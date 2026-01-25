https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-26-yanvarya-1060611444.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 января

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и теплая воздушная масса. 25.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-25T19:08+0300

2026-01-25T19:08+0300

2026-01-25T19:08+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058948909_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3c3b36be42fe8b37bb88cf7239213560.jpg

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В понедельник, 26 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.Погода в городах и районах Абхазии

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии