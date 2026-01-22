https://sputnik-abkhazia.ru/20260122/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-23-yanvarya-1060568266.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 января

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пятницу, 23 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможны кратковременные осадки, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Скорость ветра – 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

