Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 января
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Во вторник, 27 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Погода в городах и районах Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 января

18:30 26.01.2026
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Во вторник, 27 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение моря умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +8°С, днем +14°С,
Гагра – ночью +9°С, днем +15°С,
Пицунда – ночью +7°С, днем +14°С,
Гудаута – ночью +8°С, днем +14°С,
Новый Афон – ночью +9°С, днем +15°С,
Очамчыра – ночью +6°С, днем +13°С,
Гал – ночью +6°С, днем +13°С,
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +11°С
0