Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 января

Погоду на территории черноморского побережья будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пятницу, 23 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможны кратковременные осадки, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +10°С,
Гагра – ночью +7°С, днем +11°С,
Пицунда – ночью +6°С, днем +10°С,
Гудаута – ночью -1°С, днем +7°С,
Новый Афон – ночью +7°С, днем +11°С,
Очамчыра – ночью +5°С, днем +9°С,
Гал – ночью +4°С, днем +9°С,
Ткуарчал – ночью +1°С, днем +6°С.
