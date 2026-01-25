Встреча Гунба и Кириенко, проверка МВД и стрельба в Сухуме

https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/vstrecha-gunba-i-kirienko-proverka-mvd-i-strelba-v-sukhume-1060610096.html

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 19 по 25 января.

О том, как прошла встреча президента Абхазии Бадры Гунба с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко, какие новшества планируют внедрить в абхазскую медицину, какие правила пересечения границы с Россией вступили в силу, читайте в материале Sputnik.SputnikВстреча в МосквеВопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили Бадра Гунба и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.На встрече в Москве была достигнута договоренность о продлении социального перетока электроэнергии в Абхазию с 25 января.Действующий переток начался 1 января.Продление сроков поставки электроэнергии, технические параметры и объем также обсудили вице-премьер Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба с зампредседателя правительства России Александром Новаком.СоцподдержкаВопросы оказания соцподдержки гражданам обсудили в Кабмине Абхазии на уходящей неделе.Премьер-министр Владимир Делба сообщил, что планируется объединить ресурсы госпрограммы "Жилище" и программы строительства жилья для репатриантов, которую реализует Фонд репатриации."Естественно важным аспектом и критерием является определение приоритетных социальных групп для получения государственной социальной помощи. Источники финансирования есть", — подчеркнул Делба.Список льготных категорий составит рабочая группа.Платные медуслугиВозможность внедрения в ближайшее время платных медицинских услуг населению обсудил премьер-министр Владимир Делба на встрече с главой Минздрава Эдуардом Бутба.Это позволит повысить эффективность оказания помощи и ее доступность, сказал Делба, но этом вопросе должна соблюдаться прозрачность.Глава Минздрава Эдуард Бутба уточнил, что положение о предоставлении платных медицинских услуг разработано и находится на этапе окончательного согласования.Кроме того, премьер-министр республики подчеркнул необходимость усилить контроль за поставками лекарственных препаратов в Абхазию.Новые правилаНовый порядок выезда из России детей младше 14 лет вступил в силу 20 января.Теперь дети с российским гражданством не могут пересечь границу по свидетельству о рождении, им необходим загранпаспорт.Если ребенок также имеет гражданство Абхазии, он может переходить границу по абхазскому свидетельству о рождении в сопровождении родителя с абхазским паспортом.Граждане Абхазии до 14 лет, имеющие также гражданство РФ, также не смогут пересекать российско-абхазскую границу без российского загранпаспорта.Очный модуль "Гостеприимной Абхазии"Второй модуль "От проекта к реализации" конкурса "Гостеприимная Абхазия" начался в Сухуме.Он продлится четыре дня. Участников обучат разработке финансовых моделей, продвижению продукта, управлению командами. Они будут готовиться к защите своих идей перед экспертами, инвесторами и руководством Абхазии.Участники разрабатывают проекты в сфере создания цифровых сервисов, развития экологических маршрутов, фермерских хозяйств, популяризации музеев и организации фестивалей.Лучшие получат грантовую поддержку до 1 миллиона рублей. Победителей объявят в феврале.Выдача российских водительских правВыдача водительских удостоверений российского образца возобновилась в Абхазии 20 января.Перерыв в работе продлился месяц. Он был связан с новогодними праздниками и необходимостью составить отчеты для дальнейшей работы российских специалистов.По словам замглавы ГАИ Аслана Базба, с 14 апреля выдано более 15 тысяч удостоверений. Всего приняли почти 18 тысяч заявок, около 600 водителей получили отказы.Проверка информацииМВД Абхазии сообщило о проверке информации о противоправных действиях в отношении подрядчика, занимающегося реконструкцией набережной Сухума.Журналист Семен Пегов в своей статье сообщил, что одного из подрядчиков вывезли в лес и, угрожая, требовали заключить контракт на поставку стройматериалов.Официальных заявлений и обращений правоохранителям не поступало. Администрация Сухума также не сообщала о незаконных действиях в адрес подрядчиков.Позже, 22 января стало известно о том, что сотрудники МВД опросили представителей подрядных организаций, занимающихся реконструкцией набережной в Сухуме.Они не подтвердили информацию из статьи Пегова о том, что неустановленные лица вывезли одного из подрядчиков в лес и угрожали, требуя заключить контракт на поставку стройматериалов."Представители компаний категорически опровергают информацию о каких-либо инцидентах, незаконных действиях или противоправных деяниях в отношении своих сотрудников", — говорится в публикации.Проверка продолжается.Дом смотрителя Сухумского маякаИнститут экологии Абхазии приступил к восстановлению дома смотрителя Сухумского маяка.Ранее учреждение получило поддержку Фонда президентских грантов России. Здание уже расчистили для дальнейшего ремонта.В доме смотрителя Сухумского маяка планируют открыть многофункциональный центр для молодежи, студентов и жителей района. В нескольких комнатах планируют развернуть музей, посвященный истории маяка.Хоровая капелла в МосквеГосударственная хоровая капелла Абхазии выступила в Москве 19 января.Музыкальное мероприятие "Радость Рождества в кругу семьи" прошло в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. Абхазские музыканты приехали туда из Нижнего Новгорода, где были на гастролях.Концерт организовали Центр Спиридона Тримифунтского и детским театром-студией "Непоседы", зрителями стали около 1300 детей от 6 до 14 лет и их родители.Артисты исполнили песню "Молим тебя, Святая Мария", на музыку Константина Ченгелия и произведение худрука коллектива Нодара Чанба "Моление Богу". Еще один концерт капеллы прошел в Москве 20 января.Стрельба в СухумеМужчина был ранен во время ночной стрельбы в Сухуме на улице Гумистинской 22 января.Примерно в 01:10 у дома №23 неизвестный не менее четырех раз выстрелил в жителя столицы Н. Читанава и скрылся.Пострадавший с ранениями ног поступил в Республиканскую больницу. Личность стрелявшего была установлена позднее, приняты меры по его задержанию.

