Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амеханизациа маҷ ала анхацәа реиқәыршәара: Ақыҭанхамҩа аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Арт-Хаб" Гәылрыԥшь аус адыруеит: анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ лцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:33
16 мин
Аиҿцәажәара
Миха Лакрба ирҿиара аԥсуа хдырра ишаныруа: арҵаҩы ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Работы по благоустройству Очамчырского района. Разговор с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
On air
14:36
4 мин
Радио
Планы по развитию абхазского кинематографа. Разговор с главой отдела Минкульта
14:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит. Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:18
10 мин
Аԥсыуа ажәак аҵакы
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
От рекламы до искусства: роль креативных индустрий и будущее сферы в Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит. Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:18
10 мин
Аԥсыуа ажәак аҵакы
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
От рекламы до искусства: роль креативных индустрий и будущее сферы в Абхазии
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа быргцәа рхеилак ҳаимадарақәа рырӷәӷәара шырбо: ахантәаҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
13:34
15 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит. Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Социальный проект для детей и подростков. Интервью с автором медиашколы
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
От рекламы до искусства: роль креативных индустрий и будущее сферы в Абхазии
14:34
12 мин
Дополнительное время
MORE TV: первый спортивно-развлекательный телеканал в Абхазии
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аинститут ацитрус шәырхк ҿыцқәа иҳаднагало: аусзуҩ ицәажәара
18:04
19 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
18:23
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Социальный проект для детей и подростков. Интервью с автором медиашколы
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аинститут ацитрус шәырхк ҿыцқәа иҳаднагало: аусзуҩ ицәажәара
21:04
19 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
21:23
7 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Социальный проект для детей и подростков. Интервью с автором медиашколы
21:34
26 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Несмотря на действенное стремление России к миру, несмотря на ее многократно заявленное желание разрешить украинский кризис дипломатическим путем, европейские элиты совершенно не собираются менять свои планы в отношении нашей страны, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Там по-прежнему помешаны на идее нанести нам "стратегическое поражение" и ищут для этого все новые методы.Вот как это выглядит в свежем докладе трансатлантического аналитического центра CEPA — его сокращенную версию опубликовали в Foreign Affairs. Следите за руками: Россия якобы ведет против Запада "теневую войну". Этот термин наряду с "острой силой" пустили в ход английские и американские политологи.Суть этой идеи в следующем: когда на Западе сходит с рельсов поезд, леваки-анархисты отключают электроснабжение в регионе или выходит в окно бедолага-эмигрант из России, западные СМИ поднимают дикий вой насчет "русской угрозы" и "теневой войны", которую якобы ведет Москва. Доказательств никаких, все на уровне highly likely. Везде шарит рука Москвы, это она — а не криворукие программисты — поломала систему Windows, подожгла Рейхстаг и заодно развалила часовню XIV века.После журналистов вступает стройный хор политологов. "До каких пор мы будем это терпеть?" — поет этот ансамбль песни и пляски. Антироссийские санкции не работают, дипломатического осуждения мало. Давайте отвечать уже России по-настоящему, пускай это делает НАТО. И вы знаете, что предлагает натовцам CEPA?"Автоматические цифровые и разведоперации против российских военных и спецслужб"."Расширенный перехват (российских. — Прим. ред.) судов и самолетов, связанных с тайными операциями"."Немедленные экономические и логистические санкции, реально ограничивающие военный потенциал России".Если называть вещи своими именами, то это атаки на нашу инфраструктуру, теракты и диверсии. Это международный терроризм в полный рост, стыдливо прикрывшийся фиговым листком "кинетической войны".Вы видите эту подмену? Сначала европейцы придумывают себе "русскую угрозу". А потом используют этот фейк, чтобы легитимизировать свою агрессию.Под крики о том, что Москва ведет "теневую войну", окончательно обезумевшие доктора политических наук призывают НАТО вести диверсионную войну против России. И надеяться сохранить ее в тайне (это у них называется "стратегическая двусмысленность"), чтобы зачинщики смогли уйти от ответа.Тут же заявляется и цель этой агрессии — открыто и без экивоков. "Москва должна начать бояться. &lt;...&gt; Европа должна убедить Россию, что продолжение теневой войны приведет к поражению — как на Украине, так и в конфликте с Европой — и потенциально к краху режима".Ну то есть опять "стратегическое поражение" России. Не так, так эдак. Не смогли добиться своего на поле боя, давайте начнем грозить кибератаками и терактами, закамуфлировав их красивыми словами.Исторические параллели тут печальны и очевидны. Европа так яростно искала "руку Москвы" только в 30-х годах XX века. Гитлеровская пропаганда, не переводя духа, обвиняла наших предков в "разложении", "подрыве" и бесконечных заговорах. На коммунистов списывали все — взять хоть тот же поджог Рейхстага. Слоганом эпохи было: "Большевизм — это война без объявления войны".По сути, СССР обвиняли в ведении "теневой войны", только тогда такой формулы не было.В результате эта кампания легитимизировала для европейского обывателя нападение на СССР. Ну раз там живут такие варвары, то надо нести им освобождение, логично же?Интересно, что безумные ученые из CEPA, доктора политических наук годами изучали и преподавали своим студентам международное право. Оно прямо запрещает государствам применять насилие в отсутствие ясно атрибутированного внешнего нападения. Государство X не имеет права применять силу против государства Y по каким-то подозрениям. Международное право не признает коллективной ответственности, прямо запрещает диверсии и теракты в качестве "самообороны", считает их тайный характер отягчающим обстоятельством.Бредни CEPA, конечно, не повод для паники. Но и игнорировать их не стоит. Договариваясь с Западом, Россия не забывает впечатляющую историю наших долгих взаимоотношений. Европейским докторам политологии не стоит забывать, к чему всегда приводила нездоровая наглость их предков. Если что, из научных работ не получится построить домик и спрятаться в нем от прилета.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
16:52 23.01.2026 (обновлено: 16:53 23.01.2026)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Перейти в фотобанк
Никифорова Виктория
Тупая упертость наших экс-партнеров, конечно, поражает.
Несмотря на действенное стремление России к миру, несмотря на ее многократно заявленное желание разрешить украинский кризис дипломатическим путем, европейские элиты совершенно не собираются менять свои планы в отношении нашей страны, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.
Там по-прежнему помешаны на идее нанести нам "стратегическое поражение" и ищут для этого все новые методы.
Вот как это выглядит в свежем докладе трансатлантического аналитического центра CEPA — его сокращенную версию опубликовали в Foreign Affairs. Следите за руками: Россия якобы ведет против Запада "теневую войну". Этот термин наряду с "острой силой" пустили в ход английские и американские политологи.
Суть этой идеи в следующем: когда на Западе сходит с рельсов поезд, леваки-анархисты отключают электроснабжение в регионе или выходит в окно бедолага-эмигрант из России, западные СМИ поднимают дикий вой насчет "русской угрозы" и "теневой войны", которую якобы ведет Москва.
Доказательств никаких, все на уровне highly likely. Везде шарит рука Москвы, это она — а не криворукие программисты — поломала систему Windows, подожгла Рейхстаг и заодно развалила часовню XIV века.
После журналистов вступает стройный хор политологов. "До каких пор мы будем это терпеть?" — поет этот ансамбль песни и пляски. Антироссийские санкции не работают, дипломатического осуждения мало. Давайте отвечать уже России по-настоящему, пускай это делает НАТО. И вы знаете, что предлагает натовцам CEPA?
"Автоматические цифровые и разведоперации против российских военных и спецслужб".
"Расширенный перехват (российских. — Прим. ред.) судов и самолетов, связанных с тайными операциями".
"Немедленные экономические и логистические санкции, реально ограничивающие военный потенциал России".
Если называть вещи своими именами, то это атаки на нашу инфраструктуру, теракты и диверсии. Это международный терроризм в полный рост, стыдливо прикрывшийся фиговым листком "кинетической войны".
Вы видите эту подмену? Сначала европейцы придумывают себе "русскую угрозу". А потом используют этот фейк, чтобы легитимизировать свою агрессию.
Под крики о том, что Москва ведет "теневую войну", окончательно обезумевшие доктора политических наук призывают НАТО вести диверсионную войну против России. И надеяться сохранить ее в тайне (это у них называется "стратегическая двусмысленность"), чтобы зачинщики смогли уйти от ответа.
Тут же заявляется и цель этой агрессии — открыто и без экивоков. "Москва должна начать бояться. <...> Европа должна убедить Россию, что продолжение теневой войны приведет к поражению — как на Украине, так и в конфликте с Европой — и потенциально к краху режима".
Ну то есть опять "стратегическое поражение" России. Не так, так эдак. Не смогли добиться своего на поле боя, давайте начнем грозить кибератаками и терактами, закамуфлировав их красивыми словами.
Исторические параллели тут печальны и очевидны. Европа так яростно искала "руку Москвы" только в 30-х годах XX века. Гитлеровская пропаганда, не переводя духа, обвиняла наших предков в "разложении", "подрыве" и бесконечных заговорах. На коммунистов списывали все — взять хоть тот же поджог Рейхстага. Слоганом эпохи было: "Большевизм — это война без объявления войны".
По сути, СССР обвиняли в ведении "теневой войны", только тогда такой формулы не было.
В результате эта кампания легитимизировала для европейского обывателя нападение на СССР. Ну раз там живут такие варвары, то надо нести им освобождение, логично же?
Интересно, что безумные ученые из CEPA, доктора политических наук годами изучали и преподавали своим студентам международное право. Оно прямо запрещает государствам применять насилие в отсутствие ясно атрибутированного внешнего нападения.
Государство X не имеет права применять силу против государства Y по каким-то подозрениям. Международное право не признает коллективной ответственности, прямо запрещает диверсии и теракты в качестве "самообороны", считает их тайный характер отягчающим обстоятельством.
Бредни CEPA, конечно, не повод для паники. Но и игнорировать их не стоит. Договариваясь с Западом, Россия не забывает впечатляющую историю наших долгих взаимоотношений. Европейским докторам политологии не стоит забывать, к чему всегда приводила нездоровая наглость их предков. Если что, из научных работ не получится построить домик и спрятаться в нем от прилета.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
