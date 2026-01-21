Волейбол как жизнь: к юбилею заслуженного тренера Олега Лакрба

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар Рпарламент закәу, изаҭахыи, хәарҭас иалоу: адепутат игәаанагара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Гәлиа иҩны - амузеи аҿы иахьазы ицо аусурақәа: аиҳабы лцәажәара
13:34
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Как переживают в Абхазии сезон гриппа и ОРВИ? Интервью с врачом
14:33
14 мин
Актуальный комментарий
Хамсовая путина 2026: спрос и предложение
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
18:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Развитие отношений Абхазии с российскими регионами. Интервью с вице-премьером
18:34
13 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
21:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Развитие отношений Абхазии с российскими регионами. Интервью с вице-премьером
21:34
13 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
21:47
13 мин
On air
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Диоскураа рыԥшаҳәа аиҭашьақәыргылара: аусурақәа рцашьа рыхҳәаа
13:17
3 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыц ицәырҵит амуралқәа ҩба: асахьаҭыхҩы иҿцәажәара
13:20
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭақәа школқәа рҭарцәра: ауадаҩра зыхҟьо еилҳаргоит
13:43
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуара маҭәарк аҳасабала: арҵаҩы иҿцәажәара
13:46
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Посредник
On air
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
On air
14:44
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260121/voleybol-kak-zhizn-k-yubileyu-trenera-olega-lakrba-1060520293.html
Волейбол как жизнь: к юбилею заслуженного тренера Олега Лакрба
Волейбол как жизнь: к юбилею заслуженного тренера Олега Лакрба
Sputnik Абхазия
Заслуженный работник физкультуры и спорта, судья национальной категории по волейболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" Олег Лакрба сегодня отмечает 85-летний... 21.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-21T11:27+0300
2026-01-21T11:28+0300
в абхазии
спорт
юбилей
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101791/26/1017912634_0:0:5905:3322_1920x0_80_0_0_ace333f633b529461a658d8a87eac2f0.jpg
SputnikОлег Лакрба родился 21 января 1941 года.После окончания Сухумского индустриальный техникум, получил специальность "техник промышленного-гражданского строительства".После службы в Советской армии работал в Гудаутском горсовете, совмещая с заочным обучением на историческом факультете Сухумского педагогического института имени А.М. Горького.Затем Лакрба перешел в женский волейбол и до 2001 года тренировал только женщин. После стал заниматься подготовкой и мужских команд.Сегодня, несмотря на солидный возраст Олег Лакрба продолжает тренировать молодежь во дворце спорта имени Сергея Багапш. Также он трудится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Курченко.В прошлом году юношеская команда по волейболу, которую тренирует Лакрба, стала чемпионом Абхазии, рассказал Адгур Киут. Тренер подготовил немалое количество профессиональных спортсменов, добавил он.Сегодня в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в 12:00 состоится волейбольный матч, приуроченный к 85-летию Олега Лакрба.Олег Лакрба – ветеран Национально-освободительного движения абхазского народа, был в числе 130-ти подписавших "Абхазское письмо" в ЦК КПСС в 1978 году, был инициатором создания Гудаутской организации "Аидгылара". В ходе июльских столкновений 1989 года был ранен, арестовывался грузинскими властями и подвергался допросам.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. входил в Штаб народного ополчения, где возглавлял информационный отдел, участвовал в боевых операциях. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160414/1017918922.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Бадрак Авидзба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg
Бадрак Авидзба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101791/26/1017912634_536:0:5632:3822_1920x0_80_0_0_fb6e42b6f96857da91c552ac39dd4414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, юбилей
спорт, юбилей

Волейбол как жизнь: к юбилею заслуженного тренера Олега Лакрба

11:27 21.01.2026 (обновлено: 11:28 21.01.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукОлег Лакрба
Олег Лакрба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Колумнист Sputnik Бадрак Авидзба - Sputnik Абхазия
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Заслуженный работник физкультуры и спорта, судья национальной категории по волейболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" Олег Лакрба сегодня отмечает 85-летний юбилей.
Sputnik
Олег Лакрба родился 21 января 1941 года.
После окончания Сухумского индустриальный техникум, получил специальность "техник промышленного-гражданского строительства".
После службы в Советской армии работал в Гудаутском горсовете, совмещая с заочным обучением на историческом факультете Сухумского педагогического института имени А.М. Горького.
"В 1968 году он начал работать тренером по волейболу. В первой секции Олег Лакрба тренировал юношей", — рассказал главный специалист спортивного отдела Госкомспорта Адгур Киут.
Затем Лакрба перешел в женский волейбол и до 2001 года тренировал только женщин. После стал заниматься подготовкой и мужских команд.
Сегодня, несмотря на солидный возраст Олег Лакрба продолжает тренировать молодежь во дворце спорта имени Сергея Багапш. Также он трудится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в парке имени Курченко.
В прошлом году юношеская команда по волейболу, которую тренирует Лакрба, стала чемпионом Абхазии, рассказал Адгур Киут. Тренер подготовил немалое количество профессиональных спортсменов, добавил он.
Сегодня в Республиканской детско-юношеской спортивной школе в 12:00 состоится волейбольный матч, приуроченный к 85-летию Олега Лакрба.
Олег Лакрба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2016
В Абхазии
Олег Лакрба: волейбол – это эмоции, техника и дух победы
14 апреля 2016, 12:50
Олег Лакрба – ветеран Национально-освободительного движения абхазского народа, был в числе 130-ти подписавших "Абхазское письмо" в ЦК КПСС в 1978 году, был инициатором создания Гудаутской организации "Аидгылара". В ходе июльских столкновений 1989 года был ранен, арестовывался грузинскими властями и подвергался допросам.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. входил в Штаб народного ополчения, где возглавлял информационный отдел, участвовал в боевых операциях. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0