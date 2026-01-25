Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 января

19:08 25.01.2026
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и теплая воздушная масса.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В понедельник, 26 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Погода в городах и районах Абхазии
Сухум - температура воздуха ночью +5°С, днем +16°С,
Гагра - ночью +6°С, днем +16°С,
Пицунда - ночью +5°С, днем +15°С,
Гудаута - ночью +5°С, днем +15°С,
Новый Афон - ночью +6°С, днем +16°С,
Очамчыра - ночью +5°С, днем +15°С,
Гал - ночью+5°С, днем +15°С,
Ткуарчал - ночью +4°С, днем +13°С
