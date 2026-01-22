https://sputnik-abkhazia.ru/20260122/pervaya-silnaya-magnitnaya-burya-goda-zavershilas-1060543089.html

Первая сильная магнитная буря года завершилась

Первая сильная магнитная буря года завершилась

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Первая сильная магнитная буря 2026 года завершилась на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Главным сложно объяснимым последствием вспышки стал очень мощный радиационный шторм, сообщили ученые. За сутки число энергичных протонов вокруг Земли выросло до рекордного уровня для XXI века — в тысячи раз выше обычного. Это привело к сбоям в работе космических аппаратов – датчики аппарата ACE вышли из строя, и из-за этого пока точно не известна скорость потока солнечной плазмы, который пришел к Земле.Событие сопровождалось исключительно сильными полярными сияниями, которые наблюдались на юге даже в Сочи.Сейчас Солнце вернулось к обычному режиму и находится в состоянии умеренной активности. В ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури, но столь сильных событий, скорее всего, планета еще долго не испытает.

