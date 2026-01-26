https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-27-yanvarya-1060633802.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 января

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать теплый сектор атлантического циклона.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Во вторник, 27 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:

