, которую тренирует Лакрба, стала чемпионом Абхазии, рассказал Адгур Киут. Тренер подготовил немалое количество профессиональных спортсменов, добавил он.
Сегодня в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в 12:00 состоится волейбольный матч, приуроченный к 85-летию Олега Лакрба.
Олег Лакрба – ветеран Национально-освободительного движения абхазского народа, был в числе 130-ти подписавших "Абхазское письмо" в ЦК КПСС в 1978 году, был инициатором создания Гудаутской организации "Аидгылара". В ходе июльских столкновений 1989 года был ранен, арестовывался грузинскими властями и подвергался допросам.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. входил в Штаб народного ополчения, где возглавлял информационный отдел, участвовал в боевых операциях. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.