https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/druzhba-rossii-s-serbiey-spasena-no-dorogoy-tsenoy-1060609514.html

Дружба России с Сербией спасена, но дорогой ценой

Дружба России с Сербией спасена, но дорогой ценой

Sputnik Абхазия

Сюжет, в котором венгр спасает русско-сербскую дружбу, достоин Гашека, но происходит в наши дни, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости. 25.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-25T17:40+0300

2026-01-25T17:40+0300

2026-01-25T17:40+0300

россия

украина

сербия

газ

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0d/1039093056_0:95:2619:1568_1920x0_80_0_0_c6dc51e7a9b4d9764396652f8c945c59.jpg

Сюжет, в котором венгр спасает русско-сербскую дружбу, достоин Гашека, но происходит в наши дни, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости. К нему сводится сделка, по которой венгерская компания MOL выкупает у российского "Газпрома" контрольный пакет акций сербской нефтегазовой компании НИС.НИС значит "Нефтяная индустрия Сербии" ("Нафтна индустрија Србије"). Громкое название соответствует содержанию: это балканская энергетическая империя, бриллиант в короне которой — нефтеперерабатывающий комплекс в Панчево. Создавалась компания при власти коммунистов, после развала Югославии некоторое время оставалась в собственности сербских властей, а в 2008 году при прозападном президенте Борисе Тадиче "Газпром" выкупил 51 процент акций. Понимающие поздравляли с покупкой: речь шла о государственнообразующем предприятии, главном налогоплательщике республики. Такое добро абы кому не доверишь. Сербы русским доверили. Сербское государство осталось вторым по значимости акционером НИС.В начале 2025 года президент США Джо Байден, в склеп истории сходя, ввел против НИС блокирующие санкции под предлогом российского участия в ней. Он не сделал этого раньше, поскольку запрет на сотрудничество со столь значимой компанией грозил парализовать сербскую экономику и ввергнуть республику в энергетический коллапс. Ссориться с Белградом настолько сильно Вашингтон не планировал и уговаривал сербов выгнать русских "по-хорошему". Но накануне отставки проблемы балканских индейцев американского шерифа уже не волновали. Он хотел на прощание уязвить Россию, а все последствия оставлял в приданое приходящей администрации Дональда Трампа: пусть, мол, она с сербами разбирается, если ей надо. Она разобралась.На протяжении года Трамп неоднократно переносил сроки вступления в силу санкций против НИС. Не стоит считать, будто он глубоко погружен в проблемы сербского народа. Это сербы в лепешку разбивались, чтобы в Белом доме поняли, насколько критичен для них вопрос санкций. Вучич лично выступал с апокалиптическими прогнозами в духе "дров осталось на неделю", одновременно давя на жалость и Вашингтону, и Москве.Американцы подталкивали Белград к национализации НИС — насильственному вычеркиванию "Газпрома" из числа собственников. Это грозило стать фатальным для российско-сербских отношений, поскольку в Москве ни отдавать этот актив, ни продавать по заведомо заниженной цене не хотели. А у сербского правительства попросту не было таких денег, чтоб выкупить российскую долю в НИС.Тут-то на выручку и пришли венгры, премьер-министр которых Виктор Орбан может похвастаться хорошими отношениями с президентами всех трех стран: России, Сербии и США. Венграм НИС тоже была не по средствам, но к проекту привлекли ОАЭ (в первую очередь государственную компанию ADNOC), после чего вопрос был решен на самом высоком уровне. Венгерские власти впервые упомянули о возможности выкупа российской доли в НИС в тот же ноябрьский день, когда Владимир Путин принимал в Кремле Орбана. А Вучич в те минуты, вероятно, молился, чтоб сделка состоялась.Теперь многие могут быть довольны — и прежде всего, конечно, венгры. Орбан не впервые выручает Сербию, но на сей раз ему особенно выгодно ее выручить: Венгрия получает ценный актив, воспользовавшись тем, что Трамп сделал для Будапешта исключение и пообещал не препятствовать его взаимодействию с Россией по энергетике. Рациональная и прозорливая внешняя политика Орбана должна была получить от истории какое-то поощрение — и вот, получила.Довольна должна быть Сербия, которая из-за НИС ходила по острию ножа. Там не хотели портить отношений с Россией, но превратить в токсичный актив предприятие, которое обеспечивает топливом половину республики, — это непосильная жертва. В начале декабря Вучич выступил с очередным драматическим прогнозом о том, что республика обеспечена топливом только до конца января, поэтому в середине января Сербия будет вынуждена ввести в НИС собственную администрацию, а затем предложить России "максимально возможную цену".Трамп тоже может быть доволен собой: не он начал эту войну, но он дал ей завершиться в его любимой форме — в виде сделки, при которой каждый что-нибудь выиграет. Президент США мог довести ситуацию до крайностей, но подождал, пока для НИС был найден покупатель, и отказался от программы-максимум, по которой вся эта ситуация должна отравить отношения Москвы и Белграда.Но себя мы обманывать не будем: добрый дядя Сэм — персонаж вымышленный. Реальный американец не добр. Несмотря на то что США приостановили действие части санкций, чтоб сделка была возможной, работу завода в Панчево они продолжили блокировать, то есть разговор с сербами был предельно жестким. А то, что Вучичу все эти месяцы удавалось выкручиваться, стоило ему унижений национального масштаба.Например, сербские власти уступили сыну Трампа под строительство отеля комплекс разрушенных зданий бывшего Генштаба в Белграде, который многие в республике хотят сохранить как памятник агрессии НАТО.Известно, как ведет дела Трамп, поэтому задабривание его семьи было актом понятным, оставаясь при этом отвратительным, как и все, что предшествовало сделке. А там ведь полный набор шаблонов бандитского капитализма: шантаж, рэкет, рейдерский захват.Сделки с американским участием всегда имеют тошнотворный привкус — устойчивый, как курс их власти. Неважно, кто в Белом доме — Байден, Трамп или Камала Харрис, — США все равно движутся в том направлении, которое взяли десятилетия назад: на оттеснение России, во-первых, от европейской энергетики, во-вторых — от Балкан как региона. Иногда корректируются методы, никогда — сама цель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260120/sudbu-grenlandii-opredelyaet-amerikanskiy-spg-a-ne-nato-1060509867.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260123/teper-ofitsialno-nato-predlozhili-zanyatsya-terrorizmom-protiv-rossii-1060593161.html

россия

украина

сербия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

россия, украина, сербия, газ, мнение, авторы, колумнисты