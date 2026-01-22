https://sputnik-abkhazia.ru/20260122/pervaya-silnaya-magnitnaya-burya-goda-zavershilas-1060543089.html
Первая сильная магнитная буря года завершилась
Первая сильная магнитная буря года завершилась
Sputnik Абхазия
Радиационный шторм был так силен, что влиял на работу космических аппаратов, а на Земле его последствиями стали сильные полярные сияния, которые можно было... 22.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-22T12:23+0300
2026-01-22T12:23+0300
2026-01-22T12:41+0300
магнитные бури
самочувствие
солнце
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/17/1043276210_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_53ea1c41ca547054eb50e3d7d717c7dc.jpg
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Первая сильная магнитная буря 2026 года завершилась на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Главным сложно объяснимым последствием вспышки стал очень мощный радиационный шторм, сообщили ученые. За сутки число энергичных протонов вокруг Земли выросло до рекордного уровня для XXI века — в тысячи раз выше обычного. Это привело к сбоям в работе космических аппаратов – датчики аппарата ACE вышли из строя, и из-за этого пока точно не известна скорость потока солнечной плазмы, который пришел к Земле.Событие сопровождалось исключительно сильными полярными сияниями, которые наблюдались на юге даже в Сочи.Сейчас Солнце вернулось к обычному режиму и находится в состоянии умеренной активности. В ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури, но столь сильных событий, скорее всего, планета еще долго не испытает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/chislo-magnitnykh-bur-budet-rasti-do-2028-goda-1060406198.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/17/1043276210_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_eb339a6921590039a8029f6e52a261cb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
магнитные бури, самочувствие, солнце, новости
магнитные бури, самочувствие, солнце, новости
Первая сильная магнитная буря года завершилась
12:23 22.01.2026 (обновлено: 12:41 22.01.2026)
Радиационный шторм был так силен, что влиял на работу космических аппаратов, а на Земле его последствиями стали сильные полярные сияния, которые можно было разглядеть даже в Сочи.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Первая сильная магнитная буря 2026 года завершилась на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Она стала одним из самых крупных событий XXI века и произошла после мощной солнечной вспышки, зафиксированной 18 января. Несмотря на ожидания, буря не достигла максимального уровня G5 и остановилась на отметке G4.7. Ее общая продолжительность составила около 42 часов.
Главным сложно объяснимым последствием вспышки стал очень мощный радиационный шторм, сообщили ученые. За сутки число энергичных протонов вокруг Земли выросло до рекордного уровня для XXI века — в тысячи раз выше обычного.
Это привело к сбоям в работе космических аппаратов – датчики аппарата ACE вышли из строя, и из-за этого пока точно не известна скорость потока солнечной плазмы, который пришел к Земле.
Событие сопровождалось исключительно сильными полярными сияниями, которые наблюдались на юге даже в Сочи.
Сейчас Солнце вернулось к обычному режиму и находится в состоянии умеренной активности. В ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури, но столь сильных событий, скорее всего, планета еще долго не испытает.